Trabajadores sociales piden más seguridad al Ayuntamiento de Elche tras la agresión a una funcionaria

Una trabajadora social del Ayuntamiento de Elche ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional tras sufrir “agresiones verbales e intimidatorias” por parte de una familia usuaria del Departamento de Servicios Sociales. La profesional, identificada por sus iniciales M.L.C., ha solicitado al Consistorio que se persone como acusación particular en el procedimiento, ya que los hechos se produjeron durante su jornada laboral.

La denuncia fue comunicada el pasado lunes, 30 de junio, al Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (COTSA), desde donde se ha trasladado un mensaje de firme respaldo a la trabajadora. La situación vivida le provocó una fuerte crisis de ansiedad, que obligó a su asistencia médica urgente. El caso, lamentablemente, no es aislado, según asegura la entidad profesional.

Apoyo unánime del sector profesional

Desde el Consejo General del Trabajo Social han mostrado su “total repulsa a cualquier tipo de acto violento hacia cualquier profesional” y han expresado su “profundo lamento” ante lo sucedido. La organización nacional se ha adherido al comunicado emitido por COTSA, donde se recuerda que los trabajadores sociales no son culpables, sino canales de ayuda, y que estas situaciones deben contar con una respuesta institucional contundente.

El Colegio provincial manifiesta “su apoyo y solidaridad” con la afectada y con el equipo de trabajo social del centro. En palabras del colectivo: “La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca está justificada y vulnera los principios de respeto y convivencia que rigen nuestra labor diaria con la ciudadanía”.

Además, insisten en que “los y las profesionales de los Servicios Sociales trabajan cada día con compromiso y dedicación” y que resulta imprescindible que puedan ejercer en un entorno seguro y digno.

Comisaría de la Policía Nacional en Elche, donde la trabajadora social denunció la agresión verbal con intimidación / INFORMACIÓN

Exigen mayor seguridad en los centros

M.L.C. ha solicitado al Ayuntamiento de Elche no solo que actúe como acusación particular, sino también la implementación urgente de medidas de seguridad en el centro donde desempeña su labor. Desde COTSA recuerdan que la protección del personal no puede limitarse a “un plus de peligrosidad o botón del pánico”, y que es una responsabilidad obligatoria por parte de las administraciones proporcionar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional.

El Colegio Oficial recalca que “estas actitudes y comportamientos no se pueden y no se deben tolerar”, y que se mantendrá al lado de todos sus colegiados ofreciendo soporte ante cualquier situación de riesgo. En ese sentido, tanto la entidad como la propia afectada coinciden en denunciar que “es inaceptable que los profesionales sigan trabajando bajo presión, miedo o inseguridad”.

Llamamiento al respeto y al compromiso institucional

Finalmente, desde COTSA se lanza un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones "a la reflexión y al respeto mutuo, subrayando que las relaciones son fundamentales para seguir construyendo una atención social de calidad y cercana”.

Fachada principal del Ayuntamiento de Elche, de donde es funcionaria la trabajadora social que ha denunciado la agresión verbal durante las horas de trabajo / Tony Sevilla

El comunicado recuerda también la obligación legal y ética de las administraciones públicas de “velar por la integridad general de sus trabajadoras y trabajadores”, más aún en servicios como los sociales, que son de atención directa y que, con frecuencia, lidian con situaciones de alta vulnerabilidad.

Tanto el Consejo General del Trabajo Social como el Colegio Oficial provincial han confirmado que seguirán acompañando a la profesional de Servicios Sociales de Elche y dando visibilidad a una situación que, según alertan, no es un hecho aislado en el ejercicio de esta labor pública esencial.