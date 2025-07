Santiago Gambín: «Gracias al deporte, los niños han superado deficiencias e incorporado a la sociedad en Elche»

Resúmame qué es «Cumbres del deporte ilicitano».

El libro nace hace cuatro años, cuando tengo la primera noticia, de que el Ayuntamiento iba a poner en marcha el nuevo pabellón inclusivo. Caí en la cuenta de que en Elche no se había valorado ni publicado con cierto rigor, todo el deporte para personas con discapacidad. Ese fue un punto de salida. Más tarde pensé en paraolímpicos y olímpicos ilicitanos y en todos esos hechos que se han producido a lo largo de la historia de nuestra ciudad y que han dado prestigio al deporte. Con todo eso fui reuniendo datos y biografías hasta completar unos 50 hechos, 50 deportistas o clubes, también los que han estado en las mayores citas. Posiblemente en el libro falte alguno, pero creo que ahí hemos reunido lo más importante

¿Es su último libro?

Siempre el último libro es el último, pero yo creo que sí. He entrado en una edad donde, más que entretenerme haciéndolo, me pesa todo el proceso posterior que conlleva.

¿Y cuántos libros deja?

Comencé con «Aproximación a la historia del Elche CF», que me lo pidió el alcalde Manuel Rodríguez. Después cuando el Elche cumplió los 75 años el comité organizador me pidió a ver si podía, que eso fue un esfuerzo de tres años. Cuando lo presenté, casi correlativamente Alejandro Soler, entonces concejal de Deportes, me dijo: «Está muy bien, pero solamente es del Elche, ¿por qué no se puede hacer algo de todos los deportes de la ciudad desde sus raíces, desde sus principios?». Ahí también fue un largo proceso de investigación. La biblioteca de San José la tuve como mi segunda casa durante dos años buscando desde el principio del siglo pasado y saqué «La historia del deporte», que es un libro que todavía sigue siendo la referencia. Entre una cosa y otra saqué un librito pequeño: «Doce historias blanquiverdes», de la experiencia en la radio de muchos años, de conocer anécdotas o escucharlas. A mí me dejó plenamente satisfecho y tuvo una hermosa repercusión entre la gente más del Elche CF, lo cual me dio una tremenda alegría. Después, el Elche cumplía el 90 aniversario y me encargaron a ver qué podía hacer. Como la historia estaba escrita, saqué «Personajes, hitos, mitos y leyendas», con las biografías de los jugadores con más partidos en el club, los entrenadores que habían conseguido ascensos a Primera, también de descensos. Todo lo que venía relacionado con el Elche mirado desde otra perspectiva. Ya con todos esos datos pensé en hacer la historia del centenario del Elche. Lo enfoqué de otra manera, como si fuera el propio Elche el que contara su vida y dificultades. Después salió esto de «Cumbres del deporte» y entre medio se cruzó Juan Antón y me dijo: «¿Por qué no hacemos la historia del balonmano?». Teníamos muchos fondos fotográficos, gran parte era del archivo personal de Andrés Herrero, que ya había fallecido, pero en el libro figura porque fue decisivo. Este año me he dedicado a buscar documentación, intentar que no se me escapara nada, que eso es lo que más me preocupa, que personas que hayan tenido el mérito y el esfuerzo después no se vean reflejados por un error mío, en fin, yo he afinado todo lo que he podido. Ahí está el resultado.

Con lo que se queda

Y de todas estas historias de sus libros que ha contado, ¿con cuál se queda?

Con muchas historias. La temporada de Tolo Plaza, tras serle detectado un cáncer en el que todo el mundo estábamos pendiente, de cada entrenamiento, partido o noche, por si tenía un problema físico. Hicimos que la plantilla se cortara el pelo. Hasta que el Elche ascendió como una tragicomedia en Melilla. Con el cáncer muy avanzado me dijo que «se lo comió a bocados y no lo dejó avanzar hasta que subió al Elche a Segunda con Diego Quiles como presidente. En fin, hay historias, la de Alberto Asencio y Perefesé (Pedro Sánchez Barberá), quien fue el primer entrenador del Elche, en tiempos de guerra, en tiempos de odio, donde la amistad que se fundó y se segmentó en el éxito de fútbol de sus primeros años, sirvió para que Perefesé ayudara a Alberto en los momentos difíciles del principio de la guerra y después del destierro, cuando pidió a Alberto Asensio que sacara de la cárcel a su amigo. Es una historia realmente preciosa por la alegoría que lleva en el fondo de que los bandos pueden ser unos a otros, pero la amistad prevalece. Hay historias pícaras, como la de Heredia, el que estuvo aquí, y después vino Guita Heredia, o el Loco Heredia, que le decíamos aquí, la de Pazos... En fin, hay una serie de historias recreadas y noveladas un poco, que a mí se me quedaban grabadas y después tuve la suerte de poder trasladarlas y darles cuerpo.

Santiago Gambín, periodista jubilado que acaba de presentar «Cumbres del deporte ilicitano». / Áxel Álvarez

«Cada historia de personas con discapacidad física o mental me ha producido un enorme impacto»

Otras historias

¿Alguna más?

La historia de la permanencia de Elche, de la no desaparición con Anselmo Navarro, la infrahistoria también. Unos días de enorme emoción e intensidad, no sabiendo al final qué iba a ocurrir y si el Elche desaparecía. Tengo que evocar la noche del Gran Teatro, que es un símbolo que después se fue depreciando con el paso de los años y con los problemas económicos, pero el hecho de aquella asamblea en un Gran Teatro lleno, para toda la gente que vivíamos en torno al Elche CF, fue una jornada emocionante, casi épica. En el libro del Centenario del Elche cuento la historia por dentro de los dos partidos aquellos que marcan en negro el calendario de la historia del Elche, pero la verdad es que mereció la pena vivirlo, lo positivo y lo negativo, y después, si he tenido la oportunidad de reflejarlo en los escritos, estoy doblemente satisfecho.

Y de todas estas cumbres que trae al libro, ¿cuál es la mayor gesta que ha habido en el deporte?

Mira, cada una de las historias de discapacitado físico o mental que sale en el libro a mí me ha producido un enorme impacto. Yo conocí a Tomás Santana de una forma más bien folclórica, el trágico final de Paco Asensio, pero he ido conociendo historias de niños y niñas que gracias al deporte han superado deficiencias físicas, mentales y se han incorporado a la sociedad. Cada una de esas historias, quizás sea porque yo no las esperaba, pues la verdad es que a mí me han golpeado bastante. Después están los olímpicos importantes, como Juan Antón, que ha sido un hombre clave en la historia técnica del balonmano. Aldeguer... Hay gente muy importante y otras historias que no sé... Hacer la vuelta a Europa en una avioneta, en la Piper de Boix, o quedar campeón de Europa de trineos en la nieve de los Alpes con perros criados en el calor del Hondo. Pepe Hernández que dio un nombre y prestigio a Elche disputando el Campeonato de Europa cuando el boxeo era el segundo fútbol que había en Europa y en América. Por supuesto, Kiko «La Sensación» Martínez... La lucha libre americana en noche añorada del cine Victoria. Dani Parres, que de pronto se echa a la espalda la tabla de sur y empieza a recorrer el mundo y se hace la ola más alta que hay en el mundo... O José Luis Larrosa, que hoy es el entrenador nacional en Malasia del equipo de natación en aguas abiertas y que empezó en la travesía de Santa Pola a Tabarca. En fin, hay una serie de historias, pero la de las chicas y chicos de atletismo alguna, de natación, otras de gimnasia artística con discapacidades, la verdad es que a mí en el momento de enfrentarlas y de pasarlas a papel siempre me han dejado tocado, me han dejado secuelas.