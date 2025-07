La ciencia de la carcajada: ¿de dónde viene la risa?

Pocas cosas nos igualan tanto como la risa. La edad, el idioma, la clase social o el número de títulos en la mochila poco importan cuando alguien suelta una carcajada contagiosa. En ese instante, somos simplemente humanos. O no solo humanos: porque ríen también los simios, las ratas y hasta los loros. La ciencia, con bata blanca y bisturí neuronal, ha empezado a desentrañar los secretos del ja, ja, ja, y la joven investigadora de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Marta Calderón García se ha colado entre los mejores divulgadores del país por explicarlo con claridad, rigor y hasta con gracia.

Su artículo, titulado “Partirse de risa: el origen científico del ja, ja, ja”, ha sido finalista en la quinta edición del Premio Luis Felipe Torrente de Divulgación sobre Medicina y Salud, organizado por la Fundación Lilly y The Conversation España. El texto fue elegido entre 132 candidaturas, y no es para menos: Calderón, investigadora predoctoral en el grupo de Neuromodulación Sináptica del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, se atreve a desmenuzar científicamente la risa. Y no pierde el sentido del humor en el intento.

Una risa prelingüística

Del trabajo de esta científica subyace que la risa es anterior a la palabra. De hecho, “los bebés ríen antes de hablar, incluso antes de entender del todo qué es eso de tener una madre y un padre pendientes de sus babas. También ríen personas sordociegas que jamás han oído ni visto una risa. Algo tan profundamente instintivo no puede ser solo un detalle decorativo de nuestra vida social”, remarca la autora.

Calderón lo deja claro: “la risa tiene raíces evolutivas muy antiguas. Y no es exclusiva de los humanos. Investigadores revelan que al menos 65 especies animales han demostrado comportamientos que podríamos llamar risueños: perros jadeando de felicidad al jugar, delfines emitiendo sonidos cuando interactúan, o ratas que sueltan chillidos cuando se las hace cosquillas”.

Iniciativa por la risa en el Observatorio Ocupacional de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Pero, como siempre, “los simios se llevan la palma en esto de parecerse a nosotros. Su forma de reírse mientras juegan es tan similar a la humana que muchos científicos creen que nuestras carcajadas tienen su origen directo en las suyas. Así, el Homo ergaster ya se reía —posiblemente sin entender aún los chistes de suegras— hace dos millones de años. Riendo se reforzaban los vínculos del grupo y se evitaba tener que matarse para comunicarse”.

¿Por qué nos hace gracia una cáscara de plátano?

Aunque hay más de 20 teorías sobre el humor, la gelotología (ciencia que estudia la risa) ha identificado tres elementos clave que explican por qué algo nos hace reír: incongruencia, inofensividad y simultaneidad.

“Dicho de otra forma, nos reímos cuando algo rompe nuestras expectativas, no nos hace daño, y lo entendemos en el momento justo. Por eso hace gracia ver a alguien tropezar con una cáscara de plátano si no se ha roto la cadera, pero no cuando el golpe es real o grave”, desgrana la investigadora en su trabajo, en el que señala que “ese equilibrio es delicado: si falta la sorpresa, no hay risa. Si hay peligro, tampoco. Por eso el mismo chiste puede provocar carcajadas o causar incomodidad dependiendo del contexto o del público. El humor, como el buen vino, necesita paladar y ocasión”.

El cerebro que ríe

Pero ¿qué pasa por dentro de nuestra cabeza cuando algo nos hace gracia? Calderón lo explica con precisión quirúrgica. “Desde que el estímulo gracioso llega a nuestro cerebro, se activan diversas zonas: la corteza prefrontal detecta la incongruencia; la unión temporo-occipital comprueba si es segura. Si todo cuadra, se activa el circuito de recompensa y se libera dopamina. O sea: alegría cerebral a chorros”.

Y no todas las risas son iguales. La espontánea, la de verdad, nace en zonas asociadas al placer emocional, como el núcleo “accumbens”. La risa fingida -la de las cenas incómodas o las presentaciones de tesis- depende de otras áreas, más conscientes, más forzadas.

Además, la edad importa: los jóvenes experimentan el humor de forma más emocional e inmediata; los adultos, más elaborada y asociativa. Por eso los adolescentes se desternillan con vídeos de caídas, mientras sus padres sonríen con sarcasmo ante una columna irónica en el periódico, siempre según el artículo de Marta Calderón.

Reír cura (casi) todo

Más allá de lo anecdótico, “la risa tiene efectos terapéuticos demostrados. Dispara la liberación de serotonina, reduce el cortisol (la hormona del estrés), mejora el sueño y hasta eleva el umbral del dolor. La risoterapia, aunque suene a moda pasajera, ha mostrado su utilidad en entornos clínicos”.

En hospitales infantiles, la presencia de payasos disminuye significativamente la ansiedad. En personas mayores, reír con frecuencia se asocia con una menor probabilidad de deterioro funcional. Y en general, la risa mejora la calidad de vida, concluye la autora.

“Cuando reímos, el sistema opioide endógeno se activa”, recuerda Calderón. Es decir, el cuerpo genera sus propias drogas de la felicidad. Gratis y sin receta.

Un ja, ja, ja con premio

El artículo de Marta Calderón no solo muestra su talento como investigadora, sino también como divulgadora. Ha sabido traducir los cables cerebrales, las moléculas invisibles y los juegos neuronales en un relato ameno, accesible y científicamente impecable. De ahí su lugar como finalista del prestigioso premio de divulgación convocado por la Fundación Lilly y The Conversation.

Este galardón promueve el uso del español como lengua científica y fomenta que el conocimiento médico y de salud llegue a toda la sociedad. Porque entender cómo funciona la risa no es solo cosa de científicos: es un paso más hacia comprendernos mejor como especie... y tal vez, reírnos un poco más entre tanto drama.