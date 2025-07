Loreto Serrano: «Santa Pola no es Roma pero tenemos restos para ser referente arqueológico»

Si pudiera ponerse una nota a la gestión estos dos años al frente de Santa Pola, ¿cual sería?

Soy muy exigente e intentamos pedirnos más ,y estar siempre pendiente de todo, pero no me gusta ponerme nota, prefiero que me la pongan los demás, pero si cuento todo lo que hemos llevado a cabo durante estos 2 años verás que la nota no es mala.

¿Sobresaliente?

Nunca, porque para mí sobresaliente es perfección y la perfección no existe, sobre todo por la cantidad de burocracia que existe en las administraciones públicas que te impiden ser ágil, rápida y eficiente. Dentro de todas las trabas hemos ido trabajando.

¿En qué la ha cambiado ser alcaldesa?

Más preocupaciones, menos vida familiar y social y más dedicada al municipio y a la Diputación. Como persona soy la misma que cuando empecé, con más años y alguna arruguita más.

¿De qué proyecto se siente más orgullosa?

Hay muchos, pero por ejemplo nos propusimos trabajar buscando la desestacionalización y apostar por la cultura y el patrimonio municipal, tener nuevos recursos que hasta ahora no estaban lo suficientemente potenciados, como puede ser Don Gabino, Villa Adelaida, el plan director del Cabo y del Portus, las ruinas del yacimiento arqueológico de Picola que lo vamos a poner en valor... y después otro objetivo importante era resolver la problemática educativa.

Desde hace 12 años se espera el nuevo colegio Hispanidad. ¿Qué tiene que pasar para que vea la luz?

Se licitó, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad, se quedó desierto. Ahora, conjuntamente con la Conselleria se ha modificado el proyecto, se ha incrementado más de un millón, llegando a unos seis, y si todo va bien, en breve espacio de tiempo estará licitándose.

El IES Gran Alacant se puso en marcha en prefabricadas. ¿Se va a eternizar la provisionalidad?

No, no, bajo ningún concepto. Se ha aprobado ya en el pleno el proyecto, se ha enviado a Valencia y sé que estaba en los presupuestos de este año, con lo que cuando nos conteste la Generalitat podremos empezar la licitación. Uno de los requisitos que me marcó Conselleria para dejarme esas aulas es que el proyecto estuviera acabado o redactándose. Voy a luchar a muerte porque eso se empiece ya, no nos hemos dormido con este tema.

«El Cabo es para que lo disfruten todos, que se tengan unas vistas y que no haya obstáculos»

El sector de la autocaravana se ha movilizado contra unas restricciones en el Cabo que consideran discriminatorias. ¿Se va a echar atrás?

El Cabo es un paraje natural de especial protección, y tenemos que tomar medidas, por eso hemos hecho un plan director para embellecerlo, adecuarlo y regularizarlo, y además hemos pedido una subvención de más de 12 millones de euros donde se van a hacer muchas actuaciones y dentro de esas actuaciones una es el Cabo. Esa línea costera debe ser para que la utilice todo el mundo en general, que se tengan unas vistas, que se pueda disfrutar de todo ese entorno, pero sin obstáculos. Las limitaciones no solo caravanas, sino también habrá a vehículos. Allí no había ningún tipo de control ni de limitaciones en función a la ordenanza, de que no podían estar más de un número determinado de días, y se han detectado irregularidades en la gente que lo estaba usando.

¿Qué restricciones tendrán otros vehículos?

Hasta que no sepamos cómo vamos a desarrollar el proyecto no voy a a comentar más. Lo que es cierto es que lo que está pasando no puede seguir pasando porque no puede pasar un coche de bomberos ni una ambulancia por el camino porque no hay control y la gente deja los vehículos donde quiere. El problema ahí radicaba en que no teníamos competencias en temas de tráfico hasta que se firmó el año pasado un convenio con la Guardia Civil con el que las competencias en la zona han pasado al Ayuntamiento y tendremos que poner orden.

«Ya avancé sobre la piscina y se me gafó. Para mi es una pesadilla pero la haré»

En 2024 estaban preparando el pliego de la piscina pero otro verano más no estará esta infraestructura...

La piscina cubierta es un tema más que nada para rehabilitación y practicar un deporte, pero en verano Santa Pola tiene playa que es una maravilla. Hasta que no lo tenga claro definitivamente no voy a avanzar nada del tema la piscina porque lo avancé y se me gafó, pero estoy trabajando en el tema. Para mí es una pesadilla porque dentro de mi programa electoral estaba hacer la piscina y lo voy a hacer, pero de momento no voy a decir cómo.

Contra el abandono del frente litoral ya avanzaron una reforma en Blasco Ibáñez y Avenida de Valencia pero, ¿qué pasará con Peña Grande y Santiago Bernabéu?

Desde el Ayuntamiento hasta La Cadena, por decirlo así, estamos hablando entre 15 y 20 millones de euros. Es un volumen económico muy importante como para poderlo asumir, estamos intentando si a través de subvenciones europeas o estatales podríamos iniciar una renovación, estamos haciendo una memoria valorada y un anteproyecto pero claro, son palabras mayores y lo que no han arreglado muchos alcaldes anteriormente no lo puedo hacer yo todo de golpe con mi equipo. Por ejemplo ahora se está culminando la calle del Muelle, que se ha asumido íntegramente con una subvención europea. En cuanto a la demolición del chiringuito, tenemos que tener autorización de Costas en todo.

¿Tira la toalla con Vatasa?

Nunca, a mí eso de perder no me gusta. Nos hemos incluido en un proyecto europeo, y fuimos el único municipio de la Comunidad Valenciana que se presentó, en el que se realizarán 22 propuestas de qué podríamos hacer en Vatasa y la cantera. Servirá también para ver cómo tratamos con las diferentes administraciones para ejecutar el proyecto que gane o el que más nos guste. Han venido proyectistas a analizar in situ la zona y estamos en fase de aceptar a toda la gente que se presenta.

Ya planteó que aquello podría servir, por ejemplo, para hacer conciertos...

Puedo tener muchas ideas pero deberán ir acompañadas de las diferentes acciones para legalizar el tema con las diferentes consellerias, porque afecta a terreno forestal, a Costas...

Este verano se ha retirado algún chiringuito como el de Plaza de Castilla...

Ese no abrió prácticamente, solo un año... Como queda muy poco ya también para las nuevas concesiones la idea es replantearnos cuántos queremos y dónde ponerlos. El concejal de Playas está estudiándolo porque lo importante es escuchar a a la propia gente que gestiona los chiringuitos. Uno de los temas que más critiqué en la oposición era el coste del quiosco y el poco espacio que tenían de terraza con sombraje.

¿Santa Pola está más despierta que nunca?

Antes fuera del verano ibas por Gran Playa, Playa Lisa o Tamarit y no veías ni una luz encendida y ahora todos los edificios como mínimo tienen una o dos. Eso también es una forma de desestacionalizar el turismo. Ahora hay casi 42. 000 personas censadas y esa doble residencialidad cada vez se ve menos porque hay más gente que viene a pasar el año entero. Se está consiguiendo que todos los fines de semana vayas donde vayas las terrazas están llenas, los espacios están llenos. Estamos haciendo mucho tipo de actividades para desestacionalizar como Llum a la Mar, que aunque parezca un coste elevado porque nos gastamos 60.000 euros tuvo una repercusión que creo que superó el millón de beneficio para lo que es comercio y restauración... y hubo más repercusión que un sábado de agosto. La idea es que cada mes sea un referente de algo, y que la gente tenga ganas de estar aquí. Y luego se está apostando por abrir negocios y nuevos hoteles.

Loreto Serrano momentos previos a la entrevista desde el puerto de Santa Pola / Matías Segarra

Ahora que menciona los hoteles, hace dos años se anunció la compra del Rocas Blancas pero no se han iniciado las obras...

Sí, sí se mueve. Pero la burocracia es muy lenta y administraciones como el Ministerio de Fomento tienen que permitir ciertos trámites para iniciar las obras.

Cuando revalidó la alcaldía en 2023 dijo que el problema de vivienda le quitaba el sueño, ¿se lo sigue quitando?

Sí, porque de momento no se ha resuelto nada aunque estamos haciendo gestiones para ver si podemos a través de la Conselleria o incluso desarrollando algún sector donde hayan viviendas de protección oficial para jóvenes y gente menos joven. A Santa Pola en sí mucho suelo no le queda pero el Ayuntamiento, por ejemplo, ha cedido espacio a la Conselleria para las viviendas de protección oficial justo al lado del Aldi.

¿No hay suficientes viviendas para alquilar?

Creo que a quien le competa debería abordar la inseguridad que tienen los propietarios de los edificios de que se te meta alguien dentro y que no lo puedas echar. Y eso también es uno de los problemas claves por lo que no se están alquilando las casas. Porque hay casas cerradas.

Pero sí que hay propietarios que les renta ponerlas en alquiler solo en verano...

No se da el alquiler todo el año por la inseguridad jurídica que tienen los propietarios de que se meta alguien dentro de su casa y que no lo pueda echar y que encima tengas que estar pagando la luz y el agua, eso es un problema y ahí tenemos que buscar soluciones.

¿Qué pasó con los 2,7 millones para La Picola?

Después de que el Ministerio nos lo otorgase nos llamaron diciendo que no se nos daba, y ahora ha salido una convocatoria directa y puede ser que nos den 1.200.000 euros, con lo que haremos menos de lo que se dijo en un principio porque queríamos hacer un centro de interpretación que quedará para una segunda fase, con lo que en principio pondremos en valor todo ese entorno como se hizo con el Portus, y más adelante cuando se vuelva a abrir otra convocatoria pues entraremos con la segunda fase. No vamos a ser Roma, pero Santa Pola tiene que ser un municipio referente en temas arqueológicos porque tenemos la suficiente entidad y los suficientes restos patrimoniales, pero hay que saber ponerlos en valor y ofrecerlos para que la ciudadanía venga y lo vea.

Somos el único municipio sin desdoblar la N-332, y pese a ser los mejores ubicados tardamos una hora en llegar a Alicante»

¿Qué le dice el Ministerio de Óscar Puente para no acabar con el punto negro de la N-332?

Fomento al Ayuntamiento no le dice absolutamente nada. No dan ningún tipo de información. No nos indican cómo van los procesos. Durante todo este tiempo que estoy aquí hemos pedido todos los años desdoblamiento de la nacional, he hablado con consejeros y hasta con ministros, hemos hablado con técnicos y cuando Loreto Cascales era diputada nacional consiguió que se moviera el proyecto y que nos dijeran en qué situación estaba. Después Yolanda Seva (PSOE) también decía que se iba moviendo, pero aquí estamos. Yo creo que somos el único municipio sin desdoblar desde Santa Pola, Elche y Alicante. Menos mal que el resto están a continuación, porque si no diría que es una manía persecutoria hacia nuestro pueblo. Toda la vida hemos ido a Alicante y antes eran entre 10 y 20 minutos. Ahora, entre 45minutos y 1 hora. Y fíjate que somos los mejores ubicados de todo el eje funcional de Elche Alicante.

Otro proyecto enquistado es la resolución con la residencia Sanyres. ¿Hay novedades?

Donde hay procedimientos judiciales mientras el juez no diga algo.... En lo único que ha habido movimiento es que el TSJ ya se ha pronunciado sobre el tema de la denuncia que se hizo a la policía de los trajes y son totalmente inocentes, ¿y ahora qué? ¿Ahora las personas que denunciaron van a ser responsables del sacrificio de los años que han sufrido esas personas y de todo lo que han pasado?, ¿Quién va a pagar el daño moral de todos esos años?

«Lo que ha pasado con Miguel Zaragoza es tremendamente injusto y espero que se resuelva»

Hace un mes y medio la Audiencia Nacional condenó al exalcalde Miguel Zaragoza e incluso PSOE y Més se revolvieron contra usted por haberse retirado el Ayuntamiento como acusación...

Lo que ha pasado con Miguel Zaragoza es totalmente injusto. Y yo espero que se resuelva, claro que sí y a favor de Miguel. Totalmente injusto, yo no tengo más remedio que aceptar la justicia como tal.