Santa María revive su historia con un espectáculo audiovisual: hasta este día puedes verlo

La historia de la basílica de Santa María de Elche explicada con un estilo poético a través de un completo juego de luces y sonido. El templo sagrado se ha convertido por primera vez desde hace días, y hasta el 13 de julio, en el escenario de un espectáculo de videomapping que, bajo el título «El alma de Elche», invita a redescubrir el sentido más profundo del mayor monumento histórico que tiene la ciudad.

Año Jubilar

La iniciativa municipal forma parte de las celebraciones del Año Jubilar y según el Ejecutivo local de PP y Vox ayuda a desestacionalizar el turismo en una época de menos afluencia en el núcleo urbano . El mayor sentido, explican, era proponer una experiencia sensorial que trascendiese lo meramente histórico para adentrarse en el valor simbólico y espiritual del edificio. Se ha tenido que hacer un esfuerzo técnico para preparar el templo y fue el rector de Santa María, Vicente Martínez, quien autorizó estos equipos por el valor divulgativo.

Efectos de llamas que recrean el momento en el que la basilica fue incendiada / Áxel Álvarez

Ocho minutos

Con móvil en mano infinidad de visitantes han contemplado este espectáculo de unos ocho minutos de duración que se proyecta directamente sobre el retablo del altar mayor en hasta cinco momentos del día que no interrumpan la misa, donde las imágenes y la música se fusionan para ofrecer una narración alegórica del significado de la basílica. Más que un recorrido cronológico, se transmite la dimensión espiritual del templo y su arraigo en Elche de una forma entendible a todos los públicos. Desde la concejalía de Cultura apuntan que el 80% del público es local, y que buena parte de los pases, sobre todo los últimos, se han completado, con un aforo máximo de 500 personas. Indican, igualmente, que en aquellos turnos del día que no se completan con las reservas gratuitas previas, sobre todo debido al calor a plena luz del día, se está permitiendo la entrada a usuarios que preguntan in situ.

Visitantrs atentos durante la proyección en Elche / Áxel Álvarez

A través de este recorrido audiovisual se construye un relato, sin incidir en los datos estrictamente históricos, que explica por qué este espacio religioso es el centro donde está la Maredéu y se representa en él el Misteri. No se pierde de vista los cambios arquitectónicos ni el momento en el que fue quemada en los prolegómenos de la Guerra Civil, a través de efectos de llamas, que contrastan con las palmas blancas que iluminan a la patrona desde el camarín.

Pases

En total hay planificados 70 pases, y en el cierre, el próximo domingo 13 de julio, el acceso será libre pero regulado para evitar masificaciones. Hasta la fecha los asistentes tenían que inscribirse en la página web municipal del Año Jubilar y se puede aún visitar de lunes a viernes de 18 a 21.30; hay tres pases el sábado de 21 a 22 horas y cuatro domingos de 18 a 21.30 horas.