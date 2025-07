Más de 3.000 hogares ya participan en el autoconsumo en Crevillent, que alcanzará los 10.000 en 2030

El municipio de Crevillent continúa su transición energética de la mano del Grupo Enercoop con la inauguración -este lunes- de la planta solar Campillo, una instalación de 3,4 megavatios de potencia que refuerza el modelo de comunidad energética local y permite que 3.000 hogares se beneficien ya del autoconsumo colectivo. La cooperativa prevé alcanzar los 10.000 hogares en 2030, lo que supondría cubrir prácticamente el 100 % del consumo doméstico de la localidad con energía renovable, de proximidad y gestionada de forma colectiva. Esta infraestructura se enmarca dentro del proyecto COMPTEM-Crevillent, la primera comunidad energética que se puso en marcha en España y que hoy es también la mayor del país, tanto en potencia instalada como en número de miembros.

Una inauguración con fuerte simbolismo cooperativo

Durante su intervención, Guillermo Belso, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, destacó el carácter simbólico del acto: "Es una satisfacción reunirnos todos en Crevillent en un día tan señalado para nosotros. En el año de nuestro centenario, 2025, que además ha sido declarado por las organizaciones de la ONU como Año Internacional de las Cooperativas, y casi coincidiendo con el Día Mundial de las Cooperativas que fue el pasado sábado, 5 de julio, inauguramos un proyecto que encarna todo aquello que defendemos: proximidad, participación y futuro".

Belso subrayó que Campillo es la primera microplanta multimegavatio con seguimiento solar a un eje y módulos bifaciales puesta en marcha en España en régimen de comunidad energética, lo que consolida a Crevillent no solo como pionera, sino también como referente nacional en este modelo. “COMPTEM es un proyecto ilusionante que presentábamos en 2019. Un reto apasionante que en estos seis años ha madurado, que hemos moldeado pisando una senda que no estaba marcada”, declaró.

Nueva planta solar para la comunidad energética de autoconsumo de Enercoop en Crevillent / Alex Domínguez

Una microplanta pionera en suelo rural con 3,4 MW de potencia

La nueva planta solar Campillo se ha construido sobre una parcela sin cultivar de 7 hectáreas situada a 4 kilómetros del núcleo urbano de Crevillent. De esa superficie, se han ocupado 5 hectáreas con módulos solares bifaciales y un sistema de seguimiento solar a un eje, lo que incrementa la eficiencia de producción. La planta está operativa desde este mismo año y ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros, con una ayuda pública de 0,9 millones procedente del programa CE-Implementa del IDAE.

Según explicó Joaquín Mas, director general de Enercoop, durante el acto de inauguración, esta planta multiplica por 34 la potencia de la primera instalación de autoconsumo colectivo que impulsó la cooperativa en 2019 en la pedanía del Ralengo. “Hoy pasamos de una planta de 100 kW a una de 3,4 MW. Es un salto de escala que cambia por completo las posibilidades de las comunidades energéticas”, afirmó.

El presidente del Grupo Enercoop de Crevillent, Guillermo Belso, durante la inauguración de la nueva planta solar / Alex Domínguez

Un modelo valenciano con impacto local y ahorro directo

Belso puso en valor el enfoque del Grupo Enercoop, que apuesta por un modelo de plantas “de dimensión media-baja, menores de 5 MW, descentralizadas y con generación distribuida cercana a los puntos de consumo”. Defendió que este sistema minimiza el impacto paisajístico, emplea tecnología de máxima eficiencia y fija riqueza en el territorio. “La planta Campillo está hecha en clave valenciana: proveedores valencianos, ingeniería valenciana, instalador valenciano y promotor valenciano”, remarcó.

El presidente cifró en entre 50.000 y 75.000 euros anuales los ahorros que ya están generando para los cooperativistas de Enercoop, y detalló el crecimiento de los beneficiarios: “De nuestros 10.000 cooperativistas, 1.000 ya se benefician de los ahorros generados por nuestra comunidad energética. Ahora se suman otros 2.000 con esta planta: 3.000 en total a finales de 2025. En 2026 serán 4.000. Y en 2030, nuestro objetivo es llegar a los 10.000”, anunció.

La energía generada en Campillo —unos 7.000 MWh anuales, equivalentes al consumo medio de unas 2.000 familias— se vierte a la red de 20 kV de la distribuidora local Red Eléctrica de Crevillent. Desde ahí, se asigna a los miembros de la comunidad energética mediante un modelo que combina autoconsumo compartido con gestión colectiva y solidaria de la energía.

Un ejemplo de resiliencia energética para Europa

El director general de Enercoop cerró su intervención vinculando el proyecto al contexto geopolítico y al reto climático: “Todos tenemos un objetivo común: transformar el sistema energético europeo. Poner fin a la dependencia de la Unión Europea respecto a los combustibles fósiles, que se utilizan como arma económica y política, y hacer frente a la crisis climática. Esta planta es nuestra contribución local a ese esfuerzo global”.

Y concluyó con un mensaje de agradecimiento y compromiso: “Hoy inauguramos esta planta en un día soleado, con brisa y con la Sierra de Crevillent como testigo, en una partida rural muy querida por nuestros vecinos y que a partir de hoy será también una referencia energética. Que las renovables sigan caminando con paso firme por la única senda posible: la senda de la excelencia.”

El reto normativo: ampliar el autoconsumo en suelo

Mas también aprovechó su intervención para lanzar un mensaje a los responsables políticos y reclamar una mejora normativa que permita a las instalaciones en suelo participar en autoconsumo colectivo. Aunque el reciente Real Decreto-Ley ha ampliado la distancia máxima de conexión de 2.000 a 5.000 metros, las plantas en suelo siguen excluidas del régimen de autoconsumo colectivo.

“No podemos asignar energía directamente desde esta planta a los vecinos, aunque estén a solo 4 km. Técnicamente se puede, pero legalmente no. Si alguien presenta una enmienda para cambiar esto, estaremos encantados. Con un cero más en el BOE, todo cambiaría”, defendió con ironía.

El director general de Enercoop, Joaquín Mas, durante la inauguración de la planta solar Campillo este lunes en Crevillent / Alex Domínguez

Una comunidad energética premiada y en expansión

El proyecto COMPTEM-Crevillent ha sido galardonado con el Premio Extraordinario de Energía 2021 y el Premio EnerAgen, entre otros reconocimientos. Además, Enercoop fue seleccionada entre los cinco proyectos mejor valorados en la primera convocatoria de ayudas para Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), lo que le permite asesorar a unas 60 comunidades energéticas en otras regiones de España.

Este 2025, Enercoop celebra su centenario (1925–2025), un hito que da aún más relevancia simbólica a la puesta en marcha de la planta Campillo. “Europa no es viable sin energía, y actuaciones como esta, desde lo local, nos ayudan a avanzar hacia una Europa más sostenible, segura y resiliente”, concluyó Mas.

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, mostró su satisfacción por la actividad pionera de Enercoop en la localidad / Alex Domínguez

Satisfacción municipal

Por su parte, la alcaldesa crevillentina alabó la iniciativa de Enercoop: "La presencia del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento hoy aquí demuestra la importancia del acto. Aunque sea una microplanta, es significativa y sigue la línea que lleva la cooperativa Enercoop desde hace muchos años. En este año tan especial para la entidad, su centenario, el Ayuntamiento está acompañando todos los pasos: desde la futura sede en la antigua fábrica Universal hasta esta inauguración. También estamos tramitando ya la licencia de ampliación de esta planta, que esperamos aprobar pronto en la Junta de Gobierno".

Por último, la alcaldesa señalaba que "siempre me gusta destacar no solo el papel energético de Enercoop, sino su gran labor social en el municipio. El nuevo edificio que se ubicará en la entrada del pueblo será un referente, y además, cederán un espacio al Ayuntamiento para el futuro Museo Etnográfico de la Alfombra. Me alegra mucho que todo esto coincida en un año tan significativo. No se cumplen 100 años todos los días".