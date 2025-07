Dos enfermeros del Hospital del Vinalopó de Elche enseñan a 100.000 sanitarios en Instagram a curar heridas complejas

La formación sanitaria avanza también desde Instagram. Dos enfermeros del Hospital Universitario del Vinalopó ubicado en Elche han logrado que casi 100.000 profesionales del ámbito de la salud se formen de manera continua y accesible gracias a su proyecto @aprendeacurar, una cuenta especializada en el tratamiento de heridas complejas, que se ha convertido en la más influyente a nivel internacional en su ámbito dentro de esta red social.

José Francisco Villalba y José Piedecausa, impulsores del proyecto, comparten desde esta plataforma contenidos formativos en forma de vídeos, gráficos y publicaciones con consejos prácticos, técnicas y trucos, explicados en un lenguaje claro, directo y accesible. La iniciativa está especialmente dirigida a enfermeros, médicos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) y estudiantes sanitarios interesados en profundizar en el cuidado avanzado de heridas.

La práctica clínica como punto de partida

La cuenta nació vinculada a la experiencia real en el Hospital del Vinalopó, donde ambos profesionales ejercen su labor asistencial. “Nuestra labor diaria y nuestra experiencia con casos reales de pacientes complejos nos ha permitido detectar de primera mano las oportunidades formativas que existen en torno al cuidado avanzado de heridas, tanto en atención primaria como hospitalaria”, explica José Francisco Villalba, enfermero referente en heridas complejas del hospital ilicitano.

Desde entonces, el perfil no ha dejado de crecer, consolidándose como un referente formativo para profesionales de todo el mundo. “Hace unos años sentimos la necesidad de ayudar a los compañeros en el manejo de heridas, de ahí nace nuestro proyecto Aprende a curar”, explica Villalba. “Nos importa el impacto de nuestras acciones en la vida de los pacientes, las consecuencias de dar o no con la solución de sus problemas. Somos enfermeros que tratan personas que sufren heridas, no solo tratamos heridas”.

Formación sin barreras

Una de las claves del éxito del proyecto es su enfoque didáctico adaptado al ritmo del profesional sanitario. “Sabemos que muchos profesionales se enfrentan a heridas complejas con dudas o inseguridades. No siempre se dispone del tiempo, los recursos o la formación necesaria para abordarlas con confianza. Con esta cuenta queremos acompañarles, ofrecerles herramientas prácticas y basadas en la evidencia, y, sobre todo, hacerles sentir que no están solos en el proceso”, destacan sus creadores.

Además de su actividad en redes, Villalba y Piedecausa son directores del primer Máster nacional de curas y cirugía menor, así como creadores y profesores del mayor curso de curas para personal sanitario en España y Latinoamérica. En paralelo, Villalba ha formado a cientos de profesionales, especialmente en la Región de Murcia, en el abordaje eficaz de heridas.

Un nuevo modelo de aprendizaje

Lejos del estilo académico tradicional, @aprendeacurar apuesta por una comunicación cercana, visual y muy didáctica, que responde a las necesidades reales del día a día del personal sanitario. Su modelo formativo pone en valor la actualización constante y el aprendizaje ágil, con una orientación claramente práctica.

El proyecto demuestra cómo las redes sociales pueden ser aliadas clave en la formación continua de los profesionales de la salud, y cómo la experiencia clínica unida a la vocación docente puede tener un impacto transformador, no solo en quienes aprenden, sino en la vida de los pacientes a los que cuidan.