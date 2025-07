Aquí lo celebramos todo o casi todo

«A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi» ¡Gora San Fermin! ¡Viva San Fermín!

Reconozcámoslo, a los ilicitanos/as nos gusta la parranda, celebrar y festejar cualquier evento, acontecimiento o conmemoración. Es escuchar a lo lejos los acordes de una marcha, una tonadilla o melodía y se nos mueven solos los pies y qué te quiero yo contar cuando olemos a pólvora ¡La Virgen del Amor Hermoso! Se nos vuelven los ojos del revés, y es que la inmensa mayoría de nosotros, salvo cuatro surraos, somos extrovertidos, mediterráneos como la sangría y faranduleros, y ello viene propiciado en gran medida por ser Elche una ciudad abierta, acogedora e históricamente multicultural, aquí somos defensores y celosos de nuestras tradiciones autóctonas, pero también proclives, facilitadores e implicados en celebrar festejos foráneos, de tal forma que aquí lo celebramos todo, hasta el año nuevo chino, ahí no es nada, ríanse ustedes de eso de la globalización.

Cuando digo que lo celebramos todo, no es una exageración, es un hecho y, para ratificarlo, basta con repasar las distintas fiestas que conmemoramos en los barrios y en las pedanías, a saber: celebramos San Crispín, San Agatántelo, San Antón, San Pascual, San Jaime, La Milagrosa, Santa Cecilia, La Virgen de la Asunción, la Virgen de los Desamparados, el Corazón de Jesús, San Juan, San José, la Virgen del Pilar, San Vicente, María Auxiliadora (Algoda), San Isidro (Algoros-Derramador), San Pedro (Torrellano Bajo y Asprillas) , San Antonio de Padua ( La Hoya y Daimés), la Virgen del Carmen (Matola), La Purísima (Torrellano), la Virgen del Perpetuo Socorro (Altabix-Jubalcoy), Santa Marta (Altabix), Santa Ana (Valverde, Balsares y Santa Ana), el Ángel de la Guarda (Algoda y Pusol), San Andrés (Las Bayas), San Francisco de Asís (El Altet y La Marina), Santa Bárbara (Saladas y Jubalcoy), la Navidad, la Venida de la Virgen, la Semana Santa, los Moros y Cristianos, la Constitución, el Primero de Mayo y el día de la Comunidad Valenciana y podríamos incluir si queremos más fiestas, como Halloween, los Carnavales, las Cruces de Mayo o el día de Andalucía.

A nosotros solo nos falta una tarima, cuatro músicos, una docena de cohetes, las reinas y damas saludando y el concejal o concejala de Fiestas de cuerpo presente y ya lo tenemos todo para hacer fiesta.

Per,o a pesar de cuanto antecede, también es verdad que no lo celebramos todo y mira que tenemos un amplio abanico, pero nos falta una celebración muy importante, y es San Fermín. Con ello, creo que cerramos el círculo de festejos locales, por lo que recomiendo a los barrios nuevos de la ciudad que lo mediten y, si lo ven conveniente, creen una comisión de fiestas, con sus reinas y damas, y junto al Ayuntamiento organicen en estas fechas iniciales de julio las fiestas de San Fermín, con sus paellas, imposición de bandas, sopar de cabasset y procesión, porque lo de correr delante de los toros como que es un poco arriesgado. Aquí hace demasiado calor como para esos esfuerzos y las calles de plataforma única no están preparadas para ello. Nosotros con vestirnos de blanco con pañuelo rojo al cuello y tomarnos un par de pacharanes vamos más que apañados. Ánimo y a por ello, entre todos conseguiremos completar el calendario festero.

Y es que julio es un mes de farolillos y verbena, como no puede ser de otra forma, que es verano y el cuerpo lo sabe, por lo que disfrutar de la noche, del mar y de la compañía de los familiares, amigos, conocidos o del que pase por allí es algo más recomendable para la salud que comer gazpacho o tomarse la tensión, y estas necesidades vitales traen a la memoria una de las tradiciones populares, con más de 150 años de historia, que, como todo en la vida, se terminó, finito, caput, que era la plantá de las barracas, el cobijo vacacional de las familias ilicitanas que no podían comprarse o alquilar una vivienda en Santa Pola. En lo que hoy son Gran Playa y Playa Lissa, separadas por la gola de El Sequió, nacía en una sola noche una hilera continua de construcciones efímeras de madera afirmadas con puntales clavados en medio de la arena. Esta forma de veranear consistía en pasar quince días de julio (la segunda quincena normalmente) en la playa de Santa Pola, donde se alquilaba una «barraca». Normalmente se iniciaba el traslado por Sant Jaume, el 25 de julio, para regresar a Elche para la semana de las fiestas de agosto.

Según diferentes referencias y testimonios, el interior de la barraca estaba distribuida en habitaciones, las paredes divisorias de los distintos dormitorios eran sábanas o cortinas y se dormía en colchones en el suelo o en hamacas, y no había cuarto de baño.

Por las mañanas bien temprano las mujeres allanaban la arena con un rastrillo de madera y la regaban para que estuviera bien lisa, a esta costumbre se le conocía como «fer la porxà», donde los habitantes de la barraca y sus visitantes comían en una mesa larga en cuyo centro se colocaba un botijo con agua fresca y se cocinaba con leña cogida del saladar bien arroz con conejo, pescado, carne, o se degustaban ensaladas y aperitivos, y de postre fogasetas y coquicas de mantecas que traían hechas ya de Elche, y para beber se consumía agua, vino, cerveza o Casera.

Una de las costumbres más arraigadas era que en la sobremesa, con el café, el cantueso u otras bebidas espirituosas, y por la noche, tras la cena y bajo la luz de la luna, alguno de los presentes sacara la guitarra y de forma coral se cantaran en la mesa canciones populares de Elche, las denominadas Cançonetes de Fil i Cotó, con títulos como Venim de la mar, Xe que a gust, El susto s’ha passat, La nyora, La Briala i Manolo el de la Fonda, o De l’aigua dolça, entre otras.

De esta forma extinta y costumbrista de veranear el mes de julio, he de destacar la interacción social que se producía entre los pobladores de las barracas y de ellos con aquellos que habitualmente los visitaban, donde lo único importante era disfrutar del mar, del verano, de la compañía y de las vacaciones tan merecidas.

He de decir que, a pesar de que hoy en día el concepto de veranear ha cambiado mucho, entre los ilicitanos se mantiene inquebrantable la costumbre de invitar a familiares, amigos o conocidos a pasar al menos un día del verano en la faeneta, chalet o apartamento de veraneo, un día para compartir noticias, recuerdos, mesa y mantel, partida de chinchón o de dominó. Es un rito que hay que cumplir sí o sí, porque sin él no hay verano que se precie, porque otra cosa no seremos, pero como anfitriones no nos gana nadie. Pero, además de este gesto hospitalario, cada uno tiene sus ritos o costumbres veraniegas, esos momentos que año tras año se repiten proporcionándole contenido a este tiempo tan especial y que con el paso del tiempo atesoras en el corazón como hacías de niño con las canicas en el bolsillo, como es degustar la mojama de Javi, el día en casa de Roca y Ana, la visita a Rodes en el chiringuito, el arroz con costra de Sempere o la fiesta del melón (que, igual que las barracas, ha pasado a mejor vida).

Estamos en verano, tiempo de chanclas, playa y verbenas, tiempo para compartir y disfrutar, porque como dijo Paula Cole, «es importante encontrar las pequeñas cosas de la vida cotidiana que te hacen feliz».