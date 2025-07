Suceso insólito en Crevillent: un grupo vecinal de Whatsapp, un perro abatido a tiros y una banda armada en prisión

El magistrado de guardia en el Juzgado de Elche decretaba prisión este lunes para tres hombres detenidos por la Guardia Civil de Crevillent el pasado sábado en un chalet de la zona rural conocida en la localidad como El Trasvase, pues allí es por donde discurre la canalización del agua que procede del Tajo a las infraestructuras de Riegos de Levante. Según fuentes judiciales, los apresados están acusados de varios delitos, entre ellos robos con fuerza en las cosas -en la zona podrían estar actuando desde primeros de año-, tenencia ilícita de armas, pertenencia a banda criminal y resistencia y atentando contra la autoridad. El caso es insólito por varias razones. Entre ellas, un perro abatido a tiros y la importancia de la colaboración vecinal, pero de una forma novedosa, con un grupo muy pero que muy activo en Whatsapp. Se da la circunstancia de que el propio Ayuntamiento reclamaba recientemente más efectivos de la Benemérita en el municipio.

Medio año de graves sucesos

La historia comienza hace bastantes semanas. Unos cuantos vecinos de la partida rural, hartos de sentirse desprotegidos porque de forma muy frecuente -casi cada semana- eran víctimas de robos, deciden tomar medidas. Tienen que organizarse pues el diseminado de viviendas es muy grande, los caminos tienen varias entradas y salidas, la mayoría, y numerosas variantes y bifurcaciones que los cacos parecen conocer o, al menos, ya dominar. “Es como si vivieran en la zona”, comentan entre los afectados que, en pocos días ya suman más de un centenar en Whatsapp.

Información básica del grupo de Whatsapp donde los vecinos se dan avisos de emergencia en Crevillent / INFORMACIÓN

Así, tras múltiples denuncias ante la Policía Local y la Guardia Civil -en total pueden haberse contabilizado varias decenas de robos-, el grupo de la red social llega actualmente a los 180 miembros. Y su actividad ha sido tan intensa como crucial para la resolución del caso, según confirmaban a este diario fuentes oficiales. De hecho, en la comunidad de Whatsapp están también varios agentes de ambos cuerpos de seguridad, algunos de ellos incluso han sido víctimas de la banda criminal organizada.

Asesino detenido en aeropuerto y trasladado al cuartel de Guardia Civil de Crevillent / Antonio Amorós

Era cuestión de tiempo

Hace unos días, antes de que todo se precipitara, los vecinos ya habían iniciado contactos y reuniones con las autoridades municipales. Estaban muy cansados de lo que estaba sucediendo y nada parecía cambiar. Para combatir al crimen se habían organizado para estar siempre alerta a través de Whatsapp. Tenían turnos diurnos y nocturnos. Y todo era cuestión de tiempo…

Los acontecimientos llegaron a su punto más álgido el pasado viernes. Se produjeron al menos tres robos durante esa noche y los vecinos observaron algunos movimientos sospechosos en un camino concreto que da a un chalet. La Guardia Civil ya estaba tras la pista, pero los mensajes de Whatsapp que se intercambiaron en vivo aquella noche iban a realizar el seguimiento a los ladrones y a confirmar que su guarida había sido localizada. Varios agentes acudieron al lugar pero nadie estaba en el interior. Eso sí, comprobaron que en la finca había un vehículo que aparecía como robado en la base de datos. Y decidieron hacer dentro la espera.

La espera

Pasaron varias horas y los sospechosos no acudían al lugar. Los ladones habían ocupado la vivienda y llevaban tiempo en ella, pero debían haberse percatado de la presencia policial. Los guardias hicieron entonces una maniobra de despiste, como de retirada de la finca y los cacos no tardaron en caer en la trampa. Con los primeros rayos de luz de la mañana del sábado, tres hombres entraban en el recinto privado. Tenían un perro de los considerados peligrosos y, cuando recibieron el alto de los guardias civiles no dudaron en embestirlo contra ellos. Uno de los agentes no tuvo más remedio que abatirlo a tiros. Dio al menos tres, según el relato de vecinos de la zona que escucharon las detonaciones.

Aunque más tarde se descubriría que la banda disponía de armas de asalto (subfusiles), en esos momentos no las portaban a mano y la Guardia Civil pudo apresarlos tras el desgraciado y obligado final para el can. Nadie más sufrió daños.

Pruebas

La Benemérita se incautó de varias armas y de distinto material para efectuar los robos, así como de algunas piezas de distintos botines. Y los cacos pasaron a disposición judicial para ser, a continuación, enviados a prisión. Ahora, los vecinos pueden descansar mucho más tranquilos, aunque seguirán organizados. Así lo aseguran a este diario algunos de ellos, que esperan que con las tres detenciones se haya terminado la oleada de robos e inseguridad que estaban sufriendo y que no les dejaba dormir. De todos modos, aseguran que no bajarán la guardia.

Escombros de obras en uno de los caminos de la zona del Trasvase de Crevillent / INFORMACIÓN

Vertidos ilegales

Por otro lado, los vecinos de esta zona rural denuncian otro problema que sufren de forma muy frecuente: el vertido incontrolado e ilegal de escombros en los contenedores y en sus entornos. Algunos aseguran que las basuras se generan a diario y que proceden de obras de reformas principalmente, pero también hay residuos industriales, agrícolas o de talleres mecánicos.

Esta imagen de residuos en el entorno de contenedores se repite casi a diario en la zona del Trasvase en Crevillent / INFORMACIÓN

Estas escombreras sólo generan molestias por la suciedad y malos olores que provocan, también por la proliferación de alimañas y por el efecto llamada para chatarreros que acuden con vehículos de gran tamaño. “Estamos tan cansados de que entren a robar en nuestras casas que cada vez que vemos una furgoneta pensamos que ya vienen o que están observando para entrar después”, lamenta uno de los moradores.