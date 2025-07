La gira de Nintendo para probar la nueva Switch solo pasará por esta localidad de Alicante

Un plan para toda la familia, gratuito y ajustado a las horas de "menos calor", si es que ese concepto existe ya en Alicante. La compañía responsable de Mario, Zelda y otros títulos imprescindibles ha elegido únicamente una localidad de la provincia para hacer una parada en su Nintendo Switch Tour y hacer una presentación oficial de su Switch 2 y uno de los títlos más esperados, el Mario Kart World.

Además, según insisten desde Nintendo y su página oficial, los visitantes de la gira tendrán la oportunidad de ponerse a los mandos de otros títulos de la segunda consola del formato híbrido (para televisor y portátil) del gigante nipón y podrán, también, probar las optimizaciones del Hogwarts Legacy o explorar la tierra de Hyrule con una remasterización de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, "y tomar parte en los épicos combates de Street Fighter VI", comunican desde Nintendo.

Localidad donde se celebrará la gira de Nintendo

La gira de Nintendo hará únicamente 15 paradas en ciudades distribuidas por todo el país, y solo una de ellas aparcará los mandos en la provincia de Alicante. Eso sí, a pesar de lo exclusivo del evento, no ha sido la capital de la provincia la encargada de acogerlo y, tal y como ocurre en provincias vecinas como la Región de Murcia o València, que celebrarán el mini "festival" gamer en Cartagena y Gandia, respectivamente, en la terreta será Santa Pola la encargada de acoger el evento. El Ayuntamiento del municipio marinero ya ha dado a conocer los detalles, así como la propia web de Nintendo que ha hecho públicas paradas y horarios para la gira.

Calendario y horarios del Nintendo Switch Tour

El evento tendrá lugar este 16 y 17 de julio y en la Plaza de la Glorieta de Santa Pola. El horario, para evitar las horas de máximo calor, será entre las 18:00 a 24:00.