Un horno en el Ayuntamiento de Elche cuando el calor más aprieta

Lo peor de la ola de calor parece que haya pasado de momento. Sin embargo, las altas temperaturas siguen apretando. Y es en este contexto en el que desde la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en el Ayuntamiento de Elche han denunciado que en las últimas semanas varios departamentos se han quejado de que se encuentran trabajando con los sistemas de climatización averiados. El problema, sostienen desde el sindicato, afecta tanto al personal municipal que presta los servicios como a la ciudadanía, "que debe esperar a que le toque el turno soportando unas temperaturas que exceden bastante de los treinta grados", sostienen. "Esta situación, además de la incomodidad y el sudor, hace que la sensación de espera aumente, y con ella la crispación", afirman.

Los servicios afectados

Los servicios afectados son, entre otros, la OMAC del centro, la Casa de la Orxata, la sede de los grupos políticos, Cultura, la tercera planta de Acción Social, el Museo de Puçol, varios colegios y diferentes instalaciones deportivas como las de La Hoya, La Marina o Las Bayas.

Ayuntamiento de Elche, edificio junto al que se sitúa la sede de los grupos municipales. / Áxel Álvarez

La ley

Desde CC OO apelan al Real Decreto 486/1997, que establece que "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC”, y añaden que así se tiene reflejado en el protocolo municipal de actuación para el trabajo en épocas de altas temperaturas o ante fenómenos meteorológicos adversos. Es más, apuntan que el Ayuntamiento debe " realizar revisiones de los equipos de aire acondicionado los meses previos al verano, para asegurar su buen funcionamiento cuando llegan las altas temperaturas.”

Sin seguimiento continuo

Si todo debiera estar revisado y en funcionamiento, ¿qué ha pasado entonces? Esa es la pregunta que se plantean desde CC OO. "La respuesta es sencilla, aunque el problema es complejo. El mantenimiento de los sistemas de climatización era un servicio prestado por personal municipal, que aseguraba un seguimiento continuo y reparación inmediata", explican, para, a continuación, añadir que, "con el aumento del número de instalaciones municipales, en lugar de reforzar la plantilla, se optó por la privatización, sacando a concurso una licitación pública".

Una jardinero regando plantas en la Glorieta de Elche. / Áxel Álvarez

Con problemas

Para esta organización sindical, "esta otra forma de trabajar es lícita, pero debemos asumir una serie de problemas que no se dan cuando el servicio es público". Al respecto, consideran que, en primer lugar, "sale mucho más caro, puesto que las empresas concursan con el propósito del beneficio económico, como es normal, lo que incrementa el precio del mantenimiento".Por otro lado, manifiestan que "están los tiempos, ya que los contratos tardan meses en licitarse y, entre contrato y contrato, el servicio se queda sin cubrir". Ante este escenario, sentencian que "el resultado es pagar más por un servicio peor prestado, incrementar el riesgo para la salud por altas temperaturas en el personal municipal, y sumar el calor a las esperas para las personas usuarias de los servicios públicos".

Externalizaciones

No en vano, desde este sindicato se muestran muy críticos con algunas consecuencias de las externalizaciones, no sólo por lo que respecta a la climatización. "Una buena gestión de los servicios públicos debe valorar dónde se puede privatizar, teniendo en cuenta que sea un servicio que no necesite de una continuidad completa y un seguimiento a largo plazo, y asumiendo que el coste incrementado se debe quitar de otras partidas que se podría destinar en beneficio de la ciudad", comentan. "Entre otras, nos preocupa enormemente la intención de privatizar el mantenimiento de Parques y Jardines, que conllevará un enorme incremento de la partida presupuestaria que no se reflejará en una mejora para la ciudadanía", aseguran. En esta línea, puntualizan que, "durante años, se ha asfixiado a la plantilla para poder justificar esta medida, pero sin contar la cara b de las privatizaciones".

Una plaza

Con estos puntos de partida, desde CC OO sentencian que "deteriorar los servicios públicos apostando por la privatización va en contra del sentido común y de lo que este sindicato defiende. No solo el derecho laboral, sino el derecho a recibir atención de calidad por parte de las administraciones públicas", y concluyen exigiendo a la Corporación local, "por el bien de la ciudadanía y el personal municipal", que se cubra la vacante de oficial de climatización y se incremente la plantilla que presta este servicio de forma urgente.