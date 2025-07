Elche fija tres días festivos para el curso escolar 2025/2026

Elche ya ha determinado cuáles serán los días no lectivos de carácter local para el próximo curso académico 2025/2026 en los centros educativos del municipio. Según ha comunicado la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche, en base a la propuesta aprobada por el Consejo Escolar Municipal, se ha acordado que las jornadas no lectivas serán el 10 de octubre de 2025, el 16 de febrero de 2026 y el 20 de marzo de 2026. Esta decisión se ha adoptado a efectos de facilitar la organización del calendario escolar en todos los niveles educativos de la ciudad, apuntan las citadas fuentes.

Solo en el ámbito municipal

Estos días sin clase se suman a los festivos ya fijados en el calendario laboral general y en el calendario académico aprobado por la Conselleria de Educación, que recoge los festivos de ámbito autonómico y estatal. De este modo, las fechas locales deberán tenerse en cuenta tanto en la planificación pedagógica como en la administrativa del curso 2025/2026.

No alteran el cómputo oficial

Desde la Concejalía se ha recalcado que estas jornadas no lectivas son exclusivamente de ámbito municipal, es decir, aplican únicamente en Elche y no en otros municipios. Además, se ha especificado que “no afectan al cómputo de días lectivos mínimos establecidos por la normativa vigente”, por lo que no alteran el calendario global obligatorio para el resto del sistema educativo.

Un aula del colegio Cervantes en Elche / Áxel Álvarez

El acuerdo, adoptado por el Consejo Escolar Municipal, se enmarca en las competencias locales en materia de educación y responde a la necesidad de adaptar el calendario a la realidad social y organizativa de Elche. Con ello, se pretende ofrecer mayor certidumbre a familias, docentes y centros, que ya pueden prever las fechas clave del próximo curso en lo que se refiere a días no lectivos de carácter local.

Otros festivos

Además de los tres días no lectivos que ha establecer el Ayuntamiento de Elche como festivos locales, el calendario escolar del curso 2025/2026 contempla las vacaciones de Navidad del 23 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos incluidos. Por su parte, el periodo vacacional de Pascua se extenderá del 2 al 13 de abril de 2026, también inclusive.

Asimismo, durante el curso no habrá clases en varias jornadas festivas: el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción; el 19 de marzo, día de San José; y el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.