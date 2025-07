La Policía Nacional de Elche desmantela por segunda vez en un año un narcopiso en Carrús

Hartazgo, cansancio, impotencia, y cabreo, mucho cabreo… Son solo algunos de los términos que, desde hace demasiado tiempo ya, vienen utilizando vecinos y vecinas y comercios de Carrús, en particular los del entorno de la plaza de Barcelona, en Carrús, para definir la situación a la que se enfrentan desde hace ya meses, como consecuencia de los puntos de venta de droga al menudeo. Una zona de gente trabajadora, que, sin embargo, ve alterado su día a día por estos narcopisos y fumaderos, y los problemas de convivencia que llevan aparejados. Con un matiz importante: la Policía Nacional de Elche monta los operativos de rigor y consigue desarticular estas redes, pero, poco después, los detenidos quedan en la calle y la pesadilla vuelve a empezar para los residentes y los negocios de ese entorno. Tanto es así que los agentes adscritos a la Comisaría ilicitana han vuelto a desmantelar este mismo jueves, por segunda vez en poco menos de 14 meses, un narcopiso en la calle José Romero López. El operativo se saldó con cinco detenidos. En concreto, cuatro varones de entre 31 y 54 años, entre ellos, el propietario del piso, y una mujer de 29 años, todos por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

El narcopiso que no da tregua en Carrús: la Policía lo desmantela por segunda vez en un año / RAFA ARJONES

Denuncias previas

Los residentes ya habían puesto en conocimiento de la Comisaría la situación en las últimas semanas: noches en vela por el escándalo a altas horas de la madrugada, altercados e incluso algún asalto en algunos de los establecimientos situados a un par de calles. Fue así como se puso en marcha un operativo de vigilancia que se precipitó el pasado martes, cuando se detuvo a una de las personas que volvió a ser arrestada este jueves, en ese caso por llevar 50 gramos de hachís.

Entrada y registro

Con estos puntos de partida, en torno a las ocho de la mañana de este jueves, los agentes procedían a la entrada y registro de la vivienda, en la que en esos momentos se encontraban esas cinco personas en su interior, en una actuación en la que la investigación estuvo a cargo del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Elche, y en la que también participaron la Unidad de Prevención y Reacción, el Grupo de Atención al Ciudadano, y el Grupo Operativo de Respuesta.

Uno de los cinco detenidos en el operativo de este jueves en Carrús. / RAFA ARJONES

Testigos sin perder detalle

Mientras, vecinos y vecinas no perdían detalle, con una sensación que, por momentos, se traducía en alivio; por momentos, en recelo. Alivio porque confesaban que con los golpes, las peleas y los jaleos era imposible descansar por las noches; y recelo, porque temen que pase lo de la otra vez: que en cuestión de tiempo vuelvan a estar en la calle y todo vuelva a empezar. De hecho, había quien recordaba que no hace tanto tiempo uno de los arrestados había tratado de huir por el patio e incluso acabó en la cocina de uno de los pisos cercanos.

Dos horas

El registro, al final, se prolongó en torno a las dos horas, y los policías intervinieron utensilios usados para la venta de estupefacientes, como básculas o elementos para cocinar estas sustancias; un cuchillo de grandes dimensiones, y algo de cocaína.

El dispositivo de la Policía Nacional en la zona. / RAFA ARJONES

Pocas cantidades

En estos casos, de hecho, suele ser frecuente que no haya mucha cantidad de drogas. En los puntos de distribución al menudeo, los presuntos facilitadores prefieren ir reponiendo las sustancias estupefacientes a lo largo del día para evitar pérdidas importantes si se da una intervención policial, y evitan condenas mayores. Además, cuando se trata de puntos desmantelados anteriormente, los “malos” acaban aprendiendo de errores cometidos otras veces. No obstante, sí es cierto que, una vez en libertad, es común que vuelvan a la misma zona porque es a la que los toxicómanos están acostumbrados.

Otra actuación a solo unas calles

Sea como fuere, significativo en este caso es otro operativo que desarrolló hace solo unas semanas a sólo unos calles de este punto. En ese momento, detuvieron a dos personas por tráfico de drogas en un piso situado entre las plazas de Barcelona y Primero de Mayo, y en el que también los agentes ya habían actuado en mayo del año pasado. Por eso mismo, para dificultar la entrada a la Policía Nacional, tenían hasta cuatro puertas blindadas, cada una de ellas con sus correspondientes cerraduras y candados, lo que complicó el acceso de los agentes, que tardaron hasta 15 minutos en entrar. Además, contaban con dos perros potencialmente peligrosos, que fueron entregados a la protectora, y, durante el registro, pudieron comprobar que los arrestados habían tratado de ocultar la droga en una tubería que daba al patio de luces, mientras que el dinero estaba entre los restos que se encontraban en el cubo de la basura.

Los agentes de la Policía Nacional, precintando la puerta. / RAFA ARJONES

Denuncias ciudadanas

En ambos casos, dos operativos en poco más de un año, lo que da cuenta de la importancia de las denuncias ciudadanas, como siempre sostienen desde la Policía Nacional. Al respecto, señalan que la colaboración entre la ciudadanía y el cuerpo es una de las “sinergias” que mayores éxitos ha registrado en la lucha por el mantenimiento de la seguridad ciudadana. También recuerdan que uno de los canales existentes para que esa colaboración se produzca es el servicio Contacta, de la sección Colabora, de la web de la Policía Nacional. A través de ese cauce, puntualizan, se puede informar de cualquier ilícito del que se tenga conocimiento.

Movilizados

Por su parte, vecinos y establecimientos de la zona agradecen que la Policía Nacional de Elche que no dé tregua a estos puntos de venta al menudeo, en particular desde que en febrero del año pasado estallaran y denunciaran los altercados y los actos vandálicos que atribuyen a los narcopisos y fumaderos. No obstante, para ellos, la solución definitiva pasa por un cambio legislativo que permita el cumplimiento íntegro de las penas en caso de que se trate de reincidentes, para evitar que los traficantes salgan a la calle y vuelvan con las actividades ilícitas poco después. Por eso mismo, ya están empezando a movilizarse para ver de qué manera pueden trasladar formalmente esta petición a las diferentes administraciones, para que apoyen su demanda, trasladándolo al Congreso de los Diputados, y no caiga en saco roto. Sobre todo porque, como desde el principio han mantenido, “Carrús siempre ha sido un barrio tranquilo y de gente trabajadora, y no es justo que tengamos que vivir este tipo de situaciones y no se pueda hacer nada”.