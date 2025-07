El nuevo edificio del solar de la Banca Peral de Elche deberá mantener la ubicación de la escalera desaparecida

El edificio que se construya sobre el solar que, hasta hace solo unas semanas, ocupaba la Banca Peral, hoy derribado tras ser declarado en situación legal de ruina a finales de mayo, deberá reproducir fielmente la fachada del inmueble levantado a principios del siglo pasado. Así lo dijo el alcalde de Elche, Pablo Ruz, solo unos días después de que empezaran los trabajos sobre el terreno, y así queda reflejado en los sucesivos informes municipales. Hasta el extremo de que los balcones se desmontaron, con el objetivo de que se rescaten para la nueva construcción. Ahora bien, el foco no sólo está puesto en la fachada, también en la ubicación de la antigua escalera, que, coincidiendo con la declaración de ruina, se descubrió que había desaparecido, según informaron desde el bipartito de PP y Vox en ese momento. Su emplazamiento se deberá mantener.

El estado en el que está el solar en el que se levantaba la Banca Peral hasta hace unas semanas. / Jose Navarro

La ficha 35

El edificio del número 4 de la calle Mare de Déu dels Desamparats aparece en la ficha 35 del Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos del Término Municipal de Elche con un grado de protección estructural y, como elementos principales, se citan la fachada con su composición, elementos y materiales, y, de forma literal, «la ubicación de la escalera», sin más consideraciones, más allá de que en el estado de conservación se habla en ese documento de «parcialmente rehabilitado». De ahí que ahora, en el informe técnico firmado por el jefe de Gestión de Licencias y Finales de Obra el pasado 18 de junio, se exprese la necesidad de respetar la ubicación de la escalera.

Deber de edificación

El documento de hace menos de un mes, en este sentido, deja claro que, «una vez realizada la demolición, las personas propietarias deberán dar cumplimiento al deber de edificación y edificación sustitutoria que establece la normativa de aplicación», y se añade que «deberán aportar nuevo proyecto de edificación o modificación del existente para las obras de nueva construcción en el solar, que deberán armonizar con la tipología histórica tradicional».

El estado en el que está el solar en el que se levantaba la Banca Peral hasta hace unas semanas. / Jose Navarro / Jose Navarro

Los condicionantes

Un proyecto de edificación, sea nuevo o con variaciones sobre el inicial, pero que, en cualquier caso, parte de un condicionante claro: se deberán respetar y reproducir los elementos constructivos catalogados como la ubicación de la escalera y la fachada del edificio con su composición, elementos y con los materiales recuperados en la demolición, y se remite a la ficha número 35 del Plan Especial de Protección de Edificios.

El edificio de Elche de la Banca Peral deberá apuntalarse como el de «El Progreso» para su reforma / Antonio Amorós

Deterioro evidente desde años atrás El edificio de la Banca Peral ya presentaba una imagen muy deteriorada en el año 2019, e incluso se podían ver pintadas tanto en la puerta de acceso a la construcción como en el interior, con los elementos interiores en un estado de evidentemente abandono. En ese momento, además, ya se hablaba del apuntalamiento para poder hacer la demolición interior del edificio y evitar males mayores.

Acopio

De hecho, en ese mismo expediente no sólo se apunta a que, en caso de que aparecieran restos de naturaleza arqueológica o paleontológica o indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el técnico director de las obras estarían obligados a suspender de inmediato los trabajos y a comunicar el hallazgo a la Conselleria de Cultura o al Ayuntamiento. También se alertaba de que en la demolición se deberían respetar, conservar y recuperar los elementos que dispusieran de valor patrimonial, valor histórico o arquitectónico, y se apostillaba que «existe compromiso de la propiedad y dirección facultativa de realizar la demolición bajo condiciones estrictas de esmero para proceder a la recuperación y acopio de todos aquellos elementos que dispongan de valor patrimonial, valor histórico o arquitectónico de cierta relevancia, en la medida de lo posible y según lo permita su estado de conservación».

El estado en el que está el solar en el que se levantaba la Banca Peral hasta hace unas semanas. / Jose Navarro / Jose Navarro

Bien catalogado y cercado por varios planes de protección como el de la Plaça de Baix El antiguo edificio de la Banca Peral estaba compuesto por planta baja y dos alturas destinadas a viviendas, con una superficie por planta de 295 metros cuadrados, y se construyó hace 85 años según los informes municipales, aunque el arquitecto Gaspar Jaén, en su guía, lo data en el año 1910 aproximadamente, de autor desconocido. Sea como fuere, además de ser un bien catalogado, se encuentra dentro de la delimitación del Núcleo Histórico Tradicional establecida por el Plan General de Ordenación Urbana, dentro del Área de Vigilancia Arqueológica Raval-Salvador, en el entorno de protección del Palmeral, y está afectado por el Plan Especial de Protección de la Plaça de Baix.

Los elementos

Unos elementos que el informe circunscribe a impostas, cornisas, conducciones, azulejerías, cerrajerías, elementos de carpintería, y otros componentes singulares del inmueble. «Dichos elementos se acopiarán adecuadamente para su posterior reutilización o, en caso necesario, su reproducción lo más fidedigna posible durante las fases siguientes de la intervención, con el objetivo de preservar el valor patrimonial, histórico y arquitectónico del edificio», se expresa.

Dos meses

Además, en una resolución del vicealcalde y concejal de Estrategia Urbana, Francisco Soler, fechado solo un día después del informe técnico, no sólo se insiste en la necesidad de que las obras de nueva construcción en el solar «deberán armonizar con la tipología histórica tradicional, respetar y reproducir los elementos constructivos catalogados y los materiales recuperados en la demolición». También se dan dos meses de plazo a la propiedad para que aporte un nuevo proyecto de edificación o la modificación del existente. Dicho de otro modo: el Ejecutivo quiere aligerar al máximo para que la situación en la que se encuentran esos terrenos en estos momentos no se eternice, algo que no es casual, si se tiene en cuenta que son ya once los años que lleva dando vueltas el proyecto. No obstante, parece ser que los dueños han pedido al Ayuntamiento de Elche algo más de plazo, de manera que puedan entregarlo todo tras el verano.

El edificio de la Banca Peral, el día que se produjo el derrumbe interior / Áxel Álvarez

Un informe de los dueños de 2018 ya apuntaba a que la fachada podía fallar Los últimos informes municipales de la Banca Peral aluden a otro de febrero de 2018 -hace ahora, por tanto, algo más de siete años-, encargado por la propiedad del edificio a una empresa para analizar el estado de conservación de la fachada. Ahí ya se señalaba que «no existen garantías ciertas, incluso arriostrándose adecuadamente el muro, de que este no vaya a fallar como consecuencia del deterioro de los materiales que lo conforman en el momento en que se proceda a la demolición de los forjados y los muros perpendiculares». Se apuntaba ya así a lo que, finalmente, ha ocurrido: la demolición también de la fachada de la antigua Banca Peral.

Desde 2014

Once años de vaivenes hasta el punto de que fue en 2014, también con un gobierno del PP -en este caso, con Mercedes Alonso como alcaldesa-, cuando la junta de gobierno local dio luz verde a la construcción de un edificio con sótano, planta baja y tres alturas para viviendas en Desamparados 4. Posteriormente, en 2017, ya con un ejecutivo de izquierdas, se concedió la licencia de obra de demolición del edificio, aunque manteniendo la fachada. Tuvieron que pasar tres años hasta que en enero de 2020, antes de la irrupción de la pandemia de covid, el Servicio Territorial de Cultura en Alicante, dependiente del Consell, dictaminó que la licencia debería estar condicionada a la previa autorización de los proyectos de intervención arqueológica necesarios en cada fase de la ejecución, y, poco después, en marzo, llegaba la autorización de excavación arqueológica por parte de la Dirección Territorial de Cultura.

Discrepancias

Sin embargo, el tiempo fue pasando y no se procedió a la demolición. De por medio, a principios de 2019, la propiedad y el entonces concejal de Urbanismo, el socialista José Manuel Sánchez, mostraron sus discrepancias públicamente en torno a lo que había que hacer con la escalera, que ya entonces era uno de los elementos que en peor estado se encontraba. José Manuel Sánchez apuntaba a la posibilidad que tenían los dueños de reconstruir la escalera y después de volverla a colocar, mientras que los propietarios entendían que no tenían la obligación de conservar la escalera, tan solo de respetar la ubicación.

Aspecto de la terraza del edificio con un enorme agujero / INFORMACIÓN

Peligro

Así hasta que en julio de 2021, en otra resolución, se requería a la mercantil para que ejecutara las intervenciones necesarias para evitar la caída de materiales o desprendimientos a la vía pública, por la existencia de peligro para las personas y para las cosas, y hasta que se ejecutara la demolición para la que se concedió la licencia.

La alerta de febrero

No obstante, fue en febrero de este mismo año cuando comenzó el camino de no retorno para la Banca Peral, que hoy ya es historia. El presidente del Distrito I, Francisco Vives, presentaba un escrito en el Ayuntamiento vía registro en el que denunciaba daños el bloque del número 6 de Desamparados, el que, posteriormente, sería desalojado coincidiendo con la demolición de la construcción dañada. Vives aludía, en este sentido, a problemas de humedades, y subrayaba la «inexistente conservación» del edificio en los últimos siete años. Eso derivó en otro informe municipal de abril en el que se requería a los propietarios para que realizaran una inspección técnica para evaluar el estado del edificio, hasta que el pasado 20 de mayo, a mediodía, los vecinos del bloque de al lado oyeron un fuerte estruendo seguido de una especie de caída de cascotes. La Policía Local de Elche se desplazaba hasta el lugar, constataba el peligro de derrumbe de la Banca Peral tras la caída de parte del techo, y comenzaban los desalojos, y los informes que han acabado con la Banca Peral demolida.