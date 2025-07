Taxistas de Elche denuncian sabotaje por el robo de un precinto por el que se enfrentan a multas de 2.000 euros

Antonio Hurtado, presidente de la asociación Servitaxi Elche -aglutina a más de 30 taxistas de la ciudad-, ha denunciado ante este periódico un total de cuatro casos de sabotaje a vehículos de su colectivo, todos ellos con un denominador común: sus conductores compaginan el servicio tradicional de taxi con la plataforma Uber. El último episodio lo ha vivido él mismo. Y no era la primera sino la segunda vez. Hurtado aseguraba que este miércoles presentaría una denuncia ante la Policía Nacional en el aeropuerto Miguel Hernández de Elche-Alicante, donde sospechan que se han producido los ataques.

Según explica Hurtado, la técnica de sabotaje consiste en la retirada y desaparición del precinto exterior del módulo luminoso que llevan todos los taxis -donde se fija el número de pasajeros que ha subido el taxista-. Este precinto, que debe llevar un número coincidente con los otros dos instalados en el taxímetro y el cuentakilómetros, es obligatorio para circular. Su ausencia puede suponer una multa de hasta 2.000 euros si los agentes de Tráfico lo descubren. “Es un acto de vandalismo que tiene consecuencias económicas sí o sí y que, además, estas consecuencias pueden ser muy graves si la Guardia Civil detecta la anomalía”, recalca el presidente de Servitaxi.

"Sabemos que es por trabajar también con Uber"

Los cuatro casos detectados han afectado exclusivamente a taxistas de Servitaxi que prestan servicio a Uber. Son más o menos la mitad de los asociados a la entidad independiente y minoritaria de Elche (Radio Taxi es la mayoritaria). “No podemos poner nombre a los culpables, pero está claro que es una acción sospechosamente vinculada con las rivalidades entre compañeros del sector”, afirma Hurtado, que insiste en que estos sabotajes se han producido en la terminal del aeropuerto de El Altet, donde hay cámaras de vigilancia y donde sus coches pasan buena parte del día aparcados. “No vamos a entrar en el juego de devolver el golpe, porque lo que han hecho con nosotros es un acto de cobardía”, sentencia.

El presidente de Servitaxi asegura que los robos del dispositivo se han producido en el aeropuerto / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

El coste de reparar el daño no es demasiado elevado, unos 55 euros —40 para verificar el taxímetro y 15 por pasar la ITV—, pero implica una pérdida de tiempo y una situación de vulnerabilidad legal para el taxista hasta que todo el proceso queda resuelto. De ahí que desde Servitaxi se haya decidido denunciar formalmente, con la intención de que quede constancia de la acción vandálica y, además, sirva de respaldo en caso de que algún miembro del colectivo sea multado durante esos días sin precinto.

“Yo soy una persona que nunca deja el coche por ahí. Mi vehículo está en mi garaje o en mi puesto de trabajo. No hay otro sitio posible donde han podido sabotear mi taxi. Lo que ha ocurrido ha sido en el aeropuerto, donde todos sabemos quién trabaja y quién no con Uber”, explica Hurtado. Según detalla, además de él, han sido víctimas de este sabotaje otros dos taxistas, también miembros de Servitaxi y conductores de Uber. “La primera vez uno puede pensar que el precinto se ha soltado, pero cuando ya son cuatro casos, todos con el mismo patrón, está claro que no es una coincidencia”.

Denuncia, reunión y mensaje al resto del sector

La intención de Hurtado es que tras la denuncia formal se produzca una reunión con la dirección del aeropuerto y con representantes de otras asociaciones del taxi en Elche para abordar la situación. “No podemos seguir así. Hay tensión entre compañeros, eso es evidente, pero hay que canalizarla de otra forma, no con sabotajes que afectan a nuestra seguridad jurídica y a nuestro sustento”, advierte.

Servitaxi Elche cuenta actualmente con 33 socios, de los cuales alrededor de la mitad también ofrecen servicio a través de Uber. Esta dualidad ha generado ciertas fricciones dentro del sector del taxi tradicional, donde no todos ven con buenos ojos la entrada de plataformas de movilidad. “Nosotros no estamos contra nadie. Solo queremos trabajar y que nos dejen en paz”, resume el presidente.

Taxis en el aeropuerto y el distintito exterior que Servitaxi denuncia que sabotean / Áxel Álvarez

Desde la asociación, aseguran que no tienen intención de “entrar en guerras” con otros grupos del gremio. “No podemos señalar a nadie en concreto, pero sí sabemos que esto es un mensaje. Y no vamos a responder de la misma forma”, insiste Hurtado. Para ellos, lo prioritario ahora es que se investigue y se garantice la seguridad de los vehículos y sus elementos homologados, para evitar nuevas sanciones injustas por hechos que no son culpa del conductor.