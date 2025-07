¿Adiós al mercadillo de la Plaza Barcelona en Elche tal y como era?

Carrús seguirá teniendo mercadillo, pero este no volverá a la avenida Ausiàs March. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante su visita a la zona recién reurbanizada. Y no sólo lo ha dicho ante los medios. Mientras ofrecía su rueda de prensa, un vecino le ha afeado que el mercado tuviera que volver a esta calle al haber finalizado la reurbanización, momento en el que el regidor le ha contestado que "eso no será así, puesto que ya estamos buscando una nueva ubicación".

Ruz aseguraba que, "de momento, y hasta que se inicien las obras en Jayton, el mercadillo va a seguir en este solar". Según exponía el alcalde dirigiéndose a la edil de Mercados, Loli Serna, que refrendaba sus palabras con un gesto, "estamos buscando alternativas para una nueva ubicación, ya que no tendría sentido que hayamos hecho un esfuerzo de 411.000 euros para reformar Ausiàs March y que ahora volvamos a traer aquí el mercadillo con la presión muy grande que supone la instalación, ante nuevo arbolado, farolas... No, no tendría sentido".

El solar de Jayton que actualmente acoge el mercadillo de los lunes y los sábados en Carrús / Antonio Amorós

"El mejor sitio con las menores molestias"

Lo que tiene claro el primer edil es que "Carrús seguirá teniendo mercadillo, porque evidentemente es un servicio necesario, pero no en esta calle. De momento, seguirá en Jayton y, cuando comiencen las obras del centro sociocultural, entonces tendremos ya una nueva ubicación", que aún no anunciaba. Lo que sí dijo el alcalde es que "buscaremos el mejor sitio para generar las menores molestias posibles".

Actualmente, el mercadillo de Carrús en Jayton se celebra las mañanas de los lunes y los sábados. En total, son 129 los puestos de este servicio, 127 se montan los sábados y 129 los lunes, según explicaba la concejala del área, Loli Serna. Su traslado a Jayton fue "una decisión que se consensuó con todos los vendedores de este mercadillo y que contó con el informe técnico favorable de la Policía Local”, indicaba en su momento la edil.