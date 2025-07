Los festeros del campo de Elche y la Gestora podrían partir de puntos distintos en una única ofrenda

Una nueva alternativa toma cuerpo en el pulso festero que se vive en Elche desde hace más de un año: la posibilidad de que la Unió de Festers del Camp d’Elx (Ufece) y la Federación Gestora de Festejos Populares arranquen la tradicional ofrenda floral desde puntos distintos para acabar juntas en un punto próximo a la basílica de Santa María. La iniciativa, según ha podido confirmar INFORMACIÓN de dos fuentes distintas, se ha puesto sobre la mesa en las últimas reuniones entre las partes implicadas y, aunque aún no está aprobada oficialmente, sí se considera una propuesta realista que podría desencallar el conflicto.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, reconocía a INFORMACIÓN que existe esa alternativa y que “se ha avanzado en ella”, si bien también dejaba claro que la decisión última la tomará la Federación Gestora, entidad organizadora del acto. En todo caso, el primer edil insistía: “La ofrenda será el mismo día para todos y será el mismo acto para todos”, y reiteraba que en torno a la Virgen de la Asunción “solo cabe la unidad”.

Según fuentes cercanas a Ufece, los festeros del Camp d’Elx podrían aceptar esta posible fórmula para volver a participar en la ofrenda del 14 de agosto, a la que no acudió el pasado año por sus profundas diferencias con la Federación Gestora. Entre los principales puntos de fricción sigue latente el malestar en las pedanías por la ausencia de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche en los actos principales que se organizan en pedanías y partidas rurales.

Petición histórica del Camp d’Elx

El Camp d’Elx ha reivindicado, históricamente, que las reinas de Elche representan a todo Elche, también a las pedanías. De ahí su rechazo a participar el año pasado en la ofrenda organizada por la Gestora, que es quien gestiona las actividades a realizar por parte de las Reinas y Damas de Elche. A finales de mayo, el presidente de Ufece, Andrés Coves, revelaba en exclusiva a INFORMACIÓN su intención de tener “una ofrenda propia, como los Moros y Cristianos o la Gestora”, tras la ausencia del Camp d’Elx en el acto floral del año anterior. La reivindicación, según Coves, se basa en que las representantes festeras “deben estar presentes en todos los festejos, en el campo y en la ciudad”, algo que no se estaba cumpliendo, y que “no es de recibo tener que pedir de rodillas que acudan a los actos del campo”.

“Debe haber un mínimo de unión entre la Gestora y nosotros, unos mínimos en cuanto a que las reinas y damas asistan a los actos. Hemos tenido reuniones, hemos presentado propuestas, y lo único que pedimos es eso: que las sigan llevando como hasta ahora, con la Gestora, perfecto, pero que no tengamos que suplicar para que vengan”, insistía entonces Coves.

El presidente de Ufece también dejaba clara su visión sobre el trato que reciben desde la ciudad: “Si hay un acto en el campo, esas chicas tienen que venir igual que van a un acto en la ciudad. Los eventos festeros deben tener la misma importancia”.

“No” rotundo del alcalde

Pese a esta solicitud, el alcalde Pablo Ruz fue tajante a principios de junio al rechazar una ofrenda paralela organizada por Ufece. En declaraciones a este periódico, el alcalde dijo de forma clara: “¡No!”, y añadió: “La ofrenda de Elche es una y prima la unidad de toda una ciudad en torno a nuestra Patrona”. Ruz subrayó que “con gusto escucharemos a todo el mundo y recibiremos a los festeros del campo cuando quieran plantearnos esta o cualquier otra cuestión, pero con respecto a la Mare de Déu d’Elx solo cabe la unidad”.

“Como alcalde, debo mantenerme al margen de muchas cosas, pero en esta cuestión, y con todo el respeto, tengo que decir ¡no!”, reiteraba entonces el primer edil.

A pesar de este cierre inicial, la propuesta alternativa de partir desde distintos puntos se fue perfilando tras nuevas reuniones entre el Ayuntamiento, la Gestora y Ufece, celebradas durante el último mes.

Malestar por las formas y el fondo

Tras el rechazo público del alcalde, creció el malestar entre las comisiones del campo ilicitano. Una de las principales quejas fue la forma en la que se comunicó la negativa: la petición se hizo de forma oficial, pero la respuesta llegó a través de los medios de comunicación. “No han gustado las formas, pero tampoco el fondo”, admitían entonces desde las pedanías, que decidieron guardar silencio hasta reunirse con la concejala de Fiestas, Inma Mora.

En redes sociales, algunos comentarios recordaban que los Moros y Cristianos tienen su propia ofrenda floral, lo que genera una sensación de agravio comparativo. Además, se rememoraba cómo a finales de los años 90 los festeros del Camp d’Elx sí llegaron a tener su propia ofrenda, en una etapa de mayor cooperación entre entidades festeras.

“Nos parece algo infantil que algunas comisiones de la ciudad nos hayan vetado y no nos inviten a sus imposiciones”, decía Coves, lamentando la exclusión que sienten desde hace años. “Si esas chicas no vienen a nuestros actos, ¿qué sentido tiene que vayamos nosotros a la ofrenda que organiza una entidad festera como es la Gestora?”, se preguntaba.

Una imagen de la Ofrenda floral del pasado año, en la que participaron los festeros de la Ufece / Áxel Álvarez

El alcalde admite avances y apuesta siempre por la unidad

Ahora, el alcalde confirmaba a INFORMACIÓN que tiene pendiente una nueva reunión con la Gestora esta misma semana. Sobre la alternativa propuesta, explicaba que no es todavía una realidad pero sí una opción avanzada, cuya aprobación final dependerá de la propia Gestora, como entidad organizadora del acto.

Ruz volvía a subrayar que “la ofrenda será el mismo día para todos y será el mismo acto para todos”. Aún así, reconocía que la fórmula de arrancar desde dos puntos diferentes y confluir en la basílica podría ser una salida digna para evitar nuevas ausencias del Camp d’Elx, como ocurrió en 2024.

Sobre el hecho de que los Moros y Cristianos mantengan una ofrenda previa y diferenciada, el alcalde lamentaba la división pero admitía que es un acto consolidado: “Tiene que ver con la gestión que hacen de sus fechas, trajes...”, decía, aunque reconocía que su ilusión sería que todos los festeros de Elche participaran en la misma ofrenda.

Mientras tanto, el futuro de la participación del Camp d’Elx en la ofrenda floral sigue pendiente de los próximos días, a la espera de que la Gestora dé luz verde a esta fórmula que permitiría, al menos sobre el papel, mantener la unidad sin obligar a renunciar a las reivindicaciones de las pedanías.

Lo que está claro es que la demanda de mayor visibilidad festera del campo ilicitano sigue viva y más fuerte que nunca. También es necesario remarcar que los responsables festeros de Ufece no han querido valorar públicamente la situación en la que se encuentran las conversaciones con el Ayuntamiento. Sí han querido dejar claro que todavía no hay nada decidido y que incluso sigue vigente la posibilidad de que no participen en la ofrenda por segundo año.