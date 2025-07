Hace unas semanas, se hizo publico un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, respaldado por la Fundación «La Caixa», denominado Índice de Diseño Urbano Saludable (IDUS) según el cual Elche es una de las peores ciudades para vivir, así sin más, con un par. Según los distintos parámetros aplicados de acuerdo con los trece indicadores de referencia del citado estudio, se le otorga a la ciudad una puntuación de 3,99 sobre 10, vamos, suspendidos, suspendidos, y la sitúa en el puesto 899 entre las 917 urbes europeas analizadas de una treintena de países. De las casi cien poblaciones españolas que son examinadas, solo hay tres peor valoradas: Lorca (puesto 907), Alcalá de Guadaira (911) y Sagunto (913). Estas tres se sitúan en otra categoría, la de Áreas Urbanas Pequeñas (entre 50.000 y 200.000 habitantes). Elche se analiza entre las de tamaño medio, de entre 200.000 y 500.000 vecinos, de las que son 177 las poblaciones europeas y 21 las españolas a estudio del IDUS, y aquí nos califican como los últimos, el farolillo rojo de las ciudades de tamaño medio. Según dicen las malas lenguas, cuando al alcalde y a su socia de gobierno le dieron la noticia, a uno le dio un vahído y a la otra se le pusieron los ojos del revés, reacción más que comprensible teniendo en cuenta el trabajo histórico y nunca anteriormente visto, según ellos, de transformación de la ciudad que está llevando el actual Gobierno municipal. Menos mal que estaba por allí Claudio Guilabert, que tiene el don de la bilocación municipal y les dio un par de cucharadas de Passiflorine, gracias a lo cual volvieron a la compostura institucional, eso sí, tras rezar el Rosario en latín e invocar a San Agatángelo, patrón de la ciudad.

Pero es que es normal la reacción de nuestro alcalde. Vamos, no me jodas, ¿quién ha hecho este estudio? ¿Y dónde se esconde? Tiene que ser primo hermano de Rompetechos o hooligan del Hércules de Alicante, porque, si no, no se entiende. Ese instituto que ha elaborado el informe de marras, viene respaldado por una fundación prestigiosa, pero me da la sensación de que sus conclusiones son como las pastillas de Avecrem, un querer y no poder o como el curso de aprende a tocar la guitarra desde tu casa mientras haces punto de cruz impartido por CCC, toda una proeza.

Evidentemente, ni yo ni creo que los miles y miles de ilicitanos e ilicitanas que tenemos el gusto y placer de vivir en Elche compartamos la conclusión de este estudio, pues Elche es una ciudad que lo tiene casi todo. Por tener, tenemos hasta alficoces, cosa que no tienen en otros lugares. Elche es una ciudad de tamaño medio pero con espíritu de pueblo, del que nos sentimos honrados, donde la inmensa mayoría de sus vecinos se conocen y conocen a tu familia, una ciudad que dispone de servicios, de un entorno envidiable y de un dinamismo social, cultural y económico que no tienen otras ciudades mejores clasificadas en este ranking tan alucinante.

Elche es una ciudad con tres Patrimonios de la Humanidad, no uno ni dos, sino tres: el Misteri, el Museo de Pusol y el Palmeral, a ver quién me lo iguala, porque mejorar es imposible; es una ciudad con un núcleo urbano que tiene un casco histórico que es bimilenario, en el que han dejado su huella fenicios, íberos, romanos, árabes, judíos, conversos, cristianos, que lo han habitado o visitado todo tipo de personas y personajes ilustres como Camilo Flamarion; Sissi, la Emperatriz de Austria; Antonio Martinez Maciá «Pin»; Juan de la Cierva; Lola Puntes; Santiago Gambín o Pepe Tranca; que es atravesado por un río, el Vinalopó, que según cuentan las leyendas, en él se ahogó Amilcar Barca, ¡qué por nadie pase!; que posee una pequeña sierra para poder ir a coger caracoles y «fer herbetes» y con playas vírgenes, de las pocas que quedan en la Comunidad Valenciana, todas con sus banderas azules, sus pasarelas, sus lavapiés y con chiringuitos guachi guau, con sofás y tumbonas tailandesas preparadas para albergar las beach partys de los cayetanos venidos de la capital del reino y de los de la rinconá del poble; tenemos nuestros propios símbolos identitarios, como la Dama de Elche, Calendura, la Reina de las Fiestas, la Virgen de la Asunción, la Dama Viviente, la Tripleta de la Trenca del Guió y el que vende la regalicia; celebramos fiestas que han sido declaradas de interés turístico internacional, nacional o autonómico, como el Domingo de Ramos, la Semana Santa, el Misteri, la Nit de la Albà, la Venida de la Virgen, los Moros y Cristianos o las Velles de Serra; tenemos espacios naturales como el Parque Municipal, el Huerto del Cura, el Hondo, el Pantano, el parque natural del Clot de Galvany, las Dunas del Carabassí, el centro de la ciudad con todas las macetas que el alcalde ha puesto o la pinada de la Marina. Y a nivel gastronómico ni te digo: tenemos La Finca, El Granaino, el Bar Sepia, la Magrana, el África, el Mestizaje y el Bar Paquito, entre otros; somos una de las ciudades con más pedanías, todas con servicios propios, aunque siempre son insuficientes para sus habitantes, muy reivindicativos ellos, como debe de ser; tenemos el quinto aeropuerto más importante de España, una estación del AVE, situada donde bramó la toñina pero del AVE a fin de cuentas y somos un referente mundial en la fabricación y comercialización de calzado, en el cultivo y producción de productos hortofrutícolas, en la producción y comercialización de la palma blanca y tenemos una industria pionera y puntera en eso de fabricar cohetes para viajar al espacio. Y qué decir del Elche CF, somos la única ciudad de la provincia de Alicante que tiene un equipo de fútbol en Primera División, ahí es nada. Pero tenemos también El Corte Inglés, tres universidades, el Centro Comercial de l’Aljub, no sé cuántos museos, pero muchos, Modas Conchita, Frutas Loli, los mercados de abastos, los mercadillos en los barrios de la ciudad, la Jijonenca, Pollos Rufino, la Bodega de Paquito en lL Marina, los Cien Montaditos, varios McDonald’s, Burguer King, y la Cafetería de Juan en la Plaza de El Salvador. El campo de Elche es rico en productos, como son las brevas e higos, los granados, las palmeras y los dátiles, cosechamos ñoras, alficoces, bajocas, melones del Carrizal y alcachofas. Vamos, que tenemos de todo, pero, si esto no fuera suficiente, el carácter de los ilicitanos e ilicitanas es abierto, acogedor y emprendedor, nos gusta disfrutar de la vida en las calles, en las plazas y en las terrazas, tomar de aperitivo encurtidos y tramusos, la cerveza que sea Mahou roja a poder ser, patatas fritas de bolsa, la ensaladilla rusa, las olivas rellenas y la ternera en salsa, y nos gusta socializar con unos y con otros, somos mucho de reunirnos y compartir.

Con todo esto, uno se pregunta: ¿Cómo es posible que seamos la peor ciudad de España para vivir? Vamos, anda, que ya le gustaría a los que han hecho este informe vivir en una ciudad como la mía, porque tendrá defectos, que no lo niego ni dudo y un margen importante de mejora, que también, pero eso de ser considerada la peor ciudad para vivir, ¡miauuu!

Elche es una ciudad trabajadora, emprendedora, segura y multicultural, y, además, es mi ciudad, donde vivo, donde me he criado, donde viven mis hermanos, mis amigos, mis hijos, mi vecina Presenta y donde reposan los restos de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos y de gente que he querido y quiero, por lo que a Elche, a mi ciudad, ni mentarla.