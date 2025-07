Antonio Orozco encabeza una intensa semana musical y cultural en Elche

El cantante Antonio Orozco actuará este viernes 18 de julio a las 21:30 horas en la Rotonda del Parque Municipal de Elche dentro de su actual tour La gira de mi vida. El concierto forma parte de una completa agenda cultural que llenará de música y cine la ciudad durante esta semana. Las entradas para el espectáculo ya están a la venta en las taquillas del Gran Teatro y en vivaticket.es, con un precio de 68,20 euros.

Elche vivirá una de las semanas más intensas del verano con propuestas musicales para todos los públicos y citas cinematográficas al aire libre. Además del concierto de Orozco, que encabeza el cartel ilicitano, la ciudad acoge las actuaciones de artistas de renombre como Michel Camilo y Tomatito, el grupo Shinova, el ecléctico Joe Crepúsculo, y sesiones de cine dentro del Festival Internacional de Cine de Elche.

Camilo y Tomatito abren los conciertos en la Rotonda

El jueves 17 de julio, un día antes del concierto de Orozco, será el turno del pianista Michel Camilo y del guitarrista Tomatito, que subirán al mismo escenario del Parque Municipal a las 21:30 h. Las entradas están disponibles desde 33 euros, también a través de las taquillas del Gran Teatro y en vivaticket.es.

La Rotonda volverá a abrir sus puertas el domingo 20 con el directo de la banda Shinova, que actuará a la misma hora, 21:30, y con entradas desde 30,80 euros. La formación vizcaína presentará su repertorio de pop-rock alternativo ante el público ilicitano, sumándose así a esta programación musical que convierte Elche en uno de los epicentros culturales de la provincia esta semana.

Joe Crepúsculo lidera el sábado en L’Escorxador

El ciclo Nits d’Estiu a la Terrassa continúa este sábado 19 de julio a las 22:00 h en el Centro de Cultura Contemporánea L’Escorxador, donde tendrá lugar el concierto de Joe Crepúsculo, acompañado por Repion y We Are Not DJs. La cita musical, más enfocada a la escena alternativa y electrónica, tiene un precio popular de 10 euros. Las entradas pueden adquirirse tanto en las taquillas del Gran Teatro como en vivaticket.es, además de en la taquilla del propio L’Escorxador el día del evento.

Joe Crepúsculo actúa en Elche, en el centro cultural L'Escorxador el sábado 19 a a las 22 horas / INFORMACIÓN

Cine al aire libre y homenaje a Jaime Chávarri

Por otro lado, esta semana se clausura el Festival Internacional de Cine de Elche, que ha incluido en su programación proyecciones de cortometrajes, encuentros con cineastas y un emotivo homenaje al director Jaime Chávarri. La cita con el séptimo arte continuará con varias propuestas al aire libre, como la proyección de la clásica comedia “El jovencito Frankenstein”, prevista para el viernes 18 a las 22:00 h en el cine de verano de L’Escorxador.

Además, los ciclos cinematográficos en barrios y pedanías ofrecerán esta semana las películas “Menudas piezas” y “Padre no hay más que uno 4”, reforzando una oferta cultural accesible para toda la ciudadanía.

La agenda demuestra una vez más la apuesta de Elche por una programación estival diversa y de calidad. Como afirma la organización, “la cultura se vive en cada rincón de la ciudad”, gracias a eventos que combinan talento nacional e internacional, grandes escenarios y espacios de proximidad.

AGENDA CULTURAL DE ELCHE, del martes 15 al domingo 20 de julio

ROTONDA DEL PARQUE MUNICIPAL

Parc Municipal

Concierto: Michel Camilo & Tomatito. Spain Forever Again

Jueves 17 de julio – 21:30 h

Precio: 55, 44 y 33 €

Venta de entradas: Taquilla del Gran Teatro y vivaticket.com

Concierto: Antonio Orozco. La gira de mi vida

Viernes 18 de julio – 21:30 h

Precio: 68,20 €

Venta de entradas: Taquilla del Gran Teatro y vivaticket.com

Concierto: Shinova

Domingo 20 de julio – 21:30 h

Precio: 40,70 y 30,80 €

Venta de entradas: Taquilla del Gran Teatro y vivaticket.com

L’ESCORXADOR

C/ Curtidors, 23, 03203 Elche

Cine de verano: El jovencito Frankenstein (1974)

Viernes 18 de julio – 22:00 h

Nacionalidad: EE.UU.

Duración: 105 min

Entrada libre hasta completar aforo

Sinopsis: El joven doctor Frederick Frankenstein, neurocirujano estadounidense, hereda el castillo de su abuelo y descubre un manual científico que detalla cómo devolver la vida a un cadáver. Empieza entonces a crear su propio monstruo.

Noches de verano en la terraza: Concierto Joe Crepúsculo + Repion + We are not DJ’s

Sábado 19 de julio – desde las 22:00 h

Exposición: Natural P(R)INT, de María Teresa Durá

Del 13 de junio al 10 de agosto

Lugar: Sala Lanart

Horario:

Lunes a viernes: 17:00 a 20:00 h

Sábados: 10:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h

Domingos: 10:00 a 13:00 h

LONJA MEDIEVAL

Plaza de Baix, 1, 03202 Elche

Exposición: Trabajos de alumnos de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater

Del 31 de mayo al 15 de agosto

Horario:

Martes a sábado: 10:00 a 14:00 h y 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 h

Organiza: Escuela de Pintura de la Fundación Mediterráneo

CINE ODEÓN

C/ Juan Ramón Jiménez, 18, 03295 Elche

Del miércoles 16 al domingo 20 de julio

Pases: 17:30 / 20:00 / 22:30 h

Domingo: 17:30 / 20:00 h

Nacionalidad: Francia

Duración: 115 min

Entrada libre hasta completar aforo

Sinopsis: El abogado Jean Monier, tras defender con éxito a un asesino reincidente, se niega a aceptar nuevos casos criminales. Pero cuando conoce a Nicolas Milik, acusado de asesinar a su esposa, decide representarlo convencido de su inocencia. El caso lo pondrá a prueba.

Festival Internacional de Cine de Elche – Cortos

Miércoles 16 de julio – 19:00 h – Sala B

Entrada libre hasta completar aforo

Azul meteoro

Duración: 20 min

Sinopsis: Nilo, un joven que nunca ha salido de Valencia, ve su mundo alterado al conocer a una desconocida en el autocine donde trabaja.

Coloquio con la directora

Estic bé, mamà

Duración: 5 min

Sinopsis: Blanca se ha independizado y oculta su verdadera identidad a su madre inventando una vida "normal".

Coloquio con el director

Futuro

Duración: 15 min

Sinopsis: Daniel y Adrián comparten sus últimos momentos juntos en un rincón del malecón habanero antes de la partida de uno de ellos.

Coloquio con las directoras

Murta 41

Duración: 6 min

Sinopsis: Lea, Itsaso y Marta navegan entre relaciones sentimentales caóticas y precariedad laboral en una sociedad que no responde a sus expectativas.

Coloquio con la directora

Festival Internacional de Cine de Elche – Homenaje a Jaime Chávarri: Besos para todos

Jueves 17 de julio – 19:00 h

Duración: 95 min

Entrada libre hasta completar aforo

Sinopsis: En 1965, tres estudiantes de Medicina descubren el mundo del cabaret gaditano y sus bailarinas.

ORDEN TERCERA

Plaza Reyes Católicos 20B, 03204 Elche

Exposición: Una Expo sin Más, no? – Iker González, Alba Molina y Jorge Jaén

Del 20 de junio al 20 de julio

Horario:

Martes a sábado: 10:00 a 14:00 h y 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 h

Exposición fotográfica colaborativa

BARRIOS Y PEDANÍAS

Barrios y pedanías de Elche

Concierto: Banda Sinfónica de Elche

Arenales del Sol – Centro Social

Miércoles 16 de julio – 21:30 h

Entrada libre hasta completar aforo

La Banda Sinfónica de Elche en un concierto reciente / Matías Segarra

Cine de verano: Menudas piezas

Balsares – Plaza de la Iglesia

Viernes 18 de julio – 21:30 h

Entrada libre hasta completar aforo

Sinopsis: Candela, tras un divorcio y perder su trabajo en un colegio de élite, debe volver a su barrio y trabajar con estudiantes en riesgo de exclusión. Descubre una nueva perspectiva sobre el éxito, el fracaso y la vida.

Cine de verano: Padre no hay más que uno 4

La Galia – Centro Cívico

Viernes 18 de julio – 21:30 h

Travalón Alto – Plaza 8 de marzo

Sábado 19 de julio – 21:30 h

Entrada libre hasta completar aforo

Sinopsis: El día del 18º cumpleaños de su hija, el novio le propone matrimonio. Y eso es solo el principio...

Actividad infantil: Cuentacuentos con Rosa Gracia

Torrellano Bajo – Centro Cívico

Sábado 19 de julio – 11:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

Música: Yolanda García

Valverde – Plaza de la Iglesia

Domingo 20 de julio – 21:00 h

Entrada libre hasta completar aforo

MACE – Sala de Exposiciones Temporales

Plaza de San Juan 6, 03203 Elche

Exposición: Estadios Conscientes, Episodios Cotidianos, de Moisés Gil

Del 25 de abril al 24 de agosto

Horario: