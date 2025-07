Mazón no dimite y se asegura su «paguita especial»

Esta semana, Carlos Mazón está de aniversario. No porque sea su cumpleaños, sino porque ya ha conseguido aguantar dos años como presidente de la Generalitat. Algo que parecía imposible tras la dana que sufrió la provincia de Valencia, con 228 muertos, multitud de heridos y afectados y graves daños en toda la zona, mientras él comía y disfrutaba de la sobremesa en un reservado de El Ventorro con una periodista.

Preferir atender ese compromiso tan peculiar, antes que su responsabilidad como presidente, es algo que, probablemente, y ya lo está investigando la Justicia, haya contribuido a aumentar la gravedad de la situación y, especialmente, el número de fallecidos.

Por eso es tan doloroso que, nueve meses después de tan irresponsable comportamiento, Mazón no sólo siga presidiendo la Generalitat sino que anuncie que piensa hacerlo hasta el final, en 2027, y que, además, si puede, se volverá a presentar a las elecciones.

Está claro que, de haber tenido la dignidad suficiente, habría dimitido y, en caso contrario, su partido, el PP, debería haber propuesto a otro candidato para sustituirlo. Nada de eso se ha producido. Él sigue aferrado al cargo, su partido le disculpa y Vox, que le votó, mira, complaciente, para otro lado. Con la rapidez que todos ellos piden dimisiones a los otros, es escandaloso su comportamiento tras lo que pasó en la dana.

Y Mazón está de enhorabuena porque, de momento, y de acuerdo con la Ley 6/2002, de Estatuto de Expresidentes de la Comunidad Valenciana, ya se ha asegurado, con los dos años que lleva en el cargo, una paga anual de 75.000 euros durante dos años, aunque cesara ahora mismo, más dos asesores, oficina, despacho y coche oficial con chófer. Esta «humilde pensión» se multiplicaría si llega a los cuatro años en el cargo. Entonces la «paguita» y las prebendas serían durante 15 años. Si a una persona que ha demostrado estar tan aferrado a la poltrona que ni siquiera una evidente responsabilidad política por lo acontecido con la dana le ha afectado, es evidente que, si encima le espera tan goloso premio, ya se encargará, como está haciendo, deresistir en el cargo el tiempo que haga falta, digan lo que digan los demás.

Y lo que dice la ciudadanía valenciana parece bastante claro. Una reciente encuesta de Prensa Ibérica, editora, entre otros, de INFORMACIÓN, nos dice que el 80% de los encuestados considera que Mazón debería dimitir, y el 90% estaría en contra de que volviera a presentarse. Encuestas similares se han realizado por otros medios, y de otras tendencias, con resultados muy parecidos. En una opinión muy extendida, incluso entre cargos del PP, lo que hace aún más incomprensible que una persona así, tan nefasta e insensible, siga al frente de la Generalitat. Sólo el PP de Feijóo y Vox son responsables de que este vergonzoso personaje continúe en el cargo.

Y ni siquiera es capaz de acometer las tareas de reconstrucción a las que se comprometió. Las infraestructuras que dependen de la Generalitat sufren un retraso crónico, a pesar de las ayudas específicas estatales y europeas recibidas y, además, con noticias sobre adjudicaciones sospechosas en varios casos.

La gestión ordinaria de la Generalitat también sufre su incompetencia y desinterés. Ahora está mucho más pendiente de su defensa judicial, por el tema de la dana, y de ir agradando a Vox en el día a día. Es un presidente sumiso a la ultraderecha, que le marca el discurso y el ritmo. Sus vaivenes ideológicos son patéticos para agradar a sus socios, aunque sea a costa del progreso y avance de la sociedad valenciana. La influencia de Vox es descarada, y Mazón no sólo la acepta sino que la defiende con la fe del converso. Muy preocupante.

Y estos dos años también nos deben servir para recordar cuestiones que Mazón tiene pendientes con Elx. En campaña prometió mucho. Entre él y Ruz prometieron lo que no está escrito. Nada se ha hecho de todo aquello. Peor todavía, antes de que ellos llegaran, la carretera de Santa Pola, por ejemplo, estaba en obras de mejora. Desde que llegaron los dos, las obras se pararon y ahí siguen paradas. Todo un exitazo.

Recordar aquí lo del Tram y la inversión de 195 millones de euros parece una broma de mal gusto. ¡¡Pero qué bien quedaron entonces prometiéndonoslo!! Vaya tomadura de pelo. Lo de la Ronda Sur es otro éxito de gestión increíble. Tan increíble que no hay nada hecho, ni se va a hacer nada en toda la legislatura. Y lo del museo en las Clarisas está más que oscuro. Y de que la Generalitat vaya a participar en la financiación del Palacio de Congresos, eso ni nombrarlo. Cuando Mazón presidía la Diputación sí pedía que aquella se mojara, ahora si te he visto no me acuerdo. Y así se podrían citar varios ejemplos más. Elx no cuenta nada para Mazón, y eso que aquí no se le exige nada y, al contrario, se le pone la alfombra roja cuando viene.

Todo lo contrario de lo que le pasó, hace unos días, en Petrer, donde la alcaldesa, acertadamente, se mostró muy reivindicativa ante Mazón. Los alcaldes están para eso, para luchar por sus pueblos y no sólo para hacer de pelotas.

Confiemos, en definitiva, que impere el sentido común, que ya dicen que es el menos común de los sentidos, y que Mazón se vaya cuanto antes, por el bien de todos, hasta de su partido pero, especialmente, por el de la Comunidad. Que cobre su paguita especial, si no hay más remedio, y que pongan a otro al mando.