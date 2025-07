El secreto mejor guardado de los baños públicos en Santa Pola

Pleno julio y una reunión de amigos en Gran Playa, Santa Pola, entre sombrillas, hamacas y varios túper de ensaladilla y tortilla con cebolla, que se mantiene caliente. El buen ambiente se presta a comer y beber sin filtros, como mandan unas buenas vacaciones, hasta que la vejiga empieza a avisar.

Para ellos esta necesidad fisiológica no parece ser un problema, porque a escasos quince metros vislumbran un aseo portátil al que recurrir. "Ahora venimos que no aguantamos más", comenta un pequeño grupo.

Y es entonces cuando a los que se levantan les da esa sensación, más fruto de la mente que de otra cosa ( y que seguro a más de un lector o lectora le habrá pasado), de que las ganas de orinar, o incluso defecar, van creciendo por segundos antes de llegar al destino de "evacuación".

Plan b o c

Tal es la necesidad que incluso se rifan a ver quién va a entrar primero pero, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando se topan de frente con el baño químico está cerrado bajo llave. Ahora sólo queda un plan b, o c, antes que hacérselo encima: o correr en busca de otro baño público, que no tienen cerca, o entrar a la carrera a un bar para hacer uso de los servicios si antes compran, aunque sea, una botella de agua para evitar cualquier mirada indiscreta, o directamente la negativa de hosteleros, ya que hay negocios que manifiestan que el disfrute de los urinarios está permitido exclusivamente a clientes.

El plan d de hacer sus necesidades en el agua la terminan desechando por respeto al resto de bañistas -al menos algunos y algunas- y al medio natural, aunque en una situación desesperada se les llega a pasar por la cabeza.

Anécdota

Esta es sólo una anécdota que resume lo que a más de un visitante del entorno de Gran Playa le ha pasado cuando se ha topado con que los baños estaban clausurados. Ahora bien, que este recurso no esté disponible desde hace semanas, como confirman vecinos a este diario, no significa que el Ayuntamiento no esté atendiendo las necesidades en otras zonas del litoral.

Es más, la Administración local ha llegado a realizar reformas en algunos de los baños públicos instalados en puntos como Playa de Levente, Varadero, Playa Lisa, Tamarit o Calas del Este, que están abiertos en las horas centrales del día y durante los meses de temporada alta. Fuera de esos meses suelen cerrar para evitar actos vandálicos.

Baños portátiles que taparon el monolito en honor al pintor Sánchez y Juan a las dos semanas de inaugurarse / Matías Segarra

Chiringuitos

Al hilo, también se han colocado algunos de estos sanitarios móviles en otros puntos, como proximidades de negocios que no disponen de servicios, o cerca de las calas, de la misma forma que los aseos de los chiringuitos instalados por concesión en el dominio público marítimo-terrestre se prestan para el usuario que lo desee, independientemente de que haya consumido o no, aunque muchos visitantes este detalle lo desconocen.

Sánchez y Juan

La última vez que trascendió un problema con baños químicos fue hace escasos meses en Elche, cuando el Ayuntamiento instaló unos ocho tapando el monolito en honor al pintor Sánchez y Juan apenas días después de que se inaugurase el jardín con su nombre, lo que fue ciertamente criticado por residentes que se emplease este espacio público para este fin.