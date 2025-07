La Comisión de Explotación del Tajo-Segura aprueba el trasvase máximo para julio y agosto

La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura aprobaba este jueves un trasvase bimensual de 120 hectómetros cúbicos, 60 correspondientes a julio y otros 60 a agosto. Sobre la mesa ha quedado la decisión de lo que sucederá a partir de septiembre, aunque los regantes consideran que lo normal será que se aprueben trasvases de nivel 2, es decir, de 27 hectómetros cúbicos cada mes hasta diciembre. De todos modos, la cantidad dependerá de si se empiezan a aplicar o no las nuevas reglas de explotación, cuya presentación se espera para septiembre y que podrían comenzar a aplicarse en octubre, siempre que no sean recurridas. La noticia es muy positiva para los agricultores del Levante, pero la incertidumbre sigue instalada en el campo levantino ante las normas anunciadas.

"La noticia es muy positiva para los agricultores del Levante, pero no debemos perder de vista que estas cantidades son una gota en un océano", expresaba a INFORMACIÓN el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez. Antes de valorar el hecho, el representante sindical lamentaba que "una vez más" se había enterado de la aprobación del trasvase por la Prensa "y por las filtraciones de políticos". Afirmaba que "no es de recibo que en un Estado democrático los usuarios del trasvase, que son al final los que financian la infraestructura, no tengan información oficial". Lo mismo le sucede a él, según denuncia: "no tengo información alguna sobre el tema y, si es así, lo único que se habrá producido es la constatación de que estamos en el nivel 1, porque del resto se encarga la ley".

Jiménez valoraba "muy positivamente" las lluvias de este año en el Tajo "y en toda España. Siempre es una excelente noticia que llueva en todo nuestro territorio y que algo nos llegué al Levante español, porque esto es como si al Tajo le tocara el Gordo de la Lotería. Por lo menos que nosotros podamos disfrutar de la pedrea". A su vez, el presidente del SCRATS refleja su inquietud porque "estamos todos en vilo ante lo que pueda pasar con las reglas de explotación anunciadas y reclamadas por el líder de Castilla La Mancha. No sabemos qué va a pasar. El Ministerio lleva ya mucho tiempo parado y vivimos en una gran incertidumbre".

"Lo previsto"

Por otro lado, el presidente de la comunidad Riegos de Levante Margen Izquierda, el ilicitano Roque Bru, aseguraba que "este jueves se ha aprobado lo que estaba previsto, esos 120 hectómetros cúbicos, lo que significa para nosotros disponer de una buena dotación de agua para finalizar el año hidrológico y también para empezarlo bien, salvo que las normas de explotación que se aprueben sean las que llevan tiempo anunciando". Para Bru, las nuevas reglas no podrán comenzar a aplicarse antes de seis o siete meses a partir de septiembre, porque entre trámites, recursos y demás se alargará su aplicación, pero "lo que es insostenible es la inseguridad que se ha generado a los agricultores, que tienen una incertidumbre my grande porque saben que en cabecera hay agua suficiente pero las nuevas normas de explotación van a suponer un recorte que hará inviable numerosas cosechas".

Presentación de la campaña de hortalizas de invierno en el Camp d'Elx / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Previsiones complicadas

El responsable de Riegos de Levante remarcaba que "vivimos en una época en la que la agricultura trabaja sobre pedido y, por poner un ejemplo, ahora mismo ya compras las plántulas para los cultivos de hortalizas del invierno que viene, que se tienen que empezar a plantar en septiembre, como el brócoli o la coliflor". Ante la falta de seguridad de que podrán contar con agua para regar sus campos los agricultores denuncian su situación y exigen al Gobierno medidas y certezas.

En el mismo sentido, el usuario del trasvase Tajo-Segura y presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, también esperaba un anuncio como el que ha hecho la Comisión de Explotación. "Y lo normal será que como mínimo lleguen 27 hectómetros cúbicos en septiembre y que esto sea así hasta diciembre", exponía. Urbina valoraba el envío de 120 hectómetros "porque nos garantiza el agua para pasar el verano y también para empezar en buenas condiciones el año hidrológico en octubre. Si no cambian las reglas de explotación las expectactivas son buenas hasta diciembre".

Con las nuevas normas, la mitad de agua

Los trasvases aprobados este jueves se corresponden al nivel 1 de explotación del Tajo-Segura, ya que los pantanos de cabecera del Tajo acumulan más de 1.300 hectómetros cúbicos. Tiene que haber 1.200 o más para que la cantidad sea de 60 Hm3. En contra del positivismo se mostraba el presidente de la asociación de municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, que recordaba que en los pantanos de cabecera aún quedan 100 hectómetros cúbicos pendientes de derivar, de trasvases anteriores ya autorizados.

Ángel Urbina durante el acto de presentación de la campaña de hortalizas del campo de Elche / Áxel Álvarez

Castro avanzaba que su previsión es que las nuevas reglas de explotación del trasvase se aprueben a lo largo del mes de septiembre, para que entren en vigor en octubre, coincidiendo con el inicio del año hidrológico. En este sentido, subrayaba que si ya estuvieran en vigor las nuevas normas que propuso el Ministerio para la Transición Ecológica hace unos meses, este jueves no se aprobarían dos trasvases de 60 hectómetros cúbicos al mes, sino que serían 27, es decir, un total de 54 hectómetros cúbicos para julio y agosto, "menos de la mitad".