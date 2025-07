Los festeros del campo de Elche harán "lo pactado con el alcalde": una ofrenda propia con salida desde el Corazón de Jesús

La Unió de Festers del Camp d’Elx (Ufece) mantenía este jueves que el próximo 14 de agosto realizará su propia ofrenda de flores, con su propia organización, saliendo desde un punto distinto al acto de la Federación Gestora de Festejos Populares, desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, "tal y como acordamos con la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde de Elche", Pablo Ruz. Así lo aseguraba su presidente, Andrés Coves, -confirmando la información adelantada por este periódico-, en una rueda de prensa celebrada en la puerta de la basílica de Santa María, en el lugar exacto donde culmina la tradicional romería floral, y ante un notable interés de los medios de comunicación. Coves afirmó no tener otra noticia más que la que obtuvo hace "unas tres semanas" en el despacho de Alcaldía. Por tanto, reconocía no tener la confirmación oficial. Si fuera como ya publicó INFORMACIÓN el campo tendría su propia ofrenda y "sólo quedaría por confirmar la hora de salida", porque la idea era que los festeros de la Federación Gestora de Festejos Populares se incorporaran a la cola del cortejo de los festeros del campo.

“Nosotros seguimos adelante con lo pactado en el despacho del alcalde”, afirmaba con rotundidad Coves. “La Unió de Festers del Camp del Elx saldrá el 14 de agosto desde el Sagrado Corazón de Jesús, en una ofrenda propia, con nuestro protocolo, nuestras festeras y bajo nuestra organización”. Remarcaba que “no se trata de dividir, sino de engrandecer las fiestas de Elche con la singularidad que aporta el Camp d’Elx".

Miembros de la directiva de la Unió de Festers del Camp d'Elx que han anunciado que la Ufece tendrá su propia ofrenda, según han acordado con el alcalde / INFORMACIÓN

Un único día, pero dos ofrendas

El dirigente de Ufece recordaba que “esa propuesta fue consensuada con Pablo Ruz”, y que incluso se acordó que una representación del Camp estaría presente en el Cadafal esa misma tarde “junto a las reinas y damas de Elche y con las autoridades municipales”. A preguntas de los periodistas, Coves señaló que la intención de Ufece es que la suya sea una ofrenda “propia, completa y diferenciada”, que no interfiera con la que organiza la Gestora de Festejos Populares.

“Queremos que nuestras comisiones, nuestras festeras, nuestros mayores y nuestras costumbres se vean representadas con la dignidad que merecen”, explicó. “Eso no quita que nos sintamos parte de las fiestas de Elche, sino que aportamos nuestra identidad rural desde el Camp d’Elx a la ciudad”, añadía.

Rueda de prensa del presidente de la Ufece de Elche para anunciar que el campo tendrá su propia ofrenda, según el acuerdo que alcanzaron con el alcalde / INFORMACIÓN

“Queremos que se visibilice nuestra identidad”

Para Coves, la clave del acuerdo con el alcalde fue el reconocimiento de esa identidad propia. “Nosotros no estamos creando un conflicto, al contrario: estamos dando visibilidad a una parte muy importante de Elche que muchas veces ha quedado al margen”, decía. “Por eso queremos salir desde nuestra iglesia, como hacen otros colectivos desde otras zonas del municipio”.

Insistía en que la propuesta no es improvisada, sino fruto de muchos años de trabajo y diálogo: “Llevamos tiempo pidiendo este espacio y creemos que ahora, con el respaldo del alcalde, era el momento de hacerlo realidad”.

Una decisión que sigue en pie

Preguntado por si cambiarían su decisión si desde el Ayuntamiento o la Gestora de Festejos Populares se opusieran, Andrés Coves fue tajante: “Nosotros seguimos con lo pactado. Si alguien quiere romper el acuerdo, tendrá que explicarlo. Pero a día de hoy, nadie nos ha comunicado ningún cambio”. Si los festeros del Camp d'Elx no pueden salir por separado, entonces, "reuniríamos de nuevo a los presidentes de las comisiones para decidir que medida adoptar", señalaba Coves que, sin aventurar una nueva negativa a participar de la ofrenda sí dejaba claro que la idea de repetir el plante del año pasado no se ha descartado. De hecho, este periódico ha podido recabar de varias comisiones rurales el firme propósito de mantenerse en su posición y no acudir al evento si no se cumple lo acordado.

Por el momento, la Ufece continúa con sus preparativos para la ofrenda del 14 de agosto desde el Sagrado Corazón, mientras aumenta la expectación por saber si finalmente el Ayuntamiento mantendrá su respaldo a esta propuesta. De momento, las únicas declaraciones realizadas por el alcalde de la ciudad fueron a INFORMACIÓN hace dos días. Ruz remarcó que la posibilidad de que los festeros del campo saliesen desde una ubicación distinta para confluir en una misa procesión era una opción, pero sólamente eso. El alcalde confirmaba a este periódico que tenía pendiente una nueva reunión con la Gestora esta misma semana y que la aprobación final de esa opción dependería de la Gestora como entidad organizadora de un acto único.

El malestar del Campo era evidente en una rueda de Prensa en la que Coves dijo que "sería eterno explicar las razones del desencuentro con la Gestora. Es una historia de 33 años y en las últimas reuniones se ha recrudecido", remarcaba el dirigente. Según sus palabras, "nunca nos han atendido ni hemos llegado a tomar ninguna decisión cuando nos hemos reunido con ellos, por lo que ya no estamos para perder el tiempo".

"No vamos a reunirnos con la Gestora; es una pérdida de tiempo"

Según Coves, desde que en mayo este periódico publicara la intención del Camp de realizar su propia ofrenda "nunca se ha producido una reunión" a tres bandas, entre Ufece, Gestora y Ayuntamiento. "Para mañana, la concejal de Fiestas nos ha convocado para sentarnos con la Gestora pero como hemos tenido tantas malas experiencias y hemos comprobado en tantas ocasiones que es una pérdida de tiempo no tenemos pensado asistir. Todo lo acordado con ellos después no ha servido de nada. Nos acogemos a lo acordado con el alcalde de Elche y seguimos preparando nuestra ofrenda desde el Corazón de Jesús".

Sobre otros detalles del evento, el presidente de Ufece destacó que "también se acordó con el alcalde, le pareció muy bien, que los festeros del Camp d'Elx pueden participar en la ofrenda aunque no lleven el traje regional. Lo hacen con pantalón o falta oscura y camisa, como se había hecho siempre hasta que lo prohibió la Gestora". Coves dijo que "por fin se nos tiene en cuenta para estar representados en el Cadafal" y remarcó que sobre asuntos concretos "estamos abiertos a llegar a un acuerdo". Por ejemplo, a la hora de colocar las flores, "podríamos utilizar la misma estructura que la Gestora, estamos abiertos, como a que se nos diga un color concreto para los adornos. Nosotros no vamos en contra de nadie, pero queremos tener nuestro propio acto para mostrar la riqueza completa de este municipio".