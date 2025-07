"El alcalde no acordó nada con los festeros del campo de Elche porque carece de potestad sobre la ofrenda"

La edil de Fiestas de Elche, Inma Mora, quiso aclarar este viernes la polémica surgida en torno a la Ofrenda Floral a la Virgen de la Asunción del 14 de agosto, enmarcada en las Fiestas Patronales de Agosto. Mora subrayó que el acto es "único" y lo organiza, como siempre desde hace 45 años, la Federación Gestora de Festejos Populares. No hay otra”. La concejala recordó que “esta ofrenda es un acto colectivo en el que todos los festeros e ilicitanos rinden homenaje a nuestra patrona”, y lamentó la confusión generada por la Unión de Festers del Camp d’Elx (Ufece), que había anunciado su intención de iniciar la ofrenda desde el Corazón de Jesús, de forma separada.

Mora explicó que “hace tres o cuatro semanas nos reunimos en el despacho del alcalde con la junta directiva de la Ufece, donde nos trasladaron algunas propuestas para mejorar la organización del acto. Las recibimos de buen grado y nos comprometimos a trasladarlas al ente organizador”.

Una de esas propuestas fue la posibilidad de que las comisiones del Camp d'Elx se concentraran en el Corazón de Jesús. Según Mora, “el siguiente paso era una reunión a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Gestora y la Ufece, para buscar un punto de encuentro. Lamentablemente, el presidente de la Ufece, Andrés Coves, declinó asistir a esa reunión”.

Fomentar la unidad como objetivo

La edil insistió en que el objetivo del gobierno municipal siempre ha sido “fomentar la unidad entre todos los festeros, vinieran de donde vinieran”. Y recalcó que “no hay festeros de primera ni de segunda; todos son iguales y esta ofrenda es de todo el pueblo de Elche”. Sobre la supuesta existencia de un acuerdo previo con el alcalde, Mora fue tajante: “En esa reunión con la Ufece no se alcanzó ningún acuerdo, porque el alcalde no tiene potestad sobre un acto que no organiza el Ayuntamiento. Simplemente trasladamos sus peticiones a la Gestora, como corresponde”.

“Ofrenda solo hay una. Y es la del 14 de agosto, organizada por la Federación Gestora, como lo ha sido siempre”, reiteró Mora, quien puso como ejemplo otras celebraciones religiosas: “Igual que nadie le dice a la Junta Mayor de Cofradías por dónde tiene que ir la procesión del Domingo de Ramos, tampoco se puede modificar una ofrenda que ya tiene un recorrido y una organización establecida”.

La portavoz popular Inma Mora ofrecía este viernes la postura del gobierno municipal sobre la ofrenda de las Fiestas de Elche / INFORMACIÓN

Negativa, por enésima vez

Además, la concejala advirtió que la Ufece no puede tener su propia ofrenda, porque “para realizar un acto de estas características se necesitan permisos, seguros, cortes de tráfico y coordinación con la Policía Local. No se puede improvisar un desfile sin autorización”.

A pesar de las tensiones, Mora aseguró que “el Ayuntamiento siguió con la mano tendida, intentando mediar y unir posturas”, y concluyó con un mensaje conciliador: “No pierdo la esperanza de que algún día ambas entidades festeras puedan llegar a un entendimiento, porque el objetivo es uno solo: engrandecer nuestras fiestas y honrar juntos a nuestra patrona”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Ufece que, de momento, no ha querido valorar las declaraciones partidas desde el gobierno municipal. Coves sí anunció este jueves en rueda de prensa que, en el caso de no aceptarse su salida desde el Corazón de Jesús en una ofrenda propia hacia la basílica de Santa María, "nos reunierons con los responsables de nuestras comisiones para decidir qué medidas adoptar, sin descartar la no participación en el acto".