"Si quieren concentrarse en un sitio distinto como en el pregón de Elche, de acuerdo, pero la ofrenda es una"

La Federación Gestora de Festejos Populares de Elche, entidad organizadora desde hace 45 años de la Ofrenda a la Virgen de la Asunción cada 14 de agosto, aseguraba este viernes haber realizado la tradicional y pertinente invitación a la Unió de Festers del Camp d'Elx (Ufece) para participar en el acto, "pero ellos han declinado participar en un evento que organicemos nosotros y, a su vez, se niegan a reunirse con nosotros, lo cual es una pena y lo sentimos por los festeros del campo que sí quieren participar", explicaba el presidente de la Gestora, Fernando Jaén.

"Pura lógica" organizativa

Para Jaén, "la historia no tiene historia realmente", porque "el año pasado ya propusieron lo mismo, pero desde la iglesia de San Juan, y el Ayuntamiento ya les dijo que la ofrenda es una y que somos nosotros quien la organizamos. Pero es que es pura lógica. Si la Junta Mayor de Semana Santa, la Venida de la Virgen o el Patronato del Misteri organizan una procesión y nos invitan, debemos cumplir con el protocolo que ellos marcan para participar. No podemos decir que ahora nosotros queremos organizar otra procesión de Domingo de Ramos por ejemplo o de la Venida".

Diferentes puntos de partida, un único acto

Según el presidente de la Gestora, la Ufece aprovecha "la buena voluntad del alcalde". Jaén entiende que "es posible" que los festeros del Camp d'Elx se reúnan en un punto distinto, concretamente en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, "pero la ofrenda la organizamos nosotros y es una, y el punto de salida del acto es uno. Es viable si se quieren reunir en un punto distinto, como se hace, por ejemplo, en el pregón, y luego trasladarse juntos hasta la salida por las calles que les autorice el Ayuntamiento. Ahí nosotros no intervenimos. Pueden hacer lo que consideren mientras a las siete y media estén en la calle Capitán Antonio Mena, donde se ha convocado a las entidades participantes". Lo que, a juicio del responsable de Gestora es inviable es "que quieran hacer una segunda ofrenda cuando ya hay una, como ha mantenido siempre el alcalde". En este sentido, "no cabe poner como excusa que los Moros y Cristianos tienen otra ofrenda, porque ya la tenían antes cuando sus fiestas no eran en agosto y lo que se hizo cuando se trasladaron los festejos fue replicar todos sus actos pero ahora en este mes".

Discrepancias protocolarias

Después de que la Ufece se reuniera con el alcalde, hace más de tres semanas, Jaén asegura que al conocer su propuesta de salir desde el Corazón de Jesús "solicité reunirme con ellos, porque yo veía inconvenientes en su idea -como los citados-, pero ellos no han querido. Queríamos poder explicar nuestros argumentos, pero la Ufece se ha negado a sentarse con nosotros".

La Ofrenda de las Fiestas de Moros y Cristianos / Matías Segarra

Con respecto al hecho de que el protocolo de vestimenta obligue a utilizar traje festero completo, Fernando Jaén se muestra muy molesto porque "ahora lo utilizan como excusa contra nosotros y es otra gran mentira de la Ufece, ya que pese a que estas normas siempre han estado, los festeros del campo nunca las han cumplido. Sólo ha sido una normativa válida para nuestras comisiones. No les hemos dicho que no salieran en ninguna ocasión. Nunca se les ha prohibido la salida por ir con pantalón negro y camisa blanca. Otra excusa barata...".

El presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares espera que "dejemos ya de hablar de este asunto, que no tiene discusión. La ofrenda es una y nosotros la organizamos e invitamos a todos. Si no quieren participar ni reunirse con nosotros no podemos hacer nada más. Espero que a partir de ya empecemos a comentar los numerosos, intensos e interesantes actos que hemos preparado para vivir las Fiestas de Elche de la mejor manera. Si los festeros del campo quieren hacer grande nuestra ofrenda, que se sumen a nosotros".