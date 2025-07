Más cambios en el presupuesto de Elche: menos dinero para arbolado y mejoras en los cementerios

Otra tanda de modificaciones presupuestarias que pasarán por el pleno del próximo lunes y que recibieron luz verde en la junta de gobierno local del pasado viernes -se movió un día la reunión, que, habitualmente, se celebra los jueves- sin que desde el Ejecutivo local dieran cuenta públicamente en la comparecencia posterior. En concreto, las número 20 y 21, que hizo públicas este lunes el principal partido de la oposición, el PSOE, por boca de su concejal Patricia Macià. Unos cambios que, cuantitativamente, alcanzan los 1,3 millones de euros, y que implican eliminar la partida de 120.000 euros destinada a rehabilitación y mejora de cementerios, de manera que los camposantos empiezan a ser diana recurrente de los recortes en las partidas iniciales del presupuesto; suprimir el plan de mejora de arbolado viario; o rebajar a la mitad la cantidad destinada al arreglo de la rotonda del puente del Bimil·lenari, hasta dejarla en 250.000 euros. Implica eso, entre otras cosas, pero también recular con el convenio de la Acequia Mayor del Pantano, después de que la entidad dejara de recibir en 2024 los 70.000 euros anuales que percibía para la conservación de la red, aunque el Ayuntamiento seguía utilizando el agua, hasta el extremo de que la comunidad llegó a plantear el cobro de un canon por la cesión de los recursos con los que se riega el Palmeral.

Sin planificación

Dos modificaciones del presupuesto que, además, le sirvieron a Patricia Macià para denunciar que el equipo de gobierno “planifica a salto de mata, con rectificaciones en expedientes de un día para otro y desorganización en la Concejalía de Hacienda por la mala gestión que hace el alcalde del dinero y el concejal del área que va a llevar al pleno la modificación 21 del presupuesto deprisa y corriendo sin que ni siquiera firme los expedientes”.

Un momento de la sesión plenaria de diciembre en Elche para aprobar el presupuesto de 2025 / Matías Segarra

La Acequia Mayor

El primer expediente, el 20, se corresponde con la Acequia Mayor del Pantano. Ahí, los 70.000 para el mantenimiento y conservación de la Acequia Mayor, sus partidores, ramales y demás infraestructuras se detraen del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines, que se queda en 1,58 millones de euros. Patricia Macià señaló que, “tras cargarse el convenio con la Acequia Mayor del Pantano de 70.000 euros que se inició en 2020 por el Gobierno socialista, tanto en 2024 como en 2025, y después de las tensiones que han tenido con el organismo que decidió hace un mes reclamar en el juzgado al Ayuntamiento el abono del canon por el uso del agua, ahora cae del burro el señor Ruz y crea la partida de un convenio que no debía haberse eliminado”.

El segundo bloque

El segundo bloque, el de la modificación 21, se justifica en el hecho de que en el presupuesto de 2025 no existe consignación presupuestaria suficiente para llevar a cabo determinados gastos a los que debe hacer frente la Corporación y que suponen un incremento en los capítulos II y VI del presupuesto de gastos, por 1,2 millones de euros, con el aumento de determinadas partidas en detrimento de otras. Así, se sube de nuevo la partida de estudios y proyectos de espacios públicos en 830.000 euros, “sin aclarar ni para qué ni con qué finalidad”, apostilló Macià, aunque, de fondo, planea la reforma de Porta de la Morera. También sube la partida de actividades culturales en 200.000 euros algo que, en palabras de la edil socialista, es “para paliar el déficit actual de más de 100.000 euros, lo que evidencia el exceso de gasto y la falta de previsión”.

Una vista de la rotonda del puente del Bimil·lenari, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Fondos clave

Exceso de gasto, falta de previsión y eliminación de fondos clave también son los argumentos que utilizó la concejal del PSOE para cargar contra el Ejecutivo local. “Eliminan íntegramente los 120.000 euros para la mejora de cementerios y hace solo un mes eliminaron otros 500.000 para la construcción de nichos. Entre unas cosas y otras, al señor Ruz los cementerios le importan un pepino”, sentenció. Un tijeretazo al que se suma el que se sufre la rehabilitación del puente del Bimil·lenari, del 50%, y que, inicialmente era de 500.000 euros, al tiempo que se eliminan 200.000 euros del plan de mejora de arbolado viario, que se queda a cero, al declararse nos disponibles el mes pasado los otros 200.000 euros. Una situación similar a la de la reurbanización de la plaza del Congreso Eucarístico, que sufre un bocado de 100.000 euros, lo que, unido a los 200.000 euros no disponibles de junio, hace que se quede en 100.000 euros.

Otras rebajas

También sufren rebajas otras partidas como la destinada a la integración tarifaria del autobús Elche-Alicante, que de los algo más de 343.000 euros pasa a 100.000, o la reforma de la calle Curtidores, que tenía 100.000 euros que ahora serán 30.000 euros. Ahora bien, si hay una gran damnificada en estas modificaciones, al menos cuantitativamente, es la del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines, que pierde otros 310.000 euros en el segundo expediente, de manera que, entre la modificación 20 y la 21, pasa de 1,6 millones a 1,2 millones, lo que supone 380.000 euros menos.

Una imagen de los trabajos arqueológicos en la calle Curtidores de Elche, en septiembre del año pasado. / Alex Domínguez

Cambios de última hora

Un baile de partidas a lo que la voz de la Hacienda municipal en la oposición añade que “el pasado jueves se firmó un expediente con 30.000 euros para protocolo y 80.000 para educación, pero al día siguiente, en la junta de gobierno, tuvieron que rectificarlo para eliminar la parte de protocolo y reducir también la de educación”, una cuestión que le llevó a hacer hincapié en que “esto demuestra que no saben ni lo que quieren ni se ponen de acuerdo entre ellos”. A ello suma que el expediente de modificación no está firmado por el vicealcalde y responsable municipal de Estrategia Urbana, Francisco Soler, sino por el alcalde. “No sabemos por qué. Es una muestra más del caos interno y de la falta de liderazgo”, terció.

Más para el centro

Asimismo, desde el PSOE indicaron que estos trasvases de partidas ponen en evidencia la apuesta clara del Ejecutivo local por el centro frente al resto de zonas de Elche. “En un mes se han cargado el proyecto de la avenida de la Libertad, el plan de arbolado, 620.000 euros para cementerios y nichos, casi medio millón de euros para los centros sociales de Torrellano y El Altet, y la rehabilitación de vivienda social. Todo ese dinero lo están redirigiendo a reformas en inmuebles municipales y calles céntricas que están en buen estado, como Porta de la Morera”, sostuvo.

La rotonda de l'Aljub, un punto neurálgico de tráfico en la avenida de la Libertad, en Elche / Áxel Álvarez

Plan de ajuste

Por otro lado, le afeó al Gobierno de Ruz estar ya incumpliendo su propio plan de ajuste, aprobado hace apenas mes y medio. “En el calendario de medidas se indica que el 28 de julio debía ir al pleno una amortización de 5 millones de euros de préstamos, pero no hay ningún expediente de ese tipo, y también debía aprobarse el 17 de julio el Plan de Racionalización de Recursos Humanos, del que no hay ni rastro”·, puntualizó, para añadir que, “si ponen unas fechas, es para cumplirlas”. Con el matiz de que en agosto no habrá pleno.

Con el concejal en el foco

Con estos puntos de partida, una vez más acusó al equipo de gobierno de ocultar información y de mentir. “Ocultan todo lo que les incomoda y solo hacen anuncios de iniciativas para las que muchas veces ni tienen el dinero”, subrayó la concejal del PSOE, y agregó que “mienten más que hablan, y así lo dicen los expedientes, los informes técnicos y los números”. Por eso mismo, ante lo que tachó de situación de “descontrol, desorganización y mala planificación”, dio un paso más e invitó a Francisco Soler a “dar un paso atrás, porque ha demostrado que esta concejalía se le va de las manos”.