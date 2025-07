El Mercado Central de Elche empieza a quedarse en los huesos

“A este paso, igual para el año que viene ya está”, comentaba una pareja al paso por el lateral del Mercado Central de Elche. “Esto ya empieza a parecerse algo más a las fotos de cómo será el edificio”, señalaba con sorna Ángel Gea, propietario de Damasol, local situado en pleno corazón de la plaza de las Flores. “El problema va a ser qué va a pasar con el retranqueo de la fachada, y eso contando con que no haya ningún problema con la estructura, porque es una rehabilitación”, decía un vecino de la zona más escéptico. El caso es que el acelerón que han experimentado las obras del Mercado Central entre la tarde del lunes y la mañana del martes daba para comentarios de todo tipo, con un denominador común: la estampa no dejaba indiferente a nadie. Todo después de que en apenas 24 horas el entorno haya comenzado a presentar una imagen totalmente diferente, con parte de las fachadas ya retiradas y permitiendo que, pese al vallado, se pueda vislumbrar lo que acontece en su interior. Solo queda una parte de los muretes, en particular en la zona más próxima a la fachada que da a los Baños Árabes, que precisamente es la zona que se debe retranquear. Mientras tanto, el interior de la primera planta ya puede ver con los restos de las construcciones anteriores prácticamente tapado, con algunos restos de escombros en los laterales. El edificio poco menos que ha empezado a quedarse en los huesos.

A expensas de Pimesa

De momento, desde el Ayuntamiento, nadie se atreve a dar el grado de ejecución de los trabajos, que empezaron sobre el terreno el pasado 22 de abril, justo después de Semana Santa, aunque los plazos no comenzaron a contar hasta el pasado 26 de mayo, una vez que el Consell dio el plácet a los proyectos arqueológicos, con un plazo de ejecución de doce meses. En principio, será en el consejo de la empresa municipal Pimesa de principios de agosto cuando se actualice la información formalmente.

Algunas de las partes de la fachada lateral que se han retirado. / Áxel Álvarez

Un operario trabajando en la planta superior del edificio. / Áxel Álvarez

El estado en el que se encuentra la planta baja del Mercado Central en estos momentos. / Áxel Álvarez

La primera certificación

De hecho, en una reunión anterior de Pimesa ya se informó de que entre abril y mayo, pese a que los tiempos no computaban, se habían aprobado certificaciones por cerca de 81.000 euros, y, de momento, se fijaba el grado de avance en un 1,28%. Algo más de un mes en el que, sin embargo, la previsión de liquidación ya experimentó un incremento del 0,06%, en teoría, según se justificó en el consejo de la sociedad pública, por las diferencias de medición detectadas hasta la fecha. Una variación que llevó a que, si inicialmente el contrato se adjudicó a la UTE integrada por Involucra SL, Alcudia Servicios y Obras SL, y Gestaser Obras y Servicios por 7,3 millones de euros, o 8,8 millones si se tienen en cuenta los impuestos, se contemplara una subida de en torno a los 4.000 euros.

Malestar

Por otra parte, en algunos locales con terraza situados en las inmediaciones del Mercado Central empieza a haber malestar ante el temor de que la bonificación por tener mesas y sillas en la calle tengan que tramitarla y no se aplique de forma automática, cuando sostienen que desde el Ejecutivo local conocen a la perfección qué establecimientos están afectados por las obras que se están acometiendo en el inmueble. Entre otras cosas, afirman, por la necesidad que tienen en algunos casos de acudir a la asesoría para que puedan cumplimentar los papeles, y cuando sostienen que las molestias a las que se han tenido que enfrentar en las últimas semanas por el ruido y el polvo están a la vista de todos. Creen que, en casos tan evidentes como este, esas deducciones tendrían que ser de aplicación directa sin necesidad de tener que hacer nada, y eso es lo que reivindican al Ayuntamiento de Elche.