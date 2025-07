El PSOE le toma la delantera al bipartito de PP y Vox en Elche en Hacienda

El vicealcalde y concejal de Estrategia Urbana, Francisco Soler, comparecía este martes para dar cuenta de los puntos que pasarán este miércoles por la Comisión de Hacienda y el lunes por el pleno. Entre ellos, las modificaciones presupuestarias número 20 y número 21. Con un matiz: que habían pasado por la junta de gobierno local del viernes sin que se informara públicamente de ello y sin que apareciera en el orden del día. Con el agravante, a la sazón, de que Soler salía 24 horas después de que la concejal del PSOE Patricia Macià le tomara la delantera el lunes y explicara de forma pormenorizada en qué consistía ese baile de partidas en los presupuestos municipales de Elche de este año. Los socialistas, pues, se habían adelantado al bipartito de PP y Vox, haciendo bueno el dicho de que quien da primero da dos veces, por más que el edil popular, que tuvo que salir a rebufo del PSOE, tratara de decir en su descargo poco menos que este baile de partidas en la hoja de ruta económica del Ayuntamiento, y, por tanto, en el documento más importante que aprueba cualquier administración local a lo largo del ejercicio, no son noticia, y que son fruto de la gestión.

Las modificaciones

Unas modificaciones que, cuantitativamente, y en global, alcanzan los 1,3 millones de euros, y que suponen eliminar la partida de 120.000 euros destinada a rehabilitación y mejora de cementerios; suprimir el plan de mejora de arbolado viario; o rebajar a la mitad la cantidad destinada al arreglo de la rotonda del puente del Bimil·lenari, hasta dejarla en 250.000 euros, y que hará posible incrementar la dedicada a estudios y proyectos de espacios públicos en 830.638 euros o la del plan de juegos infantiles en parques y jardines en 200.000 euros, entre otras cuestiones. Subidas a las que se suma la marcha atrás que ha dado el Gobierno local con el convenio de la Acequia Mayor del Pantano, después de que la entidad dejara de recibir en 2024 los 70.000 euros anuales que percibía para la conservación de la red, aunque el Ayuntamiento seguía utilizando el agua, hasta el extremo de que la comunidad llegó a plantear el cobro de un canon por la cesión de los recursos con los que se riega el Palmeral.

Un momento de la sesión plenaria de diciembre para aprobar el presupuesto de 2025 / Matías Segarra

“Ni un céntimo más”

Es en este contexto en el que Soler puso el acento en que estos cambios no suponen incremento alguno del gasto, y que se trata de “modificaciones fruto de la gestión”. Tanto que hizo hincapié en que “no deberían ser ni objeto de noticia”, en alusión a la comparecencia de la edil socialista del día anterior, a lo que añadió que “las conclusiones hay que sacarlas al final”. De hecho, Macià había hablado de “desorganización” y “mala gestión” en materia de la Hacienda municipal un día antes. “Las cosas hay que hacerlas cuando se tiene la certeza de que se pueden hacer y cuando hay disponibilidad de dinero”, apostilló Soler, que mantuvo que el número de modificaciones presupuestarias es lo de menos, y que poco menos que da igual si son 21 -como las que van ya- o 210. Estos cambios, en cualquier caso, como explicó, también implicarán que se cambie la finalidad de los préstamos que se establecía inicialmente, pero poco más.

Acequia Mayor

Respecto al convenio con la Acequia Mayor, con el que ahora reculan desde el Ejecutivo local, porque en 2024 no hubo convenio y en el inicio de 2025 tampoco, pese a usar el agua el Ayuntamiento, trató de restarle importancia. “No, aquí no se ha echado marcha atrás”, alegó Francisco Soler, bajo el argumento de que se trata de particulares, de una comunidad de propietarios, y que antes no había convenio y se regaba, mientras la Administración local hacía las labores de mantenimiento. “Solo faltaba regular ese convenio con unos particulares, y cuando se ha llegado a un acuerdo se ha adoptado esta decisión, pero sin dejar de acudir a las labores de mantenimiento”, comentó.

Uno de los brazales de la Acequia Mayor del Pantano en el Parque Municipal de Elche / Antonio Amorós

Canon de urbanización del entorno del campo de fútbol

Por la Comisión de Hacienda también pasará la ordenanza reguladora y de ordenación del canon de urbanización para sufragar la ejecución de las obras en el entorno del estadio Martínez Valero, con la que se pretenden mejorar los accesos. Con ello, según reiteró Soler, lo que se persigue es aligerar los trámites, de manera que, si se firma el convenio entre las cuatro partes afectadas -Ayuntamiento, promotores del centro comercial, Elche CF y los urbanizadores del sector E-24-, decaería la ordenanza y, si no es así, ya estaría el reparto hecho. “No queremos perder ni un minuto más para llevar a cabo el proyecto”, sentenció Francisco Soler.

La cuenta general

Finalmente, el vicealcalde también presentó los datos de la cuenta general, que incluye tanto la parte presupuestaria como la parte financiera, y que “refleja la imagen fiel de la situación económica del Ayuntamiento”, señaló el edil. Unos números que evidencian que la situación patrimonial asciende a 484 millones de euros, un beneficio de algo más de 18 millones de euros, un patrimonio neto al cierre de 2024 de 395 millones de euros, y unas existencias en tesorería de casi 40 millones, con un remanente de tesorería de 31 millones y un resultado presupuestario ajustado de 29 millones de euros.

Plan de ajuste

En cuanto al Plan Económico-Financiero (PEF) y las críticas del PSOE por haber incumplido ya el equipo de gobierno las fechas que se habían marcado en el plan de ajuste, Soler afirmó que aún no han recibido respuesta del Consell, “pero no debería haber ningún problema con el préstamo”, defendió. “En el momento que sea el mejor para poder llevar a cabo las medidas que incluimos lo haremos”, sostuvo. Eso le valió para agregar que “no se está incumpliendo nada. Estamos gestionándolo de acuerdo a los tiempos”, para, acto seguido, cargar contra el Gobierno central, al que acusó de estar saltándose los plazos, sin ir más lejos, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. “Yo me preocuparía más de mirar para arriba, que eso nos afecta mucho a los ilicitanos, y es un debate que debería abrirse”, afirmó, con referencias a la falta de fondos estatales para el barrio de San Antón.