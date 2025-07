Elche echa el resto con los policías para fiestas: 3.587 agentes en las calles e “implacables” con el alcohol

Más agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las calles de Elche para las fiestas de agosto. Después de que el año pasado se llegara a los 3.587 efectivosde Policía Local, Nacional, Autonómica y Guardia Civil desplegados por la vía pública durante las celebraciones, en lo que suponía 734 funcionarios más que en 2023, según los datos que se dieron entonces, este año se ha decidido echar el resto e incrementar esta cifra en un centenar más, hasta llegar a los 3.686, en lo que el alcalde, Pablo Ruz, matizó que es “la movilización más alta de efectivos de la historia de la ciudad”.

El comisario de la Policía Nacional, el subdelegado y el alcalde, antes de la reunión. / ÁXEL ÁLVAREZ

Los presentes

Así lo anunció tras la reunión de Junta Local de Seguridad y Emergencias que se celebró este miércoles y en la que tomaron parte, además del alcalde, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves; el comisario jefe de la Policía Local, César Zaragoza; el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Pedro Montore; el inspector jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica, Fernando Gómez; el capitán de la Guardia Civil y teniente de la Guardia Civil de Santa Pola, Jorge Oliver; la tercera teniente de alcalde y portavoz de Vox, Aurora Rodil; la concejal de Festejos, Inma Mora; y los comisarios de la Policía Local de Elche José Fernández Villafranca, José Eugenio Medina e Israel Marco.

El subdelegado, el alcalde y el comisario jefe de la Policía Local de Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

El operativo

El concreto, el operativo, que se desarrollará entre el 1 y el 15 de agosto, está integrado por 2.153 policías locales, 1.200 agentes de la Policía Nacional, 300 de la Guardia Civil y 33 de la Unidad Adscrita a la Policía Autonómica. Todos ellos con unos objetivos muy claros. Por un lado, se le ha pedido a la Guardia Civil, con competencias en las pedanías del Camp d’Elx, que se centren en particular en las partidas rurales por las noches para evitar posibles sobresaltos en las casas diseminadas que se quedan vacías, sobre todo en los días centrales de las fiestas. Por otro, Ruz alertó de que “vamos a ser muy estrictos con la tenencia de armas y brutalmente implacables con las barracas”, en el sentido de que los menores de 14 años deberán ir acompañados de sus padres, de 14 a 16 años deberán presentar un consentimiento paterno que podrán obtener en la web municipal, y de 16 a 18 podrán entrar, pero, lógicamente, no consumir beber alcohol. Sin eso, dejó claro, no se podrá acceder. “Todos, sin excepción. No va a entrar ningún menor a la barraca que no tenga autorización”, explicó, y dejó claro que seguirá el cerco al botellón, y se mantendrá el cierre del parque Jaume I para evitar el consumo de alcohol en ese espacio. En el comunicado posterior, se añadirían entre las prioridades las agresiones sexuales.

Colaboración

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local, César Zaragoza, pidió la colaboración de la ciudadanía con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se utilice el transporte público en la medida de lo posible y que sigan las redes sociales del cuerpo municipal para estar al tanto de las incidencias que se puedan producir.

El subdelegado y el alcalde con el móvil, junto a la edil de Festejos. / ÁXEL ÁLVAREZ

Carrús

En cuanto a las denuncias vecinales por inseguridad en el barrio de Carrús, que fueron las protagonistas de la comparecencia de Ruz y Zaragoza el lunes, el alcalde señaló que se va a incrementar más la presencia policial en la zona, y siguió insistiendo en que el 30 % de las personas detenidas son reincidentes, aunque se mostró bastante más tibio a la hora de pronunciarse sobre el endurecimiento de las penas para quienes hayan delinquido anteriormente, y que el lunes alegó que era una moción para el pleno y este miércoles indicó que era una proposición de Alcaldía. Asimismo, matizó que, de las 12.000 intervenciones de las que se habló a principios de semana, muchas eran consecuencia de que hay más agentes, a lo que el jefe de la Policía Local, posteriormente, añadiría que el 60 % de las actuaciones, además, son por avisos de los propios residentes.

Los datos de la Policía Nacional

En ese punto, Pablo Ruz dio cuenta de los datos de la Policía Nacional ofrecidos en la reunión: 60 detenidos al mes, 389 lo que va de año, 240 actas mensuales de media y 6.500 identificaciones en este primer semestre, “lo que da buena cuenta del celo que todos estamos poniendo en el distrito Carrús para generar la seguridad y la tranquilidad que los vecinos de este barrio que tanto queremos necesitan y precisan”, comentó.

Otro enfoque

Mientras, el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, puso el foco en el despliegue de la Policía Nacional en la zona y abogó por un “enfoque multidisciplinar” que huya de generar alarma o de estigmatizaciones. “La Policía Nacional está presente, activa y eficaz, y los resultados del trabajo conjunto ya se están viendo sobre el terreno”, subrayó Nieves respecto a Carrús, para insistir a continuación en que “la seguridad debe abordarse como una política pública basada en hechos”, y alertando de “los discursos que contribuyen a generar alarma o a estigmatizar a determinados barrios”. Finalmente, puntualizó que “no podemos permitir que la percepción de inseguridad sustituya a la realidad. El enfoque debe ser multidisciplinar: hablamos también de vivienda, integración, educación y mediación comunitaria. Solo así lograremos soluciones duraderas”.