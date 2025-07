Parte de la exposición de Sorolla de The Hispanic Society de Nueva York cedida a la Generalitat vendrá a Elche en 2026

Elche estaba llamada a ser sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana. Así lo anunció el entonces presidente de la Diputación de Alicante y candidato al Consell por el PPCV, Carlos Mazón, a poco menos de dos meses de las elecciones autonómicas que en mayo de 2023 le permitirían convertirse en el president. El objetivo era rehabilitar el antiguo convento de Las Clarisas y, con ello, según dijo literalmente, que se convirtiera “en el primer museo de la Generalitat con sede permanente en la provincia de Alicante”. Sin embargo, la remodelación del edificio se está alargando más de la cuenta, hasta el extremo de que se acaba de adjudicar la redacción del anteproyecto y el proyecto, con lo que las obras no comenzarán antes de 2026. En este contexto, y quizás como anticipo, quizás como premio de consolación por la demora, el propio Mazón proclamó este jueves que Elche acogerá a partir del próximo año parte de la exposición cedida por The Hispanic Society of America de Nueva York, gracias al acuerdo establecido entre esta entidad y la Generalitat Valenciana, y compuesta por 220 piezas del pintor valenciano Joaquín Sorolla.

La firma de acuerdo este jueves en el Palau de la Generalitat, con Pablo Ruz en segunda fila. / Miguel Ángel Montesinos

Una presencia no casual

Para ello, Mazón formalizó el acuerdo este jueves en el Palau de la Generalitat con el representante legal de The Hispanic Society Museum & Library (HSM&L),Guiallaume Kientz, en presencia de la bisnieta del pintor, Blanca Pons-Sorolla; y de la alcaldesa de València, María José Catalá, pero también del regidor ilicitano, Pablo Ruz, sentado en segunda fila, justo detrás del jefe del Consell. “Más allá de la exposición, València y la Comunitat Valenciana se convertirán en sede única de la Hispanic Society of America,”, dijo el presidente autonómico. “No sólo Valencia, también la Comunitat Valenciana”, insistió, para añadir a continuación que “la presencia del alcalde de Elche aquí no es casual”.

La firma de acuerdo que tuvo lugar este jueves en el Palau de la Generalitat. / INFORMACIÓN

Una cuota anual de 1,1 millones de euros

A través de este acuerdo, la Generalitat se compromete a acondicionar el Palacio de las Comunicaciones, de titularidad autonómica y situado en la plaza del Ayuntamiento de València, y a abonar a The Hispanic Society, que atesora y gestiona una amplia colección de obras de arte, antigüedades, incunables, documentos históricos y fotografías, una cuota anual de 1,1 millones de euros por el préstamo. La selección de las creaciones, según indicaron desde el Ejecutivo, deberá contar con la validación de Blanca Pons-Sorolla, experta en la obra del pintor.

La firma de acuerdo que tuvo lugar este jueves en el Palau de la Generalitat, con el alcalde de Elche al fondo. / INFORMACIÓN

De óleos a correspondencia

El préstamo incluirá óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal, ofreciendo un retrato íntimo y poco común de la vida, obra e influencia del artista valenciano, señalaron fuentes del Gobierno valenciano. Entre otras, se exhibirá en Valencia ‘Sol de la tarde’, de 1903, una escena radiante e icónica de la vida valenciana que ejemplifica la maestría de Sorolla con la luz y el movimiento.

"El Palmeral", obra de Sorolla / INFORMACION

Para 2026 y con la vista puesta en los próximos 15 años

El museo está previsto que abra en 2026, será la primera sede internacional de la Hispanic Society y funcionará como su representación europea. Junto a las salas de exhibición de las obras de arte, en València se abrirá una tienda relacionada con las exposiciones y el ‘Café Huntington’, en honor al fundador de la institución. El acuerdo suscrito tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años más, y podrá ser renovado por periodos sucesivos adicionales. La aspiración de ambas partes es que los convenios se suscriban durante un mínimo de 15 años.

Pocas concreciones

Por lo que respecta a Elche, se concretó poco, más allá de que una parte vendrá a la ciudad, pero sin dar más detalles sobre las posibles obras ni mucho menos sobre el espacio en el que podría estar, dando por hecho que no será en La Calahorra, porque no estará acondicionada. A priori, Carlos Mazón podría visitar en breve Elche y dar más datos en torno a este tema. Desde el bipartito local se limitaron a decir que, “así, el municipio acogerá parte de esa colección formada por 220 obras entre los que se encuentran óleos, gouaches, dibujos, fotografías, esculturas y correspondencia personal de artistas”, replicando poco menos lo que había lanzado la Generalitat en su comunicado.

El Palmeral de Elche

Sin embargo, en principio, parece complicado que El Palmeral de Elche, obra de Sorolla de 1918 dedicada a la ciudad, vaya a estar entre el material cedido, entre otras cosas, porque está integrado en los catorce grandes paneles formados por lienzos dentro de proyecto Visión de España, aunque sí es cierto que esta colección ya formó parte de una exposición itinerante que en su día pasó por varias ciudades españolas. La incógnita, en cualquier caso, se debe resolver en breve.