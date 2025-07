El bipartito de Elche responde al PSOE: "La silla más cara es la de Carlos González, que cuesta 34.500 euros"

La compra de una supuesta mesa de nogal por 6.000 euros para Alcaldía ha agitado las críticas entre gobierno y oposición. Horas después de que el PSOE de Elche destapase este gasto, que tildó como el "nuevo capricho del alcalde", el Ejecutivo local de PP y Vox salió al paso este jueves, y a preguntas de los periodistas en la junta de gobierno, para negar que el gasto fuese exclusivamente para adquirir una mesa, si no para el mobiliario de la nueva sala de reuniones que se va a habilitar en el que hasta ahora era el departamento de comunicación, que se ha desplazado.

12 sillas

La portavoz Inma Mora mostró el presupuesto por ese montante de 6.048 euros en el que se desglosa que 3.019 euros han ido para una gran mesa de madera de nogal, una de las más codiciadas en el diseño de muebles, así como la adquisición de 12 sillas de 165 euros, sin contar IVA, que eleva la inversión a la cifra que avanzaron el miércoles los socialistas.

Si bien, desde el Ejecutivo local se defienden y sostienen a este diario que en 2003, durante el gobierno de Diego Macià (PSOE) el Ayuntamiento gastó 18.560 euros en la mesa del Consell y 10.000 euros en 25 sillas, con lo que no entienden la motivación de los socialistas para elevar públicamente el gasto por los 6.000 euros.

Críticas a Carlos González y Patricia Macià

Ahora bien, la portavoz Inma Mora aprovechó las críticas de la oposición para rearmarse cargando contra la bancada socialista, en particular contra el ex alcalde Carlos González: "Lo que sí es caro es que estemos pagando 34.500 euros para un señor al que no hemos escuchado ni un solo momento en estos dos años de mandato".

La portavoz de la junta de gobierno Inma Mora / ANTONIO AMOROS

Fiscalización

Los mensajes afilados no quedaron ahí, ya que Mora también reprobó que la edil socialista Patricia Macià esté ganando alrededor de 48.000 euros al año "sin mostrar interés en salir a la calle y escuchar a los vecinos". El bipartito fue más allá y cuestionó la forma de fiscalizar que está teniendo el PSOE: "están costando 317.000 euros al bolsillo de los ilicitanos señores que ocupan una silla y no están en los problemas en los que deberían estar", sentenció la portavoz de la junta de gobierno.