Compromís carga contra el “racismo sistemático” de Vox en Elche y le acusa de “complicidad con la violencia”

Era previsible, pero eso no quita para que la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, saliera este viernes a denunciar que en el pleno de este lunes Vox no va a apoyar la declaración institucional de la formación valencianista, con la que, dijo, “condenamos rotundamente los ataques racistas contra la población magrebí en Torre Pacheco de estas últimas semanas y abogamos por garantizar la convivencia pacífica en nuestro municipio”. Lo hacía después de que los de Aurora Rodil así lo dejaran claro en la junta de portavoces, impidiendo, de paso, que esta cuestión acabe pasando por el pleno, al necesitar por ser una declaración institucional el apoyo de todos los grupos con representación en la Corporación. Por eso mismo, Esther Díez acusó a Vox en Elche de “racismo sistemático”.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, en un pleno de hace unos meses. / Áxel Álvarez

El 17% de la población de Elche

La portavoz municipal subrayó que “es muy lamentable que en una institución pública como un Ajuntament, espacio representante de la pluralidad y diversidad de la ciudadanía, haya un partido político como Vox que se niegue a condenar el racismo y la violencia. En definitiva, que haya un grupo político que le dé la espalda no solo a las personas migrantes de Torre Pacheco, sino también a las de Elx, que representan el 17% de la población total de nuestro municipio, según los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística (INE)”.

Bulos, miedo y desinformación

Díez incidió en que, “al rechazar este manifiesto por la paz y la integración social, Vox demuestra su complicidad con la violencia, y su mano a mano con esa parte de la sociedad que ha conseguido radicalizar por medio de bulos, miedo y desinformación desde las redes sociales y agitadores ultras”, a lo que añadió que, “cuando una formación política anima a la ciudadanía a tomarse la justicia por su mano, a desprestigiar a la clase política y a señalar a la inmigración como principal causa de la delincuencia en España, el tejido social está en jaque, y por ello es por lo que hemos presentado esta declaración, porque no vamos a tolerar que la ola reaccionaria y ultraderechista siga atentando contra nuestra democracia, ni mucho menos que siga tomando espacio en las instituciones públicas”.

El alcalde, Pablo Ruz, y la portavoz de Vox, Aurora Rodil, en un pleno de hace unos meses. / Áxel Álvarez

El PP y Pablo Ruz

Desde Compromís también pusieron el foco en el PP, partido al que señalaron por no contestar “sobre si apoya o no la declaración”. Díez, al respecto, puntualizó que, “teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, instamos a Pablo Ruz a condenar públicamente los delitos de odio contra la población magrebí de Torre Pacheco y garantizar la convivencia pacífica en nuestro municipio. De lo contrario estaremos hablando de un alcalde alineado también con el racismo”.

Responsabilidad

Finalmente, la concejal de Compromís indicó que “la narrativa de las derechas va a seguir construyéndose bajo un discurso político que ampara la deshumanización de la población migrante, el terror racista y de clase”, y afirmó que “atravesamos por un momento político y social muy crítico, en el que hay representantes políticos que justifican, y de manera pública, el uso de la violencia contra la población civil”. Con estos puntos de partida, sentenció que “la responsabilidad política de las personas demócratas se vuelve más urgente que nunca, para que la igualdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos sigan siendo los valores sociales que sostienen nuestras vidas”.