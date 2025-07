La doble cara de las pagos en Elche: el PSOE denuncia 1,6 millones con facturas sin contrato y el PP alega que son 2,5 millones menos en tres años años

Se dice que los números no mienten. Otra cosa es que cada cual le pueda dar la interpretación que mejor le convenga. Y eso más o menos es lo que pasó este viernes, justo en la antesala de un pleno en Elche, el del lunes, en el que probablemente los puntos de Hacienda vuelvan a dar juego. Tanto que, en este contexto, la concejal del grupo municipal socialista Patricia Macià denunciaba que en la junta de gobierno del 10 de julio -aunque no se dio cuenta públicamente de ello- el Ejecutivo local de PP y Vox había dado el visto bueno a 20 expedientes con omisión de fiscalización, que suman un montante total de 598.711 euros. El informe de Intervención que acompaña el punto de contabilidad indica “muy claramente”, subrayó la concejal del PSOE, que se está incurriendo en posibles fraccionamientos de contrato. Una cuestión de la que, por cierto, hizo especial bandera el PP en el mandato pasado, hasta el punto de que los de Pablo Ruz denunciaron y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por supuestos delitos de prevaricación y fraude en la gestión de 676 facturas en las que existía reparos" por parte de Intervención entre 2019 y 2020, aunque se acabó archivando el caso. “En la medida en que se excede el importe, no se habría seguido el procedimiento correcto de tramitación, por lo que puede haber un posible fraccionamiento del contrato”, señaló Patricia Macià, tratando de dejar en evidencia a los populares, por los reparos, pero también por sus “contradicciones”.

Patricia Maciá durante uno de los plenos en Elche. / Matías Segarra

Otras juntas

Maciá, en este línea, indicó que esta relación de 20 expedientes de diferentes importes y concejalías se une a los que se han aprobado en juntas anteriores en lo que va de año. Citó, sin ir más lejos, ladel 5 de junio, cuando se dio el plácet aseis expedientes con omisión de fiscalización por valor de 740.500 euros, mientras que en mayo se autorizaron expedientes con reparo de Intervención por valor de 283.000 euros. “Esto desmiente las afirmaciones de los concejales del PP en las que se congratulan de acabar con las facturas. Mienten más que hablan. Lo curioso es que de estos puntos de la junta de gobierno no dan cuenta, pero sí se ponen la medalla de acabar con las facturas cuando se demuestra que es mentira”, sostuvo quien fuera responsable municipal de Hacienda en el anterior Gobierno de izquierdas. Es más, puso el acento en que, en lo que va de año, el alcalde, Pablo Ruz, “con la complicidad de Vox”, se encargó de resaltar, “lleva 1.623.000 euros gastados de forma irregular y con la advertencia de Intervención. No solo gastan mucho, sino que lo hacen mal y de forma irregular”.

El concejal Francisco Soler junto a la edil y portavoz Inma Mora, en un pleno en Elche / Matías Segarra

La respuesta

Una denuncia que, esta vez sí, encontró respuesta del equipo de gobierno, al contrario de lo que sucedió el lunes, aunque quien salió a contestar fue la portavoz de la junta de gobierno local, Inma Mora, que trató de poner en valor “el trabajo que se está realizando por parte del Ayuntamiento de Elche en la reducción del pago de fracturas sin contrato”. Tanto que tiró de comparación de datos, y apuntó que“hace tan solo tres años, en 2022, el anterior equipo de gobierno acumuló facturas sin contrato por valor de 4,2 millones de euros y hoy, en 2025, este Ejecutivo las ha reducido en más de 2,5 millones de euros”.

Concurso público

Mora hizo hincapié en que “el Ayuntamiento de Elche trabaja con seriedad y se están poniendo todos los medios para que todo esté licitado mediante concurso público para garantizar una gestión transparente”, aunque admitió que “todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que en los últimos ocho años los dirigentes anteriores hicieron muy poco por regularizar esta situación”.