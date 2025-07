Las alarmas aguan la fiesta a los enemigos de lo ajeno: dos detenidos en Elche en 24 horas por robos frustrados

Los sistemas de alarma tienen una función de prevención y disuasoria, pero también permiten detectar en tiempo real situaciones de peligro, poniendo en alerta a los propietarios -ya sean de una casa o de un negocio- o a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Hasta el punto de que las más de las veces tienen la capacidad de aguarle la fiesta a los enemigos de los ajeno. Y eso mismo es lo que ha sucedido esta misma semana en Elche. Tanto que en solo 24 horas los agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, ambos de nacionalidad española y, casualidades de la vida, ambos también de 52 años, que trataban de perpetrar un robo cuando saltaron los sistemas de seguridad y acabaron arrestados y, encima, sin poder haber podido pescar nada.

Agentes de la Policía Nacional en un control en partidas rurales del Camp d'Elx / INFORMACIÓN

El miércoles por la tarde, en Jubalcoy

El primero de los casos tuvo lugar el miércoles por la tarde, en torno a las siete menos cuarto de la tarde, en una vivienda de la partida de Jubalcoy. Fue una llamada de la central de alarmas la que lanzó la alerta al 091, lo que propició que los policías nacionales se trasladaran al lugar de los hechos de forma inminente. Durante la requisa exterior, los agentes pudieron comprobar que la puerta delantera de la casa estaba abierta, y que en la misma situación se encontraba una ventana situada en la parte trasera del inmueble. Con un matiz: el mirador en cuestión daba a un camino en el que se podía ver a un coche circular a muy poca velocidad, aunque comenzó a acelerar en dirección a Torrellano nada más percatarse de la presencia de los efectivos policiales, hasta que, finalmente, fue interceptado.

Un control de la Policía Nacional cerca del aeropuerto. / Áxel Álvarez

Puerta fracturada

Cuando llegó el propietario de la casa, parece que indicó que había sido la central de alarmas la que le había comunicado que se veía a un varón entrando en su propiedad, y ya dentro los policías pudieron comprobar que la puerta de acceso al inmueble estaba fracturada y que el interior estaba revuelto, aunque ocurrió todo tan rápido que el supuesto caco tuvo que salir de tal manera que ni tiempo tuvo de coger nada. Tras cruzar las imágenes de las cámaras, los efectivos de la Comisaría de Elche pudieron corroborar que se trataba de la misma persona que había tratado de darse a la fuga huyendo hacia Torrellano. En el coche, además, había una maza, un destornillador y otras herramientas que habitualmente suelen utilizar los ladrones para cometer sus asaltos.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / M. Alarcón

Jueves, en Puertas Coloradas

Apenas habían pasado 24 horas cuando la escena se volvió a repetir. El horario era parecido, en torno a las ocho y media de la tarde, aunque, en esta ocasión, el escenario difería: era en pleno casco urbano, en la avenida de Dolores, en la zona de las Puertas Coloradas, y el blanco, un bar. El asaltante, en este caso, forzó una valla y una ventana y, de nuevo, la alarma le torció los planes. Desde la central de seguridad vieron por las cámaras a un hombre encapuchado dentro y, poco después, que abandonaba el establecimiento. Tampoco aquí los agentes se debieron retrasar mucho, porque acabaron dándole el alto en las inmediaciones del lugar donde habían ocurrido los hechos. «No he llegado a entrar, no he cogido nada», parece que les dijo en su descargo, sin mucha fortuna, porque también acabó detenido. Posteriormente, cierto es, se pudo comprobar que, efectivamente, no parecía faltar nada dentro del local, aunque el vallado y la ventana sí estaban forzadas. A uno y otro hombre se les acusa de robo con fuerza en grado de tentativa.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Las alarmas

Desde el Cuerpo Nacional de Policía, de hecho, ponen el acento en la importancia que tienen los sistemas de alarma para prevenir este tipo de situaciones o, en el peor de los casos, detectarlas casi de forma inmediata, minimizando los daños. En este sentido, según los datos que manejan, de media, cada semana hay entre dos y tres detenidos por robo en Elche, ya sea en viviendas o establecimientos.

Los consejos

Además, la Policía Nacional ofrece una serie de recomendaciones, sobre todo de cara a las vacaciones estivales y los fines de semana, para evitar ponérselo fácil a los ladrones. Entre otras cuestiones, aconsejan cerrar siempre con llave, llevar cuidado con los testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta de acceso a la vivienda y el marco, tomar precauciones al anunciar que nos vamos fuera por si hay alguien extraño escuchando, y evitar que la casa parezca deshabitada. De ahí que sea mejor no dejar bajadas todas las persianas, y que esté bien aprovechar sistemas automatizados para que determinadas luces o dispositivos electrónicos se activen de forma periódica, así como que alguien de confianza recoja el buzón para que no se acumule la correspondencia y la publicidad. Lo importante es no dar pistas a los malos.