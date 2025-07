Capitanes de Moros y Cristianos en Elche: «Queremos impresionar sin faltar a la historia»

El corazón festero, aunque palpita todo el año, ahora late con más velocidad. Con la proclamación anoche en la Rotonda del Parque Municipal de los capitanes y la Abanderada de la asociación de Moros y Cristianos de Elche ante medio millar de comparsistas,y tras el sentido discurso del mantenedor Óscar López, sólo queda esperar a que los desfiles y la pólvora inunden las calles. A pocos días de que las comparsas reivindiquen su historia, los protagonistas de ambos bandos y la Abanderada explican a este diario cómo se están preparando para el que será, posiblemente, el año más especial de sus vidas.

José María Vera, Capitán Moro 2025 por los Benimerines y expresidente de la asociación festera, relata que ha vivido los Moros y Cristianos desde todos los ángulos y aunque lleva décadas vinculado a la fiesta es la primera vez que ejerce como capitán, lo que para él le devuelve la ilusión de los primeros años. «La comparsa me empujó, me animó, y me lancé. Lo estoy viviendo con mucha emoción», confiesa. Este año hay un fuerte componente personal, y es que compartirá esta representación con su hija Elena, que ejercerá como Sultana. Toda la familia está involucrada. «Mi mujer, mis hijos, mis nueras… y por supuesto, los Benimerines, que son mi otra familia», dice con orgullo.

Cristianos

Su homólogo desde el bando cristiano, José Miralles Vicente, por la comparsa Astures, también se estrena en el cargo. Su capitanía no solo es especial por ser la primera, sino porque está compartida con su esposa, Conchi, que será la Princesa Astur 2025. Afronta los días grandes con entusiasmo, pero también con respeto porque para él representar a la comparsa conlleva responsabilidad «por estar a la altura del cargo», cuenta.

Boatos

Ambos capitanes coinciden en algo más que los nervios previos: el deseo de dejar un legado que trascienda lo estético. Vera sostiene que el objetivo es que no se pierda la base histórica: «conmemoramos un periodo concreto de la historia, y eso hay que respetarlo». Aunque hay cierto secretismo sobre el boato, el ilicitano adelanta que el suyo llevará por lema El aroma de los colores para recrear cómo los Benimerines estuvieron en el norte de Marruecos, especialmente en Fez, con lo que habrá referencias a las curtidurías, a la enseñanza, «y también a nuestro carácter guerrero. Queremos que el desfile cuente algo, que emocione».

Miralles, por su parte, apuesta por un legado emocional: «Ojalá se recuerde esta capitanía no por el espectáculo, sino por el compromiso, por la ilusión que le estamos poniendo», indica. Para él ser Capitán no es lucirse, «es representar a tu gente, agradecerles y devolverles el cariño que te han dado». Aún así, espera que su entrada pueda ser apoteósica con más de 800 personas, entre ellas ocho bandas de música. «Queremos impresionar, sí, pero también emocionar. Que la gente sienta algo cuando pasemos», afirma.

Décadas de vinculación

En medio de ambos, Begoña Martínez sostiene la bandera de la Asociación con la fuerza de una historia que empezó a escribirse siendo niña. Forma parte de los Caballeros Halcones, la comparsa cristiana que fundó su padre en 1981 tras años en la Filà Boscos. «Empecé con cinco años. He sido reina infantil, infanta cuando mi padre fue capitán, estuve diez años en la directiva… y hoy soy cabo en mi filà. Esta fiesta la llevo en la sangre», dice sin dudar.

Como Abanderada de la asociación representa a todos los festeros, de ahí que su aspiración sea «dejar el pabellón bien alto. Que todos estén orgullosos de su abanderada». Con el apoyo de su familia y de su comparsa, que llama «su segunda familia», vive el cargo con humildad y reivindicando que «hay que conservar las raíces y trabajar para superarse cada año», afirma.

"Ideas frescas"

Los tres coinciden en lo esencial: Lo que hace grande esta fiesta es la comunidad y que se siguen sumando generaciones. «Hoy hay savia nueva, ideas frescas. Y eso es fundamental para que los Moros y Cristianos sigan teniendo peso en nuestra ciudad» exponen, al hilo que entienden que una parte esencial es combinar fidelidad a la tradición con apertura al futuro para hacer que cada edición sea especial «desde el respeto a lo que somos», destacan casi al unísono.