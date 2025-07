El PSOE se alía con el bipartito de Elche con la seguridad en Carrús, y Vox embarra el debate vinculando migración y delincuencia

Más contundencia con los delincuentes reincidentes en Carrús, después de que los datos del primer semestre pongan en evidencia, según cifras de la Policía Local, que el 30% de los arrestados tienen antecedentes por delitos similares. Esa es la causa que ha venido abanderando el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en la última semana. Primero fue en una comparecencia pública junto al comisario jefe de la Policía Local, César Zaragoza, para dar de forma detallada los números de las actuaciones policiales en el primer semestre del año en ese distrito; el miércoles llegó la Junta Local de Seguridad en la que, además de abordar el operativo para las fiestas de agosto, se introdujo un punto exclusivo sobre la casuística del barrio; el sábado Ruz envió una carta al subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, reclamando “la adopción urgente de medidas ante el repunte de episodios delictivos protagonizados por reincidentes, especialmente concentrados en el barrio de Carrús”; y este mismo lunes se debatió una proposición de Alcaldía en el pleno municipal en la misma línea.

El portavoz del PSOE, Héctor Díez, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

Enmienda del PSOE aceptada

El regidor ilicitano quería lograr la unidad de los cuatro grupos municipales con representación en la Corporación para solicitar que se reforzara la presencia de la Policía Nacional en Carrús, así como instar al Gobierno de España a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “de tal forma que se permita una más fácil aplicación de la medida cautelar de prisión provisional a las personas reincidentes”. Por eso, el debate comenzó con la mano tendida. Hasta el extremo de que el bipartito aceptó la enmienda de adición del PSOE, en la que pedía que se añadiera la necesidad de “implementar o, en su caso, reforzar, los programas sociales y educativos municipales y potenciar la acción comunitaria con el fin de trabajar la prevención de las actuaciones delictivas en los barrios y pedanías de Elche”. Al final, el PSOE votó con PP y con Vox, y sólo la portavoz municipal de Compromís, Esther Díez, rechazó la propuesta, en un debate que la formación voxista acabó embarrando y llevando a su terreno vinculando inmigración y delincuencia en Carrús.

El pleno de este lunes celebrado por la Corporación municipal ilicitana. / Áxel Álvarez

Los antecedentes

Para allanarse el camino, y puede que la urgencia de la propuesta, Pablo Ruz había sostenido este fin de semana que el viernes la Policía Local había detenido a un hombre por incendiar su propia vivienda en un edificio con numerosos vecinos y luego se había dado a la fuga, con el matiz de que ya tenía en su haber altercados anteriores. Mientras este lunes, en el pleno, aludió a otro suceso del domingo en el que había sido arrestada otra persona -española, como se encargó de resaltar- en la avenida de la Libertad por amenazar a una mujer en un cajero con un cuchillo, y que ya había sido apresado hace tres semanas por lesionar con un arma blanca a un padre pakistaní que estaba con su hijo en una frutería. Trataba de reforzar la oportunidad, aunque en el texto de la propuesta ya se decía que, “a pesar de que Elche continúa teniendo índices de delincuencia inferiores a otros municipios de nuestro entorno, en las últimas semanas -y, concretamente, el fin de semana del 19 al 20 de julio- se ha detectado un repunte de la delincuencia violenta en Carrús, causada además, en más del 30% de los casos, por personas reincidentes”. En las últimas semanas, aunque es una situación que residentes y comercios de la zona han venido denunciando desde hace más de un año.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, en primer plano, con Aurora Rodil al fondo, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

Los fiscales

De hecho, en su intervención inicial, Ruz se encargó muy bien de medir sus palabras, destacando que el detenido del domingo era un español de cerca de 60 años que tenía antecedentes por tráfico de drogas. Ni una alusión a los migrantes, sólo ponía el foco en la reincidencia y en el trapicheo con estupefacientes, que, precisamente, es de lo que hablan residentes y negocios. “No es criminalizar distritos, vamos a hablar de lo que pasa en nuestras calles”, mantuvo el alcalde. Es en este contexto en el que pidió “contundencia” en la aplicación de penas, y afirmó que “quien hace laxas la penas no son los policías, son los fiscales, que dejan a los delincuentes en la calle”.

Crimen de la plaza Primero de Mayo

El alcalde no había hablado de migrantes, pero la portavoz de Compromís trató de poner al bipartito frente al espejo. Tanto que le recriminó que no hubiera hecho ninguna alusión al joven marroquí al que presuntamente mató un hombre acuchillado en la plaza Primero de Mayo hace ahora un mes. “¿Qué habría pasado si hubiera sido al contrario?”, cuestionó Esther Díez, que afirmó que sí estaba dispuesta a pedir más policías y reforzar la sensación de seguridad, pero que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no estaba de acuerdo, porque la legislación ya contempla la prisión preventiva en condiciones excepcionales. “Para reforzar la presencia de la Policía Nacional nos va a encontrar, en un estado más punitivista no”, apostilló.

Vox agita el debate

En ese punto tomó la palabra Vox por boca del concejal Samuel Ruiz, que empezó diciendo que “Carrús sigue siendo un gran barrio que reclamaba una atención especial que ustedes -por la izquierda- habían obviado”, aludió a la Ley del Sí es Sí, y acabó sentenciando que lo que está ocurriendo en esa zona “es un problema importado, un problema que nunca ha tenido nuestro querido barrio de Carrús y que ustedes han importado porque la mayoría de los responsables de estos delitos son personas a las que Elche les ha dado la oportunidad y no han querido integrarse y sí reírse de nuestras leyes”. Agitaba de este modo uno de los clásicos de Vox: la criminalización de la inmigración. “Quien no respete nuestra leyes debe ser castigado con dureza, quien viene a España a delinquir no pude seguir ni un minuto más aquí”, subrayó.

El concejal de Vox Samuel Ruiz, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

De Nápoles al Bronx

El portavoz municipal del PSOE, Héctor Díez, trató de no darle excesiva cancha a Vox, aunque sí dijo que “la seguridad ciudadana no puede convertirse en un arma arrojadiza”, y que, con ese tipo de discursos, cualquier persona podría pensar que “Elche es Nápoles y Carrús, el Bronx”, incidiendo, de paso, en lo que ya había introducido en su enmienda de adición.

Torre Pacheco

Si en las primeras intervenciones Ruz había moderado su discurso, en la siguiente fue más duro, puede que ya arrastrado por Vox. Así las cosas, llegó a manifestar que “todo el mundo que venga a trabajar a esta tierra es bienvenida, pero los que vengan a delinquir tendrán que volverse a la suya”, algo que Esther Díez le reprochó: “El señor Ruz quería darle un toque de institucionalidad, pero el señor Ruiz ha hablado sin tapujos”, señaló. “Cuidado señora Rodil, que primero se va señalando a unos y luego se acaba deportando al que se pone por delante”, le espetó a la portavoz de Vox, que no tomó la palabra en ese punto. Díez, además, le recriminó a los de Rodil que Compromís no pudiera llevar una declaración institucional para condenar los ataques racistas en Torre Pacheco. Luego, Esther Díez trataría de hacerlo por la vía de una moción de urgencia in voce, pero el bipartito le torció los planes. El alcalde le dijo que presentara la propuesta para el próximo pleno, el de septiembre.

ONG enriquecidas

“Esto no son discursos de odio, que es de lo que viven ustedes. Esto no es nada de racismo. El problema de Carrús no es un problema de inmigración, se levantó gracias a la inmigración, es la manera en la que ustedes imponen la inmigración a nuestros barrios. La inmigración nunca ha sido el problema, el problema es la inmigración descontrolada que ustedes fomentan para propiciar que las mafias y las ONG se enriquezcan”, destacó Samuel Ruiz poco después, en su segundo turno de palabra.