El PSPV-PSOE presentará una proposición en las Cortes para acabar con las colas para el taxi en el aeropuerto de Alicante – Elche

El bipartito ilicitano de PP y Vox anunciaba hace ahora 16 meses, en el marco de un pleno municipal, que iba a reclamar al Consell licencias estacionales de taxi para la temporada alta en el aeropuerto Miguel Hernández Alicante-Elche. Con ello, lo que se buscaba era acabar con la lamentablemente ya tradicional postal de colas de turistas esperando un vehículo, con las consiguientes quejas de los usuarios. Incluso por boca del edil de Movilidad, Claudio Guilabert, se decía que ya se estaba trabajando con las asociaciones del transporte público para tratar de conseguir más vehículos ese mismo verano, y, a modo de ejemplo, se citaba Ibiza como una de las ciudades de España que ya estaba recurriendo a este sistema. Sin embargo, las licencias no sólo no estuvieron el verano pasado, sino que el diputado autonómico y portavoz en materia de turismo del PSPV-PSOE, Mario Villar, ha estado este martes en Elche y, tras una reunión mantenida con taxistas de Elche, ha anunciado que, en el mes de septiembre, presentará una proposición no de ley en las Cortes Valencianas para conseguir la concesión de licencias temporales.

El concejal del PSOE en Elche Mariano Valera y el diputado autonómico Mario Villar. / INFORMACIÓN

Reivindicación histórica

El compromiso de Villar, en este sentido, llegaba después de que en las últimas semanas hayan vuelto las quejas por las largas esperas para poder subirse a un taxi, en particular en horario nocturno, entre jueves y domingo. Tanto es así que hubo usuarios que recientemente denunciaron esperas de hasta media hora para acceder al servicio. En este contexto, Villar puso el acento que “es una reivindicación histórica del sector tanto en Elche como en la Comunidad Valenciana, necesaria para que el turismo que llega a nuestra provincia tenga un mejor servicio”. El diputado socialista en la Cámara autonómica, además, apuntó a la falta de planificación y al deficiente servicio que hay de autobuses que operan de noche. “Pedimos que Mazón planifique, que el Consell trabaje en mejorar el servicio de transporte público nocturno en el aeropuerto”, sentenció.

Agosto y septiembre

Para avalar su propuesta, Mario Villar se amparó en los datos de turistas que vendrán en el mes de agosto y en el de septiembre, en un tono de claro reproche al Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón. “Si ya conocen que agosto va a registrar dos millones de pasajeros, ¿por qué no se ponen a trabajar y a planificar el servicio público de autobús nocturno en lugar de prestar el servicio tan deficiente que tiene?”, cuestionó, para acto seguido instar a la Generalitat a que “que se ponga ya las pilas y que piense en este tipo de cosas tan necesarias”.