La vacunación reduce complicaciones por covid-19 en embarazadas

La vacunación contra el covid-19 disminuye significativamente las complicaciones obstétricas y mejora los síntomas en las mujeres embarazadas que contraen la infección. Esta es la principal conclusión de un estudio en el que ha participado el profesor Jesús Sánchez Más, de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, junto a un equipo multidisciplinar de investigadores de varios hospitales y de la Universidad Europea de Valencia. La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista científica BMC Pregnancy and Childbirth.

El trabajo analizó cómo afecta la infección por SARS-CoV-2 a mujeres embarazadas dependiendo de si estas habían recibido o no la vacuna frente al virus. Durante la pandemia, la incertidumbre sobre la seguridad de las vacunas en esta población generó preocupación entre profesionales sanitarios y futuras madres, haciendo necesario un estudio riguroso sobre las consecuencias reales de la vacunación.

El equipo investigador estudió una muestra de 156 mujeres embarazadas diagnosticadas con covid-19 atendidas en el Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant y el Hospital de la Marina Baixa entre marzo de 2020 y marzo de 2022. Se compararon dos grupos: uno formado por 45 mujeres que habían recibido al menos una dosis de la vacuna antes de infectarse, y otro compuesto por 111 mujeres que no habían recibido ninguna dosis.

Reducción de complicaciones

El análisis mostró diferencias importantes entre ambos grupos. Las embarazadas vacunadas presentaron menos complicaciones graves, como la neumonía, que apareció exclusivamente en el grupo de mujeres no vacunadas. Algunas de estas pacientes no vacunadas con neumonía requirieron soporte ventilatorio e ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), algo que no ocurrió en el grupo vacunado.

Además, síntomas como cefaleas, vómitos y malestar general fueron menos frecuentes y más leves en las embarazadas vacunadas, indicando un curso más favorable de la enfermedad en quienes recibieron la vacuna.

En cuanto a los resultados neonatales, aunque no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, los recién nacidos de las mujeres vacunadas obtuvieron puntuaciones Apgar superiores a 7 con mayor frecuencia, lo que indica una mejor adaptación neonatal inmediata tras el nacimiento. Esta observación sugiere que la vacunación también podría aportar beneficios indirectos al recién nacido.

Metodología

El equipo investigador utilizó un diseño observacional retrospectivo tipo cohorte, basado en la revisión exhaustiva de registros médicos digitales y bases de datos oficiales como el Registro Nominal de Vacunación y la Aplicación de Vigilancia Epidemiológica (AVE) de la Comunidad Valenciana.

Las 156 embarazadas estudiadas fueron divididas según su estatus de vacunación. Se analizaron variables clínicas relevantes como la gravedad de los síntomas, presencia de complicaciones obstétricas como parto prematuro, necesidad de cesárea urgente, infecciones respiratorias graves y complicaciones neonatales. La evaluación estadística incluyó la prueba Chi-cuadrado de Pearson, que permitió determinar con precisión la asociación entre la vacunación y la reducción del riesgo relativo de complicaciones obstétricas y neonatales.

El estudio contó con la participación de investigadores del Hospital de Manises, Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital Universitario del Vinalopó, además de la Universidad Europea de Valencia y el CEU de Elche. Entre los autores se encuentran Noelia Rodríguez, Estela Giménez Herrero, Paloma Calvo Moreno, Macarena Mateo González-Román, José Luis Duró-Torrijos y Jesús Sánchez Más.

Evidencia científica

La investigación adquiere especial relevancia por haber sido realizada durante un contexto de incertidumbre sanitaria y social considerable, especialmente entre las mujeres embarazadas, que inicialmente no fueron incluidas en los primeros planes generales de vacunación contra el covid-19, aseguran los investigadores. No fue hasta mayo de 2021 que las autoridades sanitarias españolas recomendaron la vacunación en embarazadas, generando una necesidad urgente de información basada en evidencia científica.

A juicio de Noelia Rodríguez, este estudio contribuye significativamente a cubrir esa necesidad, aportando claridad sobre los beneficios de la vacunación en embarazadas, tanto desde el punto de vista de la salud materna como de la neonatal. En esa línea, Sánchez Más asegura que la “claridad y solidez de estos resultados proporcionan a profesionales de la salud, mujeres embarazadas y a la población en general, una referencia fiable y contrastada sobre la importancia de vacunarse contra el SARS-CoV-2 durante el embarazo”.

En definitiva, apuntan los investigadores, “el estudio proporciona evidencia científica robusta sobre la conveniencia de vacunar a las mujeres embarazadas contra el covid-19 fortaleciendo las recomendaciones de salud pública y ofreciendo tranquilidad a una población particularmente vulnerable ante esta enfermedad”. Y reconocen que la difusión de estos resultados permitirá una toma de decisiones más informada y basada en datos objetivos, lo que es fundamental para la gestión efectiva de futuras situaciones sanitarias similares.