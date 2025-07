Las obras en la Ronda Sur de Elche apuntan a 2027 y el Tram comienza en septiembre con los estudios para definir el trazado

De lo que se trataba era de inaugurar oficialmente la Agencia Valenciana de Protección del Territorio que, desde hace unos meses, se encuentra en funcionamiento en lo que en su día fue la tienda de Adolfo Domínguez en el centro de Elche. Sin embargo, bastante poco se habló de esta oficina autonómica. La Ronda Sur, el Tram y la carretera de Santa Pola coparon la comparecencia del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Ya había ocurrido en Navidades, cuando el castellonense visitó las instalaciones situadas frente a La Calahorra para ver in situ el inicio de las obras de rehabilitación del inmueble y la retahíla de proyectos pendientes del Consell en materia de infraestructuras lo capitalizó todo. Esta vez, sin embargo, al conseller se le vio más suelto a la hora de dar cuenta de en qué fase se encuentra cada proyecto, aunque más cómodo en unos casos que en otros. Casualidad o no, lo hacía después de que el PSOE hubiera llevado al pleno de este lunes una moción para pedir que se retomen con carácter urgente las obras para desdoblar la CV-865 y que, de paso, se le volviera a reprochar al bipartito de PP y Vox los pocos avances que se están viendo en Elche con los proyectos estrella que anunció el hoy presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante la campaña electoral de 2023.

Pablo Ruz, Samuel Ruiz, Vicente Martínez Mus y Santiago Gambín, en la Agencia Valenciana del Territorio.

Cinco empresas

Fue en este contexto en el que el conseller anunció que cinco empresas se han presentado al proceso de licitación del proyecto básico y de obra por 376.000 euros para acabar el segundo tramo de la Ronda Sur, que tendrá un plazo de ejecución de 15 meses. No obstante, Martínez Mus incidió en que “vamos a intentar que sea lo más rápido posible y adelantar tiempos”. A efectos prácticos, y si no hay contratiempos de última hora, eso implicaría que las obras deberían comenzar a principios de 2027, justo el año de las elecciones municipales y autonómicas, si es que no hay adelanto en este último caso. Previamente, había recordado el plan de inversiones de la Generalitat de 123 millones para Elche que se presentó en marzo junto a Mazón en el Salón de Plenos.



Licitación y convenio

En cuanto al Tram, fue el alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien tomó la palabra primero. Lo hizo para asegurar que el Ayuntamiento sacará a licitación en el mes de septiembre el estudio previo para avanzar en el trazado del futuro tranvía. Para ello, se formalizará un convenio, dijo Ruz, por valor de 100.000 euros con la Generalitat, importe que, por cierto, ya estaba consignado en los presupuestos autonómicos de 2024 y que, finalmente, al no hacerse nada en ese sentido, pasaron a las cuentas de este ejercicio, y que son los que se establecen en el protocolo firmado con el Consell a principios de este año. Lo que se busca con ese estudio previo, en cualquier caso, según explicó el regidor ilicitano, es “definir cuáles son los puntos pendientes, identificar los problemas técnicos sobre diferencias de cota y definir todas las herramientas técnicas que tenemos que poner en marcha porque el 2026 tiene que ser el año de la definición completa del Tram”. En esta línea, comentó que “tenemos que definir trazados definitivos, porque hay cierta complejidad”, apuntó a laavenida de Novelda como punto de descenso y a Diagonal de ascenso como posibilidad, y apostilló que, sea como fuere, “está el problema de acceso al puente, y se va a determinar si son uno, dos o tres coches”, dejando claro, de nuevo, que no va a haber vías, sino un carril de guiado.

“Se debería llegar”

“Nosotros en septiembre iniciamos licitación a la espera de la firma del convenio que liquidará esa cantidad económica, esos 100 000 euros que se tienen que justificar antes del 31 de diciembre”, sentenció Pablo Ruz. Otra cosa es el inicio de las obras. Aquí Martínez Mus se mostró menos convencido que con la Ronda Sur a la hora de pronunciarse sobre si los trabajos sobre el terreno podrían comenzar antes de la cita electoral de 2027. “Si el proyecto no lo impide y no hay ningún obstáculo, se debería llegar”, terció. “El Tram depende los resultados de esos estudios, pero el objetivo es no perder ni un minuto más”, argumentó el conseller.



“Preocupados”

En cuanto a los tres tramos que quedan pendientes por desdoblar en la carretera de Santa Pola, hubo menos novedad, pese a que hace ya dos años que no han entrado las máquinas en el vial. Martínez Mus se escudó una vez más en que una de las tres fases ya está adjudicada, y que el problema han sido las expropiaciones, lo que ha llevado a que se tuviera que reforzar el departamento con más personal y medios para poder desencallar la situación. “Nos tiene también preocupados para intentar agilizar todo el procedimiento”, aseguró Martínez Mus, que no quiso dar ningún plazo de reactivación de las obras. “Cuanto antes, cuando acaben las expropiaciones”, se limitó a decir. A lo más que llegó es a asegurar que, en paralelo, se está trabajando en los otros dos tramos también, aunque tampoco aquí hubo mucha más concreción. “Tenemos todos a la vez en en funcionamiento. En otro de los tramos tenemos también ya el proyecto de licitación, y ese no depende tanto de estas expropiaciones, y seguimos avanzando con los pasos en cada una de las tres fases”, alegó. “Toda la asistencia técnica contratada y el personal de la casa que hemos implementado era precisamente para agilizar cualquiera de los pasos en cualquiera de las tres fases”, manifestó, aunque admitió que cada tramo tiene su proceso. Ruz, en este punto, vaticinó que la última fase va a ser muy complicada por el barranco de San Antón, como ya expresó en el pleno.

Taxis

Finalmente, en cuanto a las licencias estacionales de taxis para poner freno a las colas para coger un vehículo en el aeropuerto, que es lo que planteó el bipartito hace un año y el martes el PSPV-PSOE, el responsable autonómico de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio dijo que se estudiarán todas las opciones, pero no se le vio especialmente receptivo con los permisos temporales, bajo el argumento de que la situación había mejorado mucho respecto al año pasado por las 24 nuevas licencias, la incorporación de los VTC y las líneas de autobuses, y defendió que la solución definitiva pasa por la conexión ferroviaria.