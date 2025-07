Calas de Santa Pola hasta arriba de posidonia: a la espera de un permiso para retirar 100 camiones

Una planta marina crucial para el ecosistema mediterráneo, que revela la buena calidad del agua pero que en exceso llega a ser un incordio para los bañistas en plena temporada alta. La estampa que puede apreciarse al menos en los últimos días en Santa Pola es la de calas naturales hasta arriba de restos de posidonia que recalaron en la arena tras los últimos temporales.

Tal es la cantidad de este resto vegetal que hay usuarios que quieren pasar un día tomando el sol en el cabo y se topan con que esta barrera natural les impide entrar al agua con facilidad.

¿Y por qué no se retira? Será la pregunta que se hagan muchos lectores y lectoras. El propio Ayuntamiento trasladó este miércoles que los servicios municipales no pueden hacer nada hasta que no llegue una autorización expresa de la Generalitat. De no seguir ese protocolo se incumpliría el manual de buenas prácticas para la retirada establecido en el Decreto 64/2022, que aprobó el gobierno del Botànic hace tres años para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en la Comunidad Valenciana.

365 días sin retirada

Esta normativa impide que los ayuntamientos puedan retirar los arribazones en las playas catalogadas como naturales durante los 365 días del año, incluso en las playas urbanas que se encuentren “en situación acusada de retroceso de la línea de costa, con anchos de playa inferiores a 10 metros", trasladan a nivel municipal.

Si bien, sólo se permitiría deshacerse de estas plantas acuáticas ante fenómenos extraordinarios como el temporal que experimentó la costa de la villa marinera hace unos días y con el que la posidonia ha dado el salto a la arena.

Ante esta situación la concejalía de Playas solicitó a la Dirección General de Medio Natural y Animal que autorice al Ayuntamiento esta retirada, ya que según el volumen que se aprecia, calculan desde la Administración local que se podrían cargar 100 camiones con restos.

Zonas afectadas

Trasladan desde la concejalía que las calas más afectadas por este fenómeno son las de La Ermita y Bancal de la Arena, bajo el Cabo de Santa Pola, por estar más expuestas a los vientos de levante. En ellas se han acumulado durante los últimos días toneladas de arribazón de posidonia oceánica que dificultan a los bañistas el acceso al mar.

El concejal de Playas, Ángel Piedecausa se escuda en la normativa y aclara, frente a posibles críticas vecinales y de turistas, que “en ninguna época del año podemos retirar el alga de las orillas de nuestras playas naturales, nos lo prohíbe la ley porque la barrera que forma la posidonia protege los arenales de la acción de los temporales”.

Lo cierto es que la deposición de estos restos a playas y zonas costeras tiene un efecto positivo para la estabilidad de las playas, al actuar como una barrera natural contra la erosión marina.

Posidonia en las calas bajo el faro de Santa Pola, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Precisamente el Consell elaboró este decreto en 2022, que tuvo detractores, para proteger las praderas de posidonia como las de la isla de Tabarca de los efectos del anclaje de embarcaciones y las líneas de delimitación de las zonas de baño que según expertos del medio marino dañan la proliferación de posidonia, que suele confundirse con las algas. Incluso se llegaron a tomar medidas como lanzar una app para que el sector pesquero y de recreo conociese los puntos más sensibles.

¿De octubre a marzo?

Ya entonces la alcaldesa, Loreto Serrano, planteó que los arribazones en las playas se pudieran limpiar de octubre a marzo para que las playas presentasen un buen estado de cara a la recepción de turistas a partir de Semana Santa, e incluso desde el Ejecutivo local pidieron que se tuviera en cuenta la situación singular de la localidad por ubicarse cercana a la isla, ya que las acumulaciones de restos de esta planta son superiores a los de otras localidades costeras.

Ese mismo año, tras las peticiones del gobierno local, el Consell incluso barajó dejar fuera del decreto a Santa Pola, aunque en vista de la situación actual parece que aquella proposición no prosperó.

Posidonia en la cantera

Después del proyecto de demolición de las naves de Vatasa, el acopio de toda la posidonia que se retira se viene haciendo en la antigua cantera, enclave que en el futuro el equipo de gobierno (PP) quiere explotar turísticamente.