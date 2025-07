El impacto de las Fiestas de Elche en la hostelería: refuerzo de 1.000 trabajadores

El sector de la hostelería de Elche calcula que durante las fiestas patronales habrá un refuerzo de personal de entre 800 y 1.000 trabajadores para sacar adelante la oferta de ocio. Este es el cálculo del impacto que tendrán las celebraciones en honor a la Maredéu del 7 al 15 de agosto y que hicieron este jueves desde la propia concejalía de Comercio y la Asociación de Hostelería.

Desde el colectivo no supieron hacer una estimación de la repercusión económica que tendrán los días grandes en el sector, solo que será "muy elevada", aunque avanzaron la necesidad que tienen de cubrir puestos, tanto de forma directa como indirecta, para toda una cadena que comprendería no solo a camareros y profesionales de Cocina, si no también a montadores de las barras en la calle, áreas logísticas, repartidores, Dj's y bandas musicales repartidos entre los bares que salen a la calle, las barracas y el racó gastronómico.

Fran Linares, presidente de la asociación, justificó la ampliación de recursos, superior a 2024, en base a que se da la casuística de que en agosto hay un alto volumen de trabajadores de vacaciones, y calculan que los días consensuados con el Ayuntamiento para desplegar barras en la calle, el 8, 9 y 14 de agosto, habrá una afluencia mayor por coincidir los primeros dos días en fin de semana.

Barras

De las 33 barras solicitadas, la edil del área, Caridad Martínez, destacó que sólo se han desestimado cinco peticiones porque las zonas elegidas eran incompatibles para garantizar la seguridad y el tráfico, ya que entorpecían el paso de vehículos, en puntos como las inmediaciones de Maestro Albéniz, calle que, precisamente, será nuevamente el epicentro de la fiesta organizada por los locales, al igual que la Plaza de la Merced, calle Troneta o Sector V, entre otras zonas.

De las 28 que sí se montarán, una veintena incorporarán música y unas ocho sólo funcionarán como barra auxiliar de los bares y restaurantes para servir las bebidas en la vía pública. Linares sostuvo que se ha aumentado la coordinación con el Ayuntamiento y que también "están a una" con la Plataforma de la Hostelería Ilicitana.

Música sin Misteri

De igual modo, agradeció que la solución a la que se ha llegado con las barras sea que tengan actividad días que no coincidan con las representaciones del Misteri d'Elx, para que no tengan que minimizar el ruido para que no se cuele en la basílica de Santa María, ni tampoco con la Batalla de Flores, prevista para el 12 de agosto a las 20.30 horas y que además este año la Gestora de Festejos Populares ha cambiado de ubicación, con lo que tendrá arranque en la calle Diagonal del Palau, partirá por Portell de Granyana y finalizará en Puente de Altamira sin entrar en Maestro Albéniz.

Tampoco habrá barras en la Nit de l'Albà, una noche en la que la población está más centrada en contemplar con la familia el espectáculo pirotécnico y acudir a la Carretillà que de salir de ruta por las barras.

Horas extras

El impacto de las Fiestas también se nota en las horas extras que pagará el Ayuntamiento a trabajadores municipales para que todo esté a punto. En esta última junta de gobierno, por ejemplo, se autorizaron servicios extraordinarios de una treintena de operarios por cerca de 90.000 euros para los diferentes montajes y desmontajes entrte el 31 de julio y 18 de agosto. También se aprobó la autorización de 27.000 euros para el departamento de Emergencias por el servicio de Señalización entre el 8 y el 14 de agosto y de 1.370 euros para la Policía Local del 7 al 14.

Bajo mínimos

Este año como novedad, y como se anunció hace días, la música está bajo mínimos en el Racó del Paseo de la Estación y en las proximidades a recintos festeros y barracas de 17 a 20 horas, una medida que se incorpora este 2025 para que los residentes puedan tener un margen para estar tranquilos en casa

Barracas de Elche, en imagen de archivo / Sergio Ferrández

Horarios

En cuanto a los horarios de cierre y apertura durante las fiestas patronales, el Ejecutivo local trasladó que el día 7, tras el pregón de Mario Vaquerizo, los recintos y barracas abrirán de 23 a 6 horas; los días 8, 9 y 14 de 20 a 6 horas; mientras que el 10, 11 y 12 de agosto el cierre será una hora antes, a las 5 horas. Durante la Nit de l'Albà, se permitirá la actividad de 19 a 23 horas, y después del espectáculo pirotécnico, y antes de que arranque la Carretillà, se reactivarán las barracas de una de la madrugada hasta las 6 horas. El 15 de agosto, día de la patrona, el horario será de 20 horas hasta la medianoche.

Límites

De igual modo, y para garantizar que la algarabía no interfiera con los ensayos generales del Misteri d'Elx, el Ayuntamiento ha establecido limitaciones al uso de música de elevado volumen en las inmediaciones de la basílica de Santa María el 11 y 12 de agosto entre las 22.30 y las 1.15 horas. También se supervisará que los niveles de sonido no resultan molestos el 9 de agosto entre las 22 y las 00 horas para que las Embajadas de Moros y Cristianos puedan lucirse en el entorno de Traspalacio sin dificultades.