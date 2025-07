El particular remake que hace el Elche del Aromas Ilicitanos: deja fuera de juego a la patrona

En un pueblo como el de Elche en el que hasta hay ateos que acaban gritando “Visca la Maredéu” el 15 de agosto, en las fiestas, en plena coronación de la patrona en el Misteri d'Elx, o en el que el Parque Municipal es propiedad de la Virgen de la Asunción, hay cosas que pueden traer algún dolor de cabeza. Y eso más o menos es lo que ha empezado a pasar poco después de presentarse la nueva equipación del Elche CF, justo en la temporada de su regreso a Primera División, bien recibida en redes sociales nada más hacerse público el diseño, pero ya con las primeras críticas en grupos de WhatsApp cuando se lee la letra pequeña, en el sentido más literal de la frase. Más cuando el club había hablado en su Twitter de “Nuestra ciudad. Nuestra identidad. Nuestra franja” o de “Franja con el Aromas, esencia franjiverde y mucho orgullo ilicitano”.

Detalle de la camiseta que el propio Elche ha mostrado en su Twitter. / ECF

“Tiene su V por patrona”

En este sentido, como novedad en la temporada del regreso a Primera División, la elástica cuenta con la letra del Aromas Ilicitanos, el himno que lleva años y años acompañando al Elche y a su afición, y que también está presente en algunas de las fechas claves de la ciudad. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, el problema es cuando se ve el detalle, y se comprueba que en lugar de Virgen pone “V”. Dicho de otro modo: no “tiene su Virgen por patrona”, sino “tiene su V por patrona”. “De Primera División pero ocultando la devoción”, señalaba alguien a través de WhatsApp. “Al Elche le molestaba la Virgen y la ha eliminado de sus camisetas y del Aromas Ilicitanos”, enviaba otra persona totalmente indignada, porque interpretaba que era algo que se había hecho conscientemente. “La protagonista del Aromas es la Virgen, no es necesario modificarlo, que no lo hubieran usado”, añadía con un cabreo bastante notable.

La fórmula para no renunciar a la letra

Sin embargo, desde el Elche explican que la normativa de competición de la Liga no permite alusiones a religión alguna. Por eso, y para poder llevar a cabo esta propuesta, optaron por cambiar “Virgen” por “V”, muy a su pesar, porque por ellos hubieran puesto la letra íntegra, pero que, de esta manera, pretendían que nadie pudiera poner pegas a las presencia del Aromas Ilicitanos en la equipación de los franjiverdes.