Hasta 35 personas se quedan fuera del programa Respiro Familiar de Elche en Arenales

Hasta 35 familias se han quedado fuera del programa municipal de Respiro Familiar en Arenales del Sol, un servicio que ofrece apoyo a personas con discapacidad y descanso a sus cuidadores. Eso es lo que denunció este jueves el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Mariano Valera, quien no dudó a la hora de acusar al bipartito de PP y Vox en Elche de “falta de sensibilidad”. Unos datos que, desde el Ejecutivo local, por boca de la edil de Discapacidad, María Bonmatí, no negaron, simplemente apuntaron al anterior Gobierno local de PSOE y Compromís como responsables de unos pliegos que no cubren la demanda actual.

Mariano Valera, en la playa de Arenales del Sol. / INFORMACIÓN

Hasta 115 solicitudes

“El espacio de Respiro Familiar en Arenales es un programa con un objetivo muy claro: apoyar a las personas con discapacidad y ofrecer un verdadero descanso a sus familias cuidadoras”, subrayó Valera, para, acto seguido, detallar que este año fueron 115 las familias que solicitaron plaza y solo se concedieron 80, dejando fuera a 35 personas dependientes y a sus respectivas familias. “No se han quedado fuera porque no lo necesiten, sino porque el Gobierno de PP y Vox no ha hecho ningún esfuerzo por buscar alternativas”, denunció el edil socialista. “Cuando se gobierna con sensibilidad y voluntad, siempre hay margen. Nosotros lo hacíamos”, aseguró Valera, quien exigió que se planifique el servicio con más previsión y recursos de cara al año que viene. Finalmente, hizo hincapié en que “la atención a la discapacidad no puede quedarse en la propaganda”, y que se deben garantizar “todos los recursos para todas las familias que los necesiten”.

La edil de Educación, María Bonmatí, en una imagen reciente. / INFORMACIÓN

Mejoras para el próximo año

Poco después salía Bonmatí para señalar que “el servicio de Respiro Familiar es un servicio esencial que ofrece el Ayuntamiento de Elche para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias, ofreciéndoles una alternativa de ocio y disfrute durante los meses de verano”, en términos muy similares a los de Valera. Otra cosa es de quién es la culpa. Ahí la concejal del PP discrepó: “Es un servicio que lleva instaurado algunos años, el pliego actual está elaborado por el anterior Gobierno municipal y es deficiente, porque es una realidad que tenemos más demanda que oferta”. Bonmatí, en esta línea, se comprometió a mejorar el servicio de cara a 2026: “Este año esa demanda ha sido todavía mayor y el compromiso del Gobierno municipal es mejorar, ampliar y ofrecer un mayor servicio para que el próximo año podamos llegar a todas las personas que lo necesiten”, sentenció.