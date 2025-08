La Asunción de María, un mensaje de salvación

La creencia en El Tránsito de María en cuerpo y alma al cielo se empezó a forjar ya en los primeros siglos del cristianismo. Los padres de la Iglesia tanto en Oriente como en Occidente, además de gran número de renombrados escritores se hacen eco de esta tradición. Por otra parte, carentes de noticias explícitas en las Sagradas Escrituras respecto al Tránsito de la Virgen, se suplió la narración por parte del pueblo con relatos piadosos llenos de imaginación poética. Entre los siglos IV y VI proliferaron una serie de relatos asuncionistas, el más antiguo de los cuales parece que fue el «Seudo Melitón», que aunque escrito en el siglo IV, el mismo autor refiere que se inspira en un texto anterior del siglo II; los textos conservados pertenecen a diversas lenguas, lo que nos indica la diversidad y la riqueza de estas culturas cristianas del Oriente Medio.

La liturgia también desde fecha muy temprana celebra la Asunción de María. Parece ser que en el siglo IV, ya en la iglesia de Jerusalén, se había instituido una fiesta en recuerdo de la Virgen en la que se hacía referencia a su Tránsito. En el siglo VI el emperador Mauricio la manda celebrar con toda solemnidad en todo el Imperio de Oriente y fija la fecha de su celebración el 15 de agosto y en el siglo VII, el Papa Sergio I la implanta en todo el mundo occidental y fija el ritual de su celebración litúrgica. Esta fiesta que ha recibido diversas denominaciones, tales como Asunción, Tránsito, Migración, Dormición… es celebrada en todas las comunidades, no solo de rito católico romano y bizantino, sino también en otras iglesias primitivas no católicas como la copta, la armenia, la siriaca, etc. La liturgia es la memoria viva de la Iglesia

La consolidación de la creencia en la Asunción

A través de la historia la Asunción de María ha inspirado el mundo del arte, de lo que son ejemplo tantas catedrales e iglesias dedicadas con este título, así como su plasmación en la pintura, la escultura y la música, como en los dramas litúrgicos de origen medieval que se representaban en muchas ciudades europeas y de los que «El Misterio de Elche» ha permanecido vivo a través del tiempo. Ello indica el arraigo que tuvo en la cristiandad y que se refleja muy especialmente en la religiosidad popular y en los textos de los grandes teólogos de todos los tiempos, tanto de la escolástica antigua como de los grandes autores a partir del Renacimiento.

En la creencia en la Asunción de la Virgen en la Iglesia formando parte del depósito de la fe, se basa el Papa Pio XII para la declaración dogmática. En la misma Bula de la declaración dogmática el Papa hace referencia a esa continuidad en la creencia a través de los tiempos. En el año 1946 publica la «Encíclica Deiparae Virginis Mariae» en la que anuncia una encuesta dirigida todos los obispos del mundo sobre la creencia en este privilegio de María, encuesta que fue respondida afirmativamente por la práctica totalidad de los obispos, lo que manifestaba la universalidad de esta creencia.

Este año el 1 de noviembre se cumple el 75 aniversario de esta declaración dogmática. No podemos obviar el contexto histórico en el que se lleva a cabo aquella declaración; fue un mensaje de esperanza ante un mundo que tenía que recrearse después de la tragedia tan sangrante de la Segunda Guerra Mundial y que vivía bajo el miedo de la destrucción nuclear. Nunca a lo largo de la historia se había vivido de tal manera el miedo al fin del mundo; en otros momentos el fin del mundo hacía referencia al fin de una civilización, a este mundo nuestro tal como lo conocemos; nada que ver el modo en que los hombres del año 1000 vivían el fin de este mundo porque esperaban el Reino de Dios. Henri Pirenne nos habla de la esperanza de aquellas gentes, justo lo contrario de lo que ocurre en nuestro tiempo.

La Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo expresa el deseo de un mundo en paz en el que se debía respetar la vida de todas las personas, su integridad y el reconocimiento de sus derechos. En la proclamación de la fiesta de la Realeza de María se relata la destrucción provocada por la guerra. En el propio texto de la declaración dogmática se manifiestan las grandes preocupaciones y angustias del presente y se manifiesta el deseo de que «esta declaración será de gran provecho para la humanidad entera». La imagen de María Asunta al cielo es la expresión de la salvación, no de unas creencias, de unas ideologías, sino de las personas concretas, de los pueblos con sus propias culturas, de la tierra nuestra casa común que debemos cuidar.

A lo largo de la historia ha sido recurrente en los momentos de conflictos invocar a la Virgen María, Regina Pacis se la denomina en plena Primera Guerra Mundial. Hoy día que estamos reviviendo el miedo a la destrucción total, la fiesta de la Asunción es una llamada a la salvación total y a nuestro compromiso con la paz. La paz nos importa a todos, no solo es cuestión de los gobernantes, de los poderosos, pues ya vemos en la realidad de cada día cómo los que sufren las consecuencias de las guerras son los más débiles. La creencia exige un compromiso.

La celebración de la fiesta de la Asunción tiene un sentido especial para quienes de un modo tan destacado celebramos en esta fiesta de la Virgen una tradición heredada de aquellas comunidades cristianas que están sufriendo la más terrible devastación de las tierras en las que nacieron estas tradiciones asuncionistas, las cuales nos revelan un mensaje en defensa de la vida. En la proyección de esos relatos llenos de colorido no se plantea la destrucción de este mundo, sino su salvación total. A veces por querer salvar un mundo ideal, nos quedamos sin mundo que salvar. Volver los ojos a nuestras más profundas tradiciones, lejos de apartarnos de las inquietudes del presente, nos ayuda a encontrar un camino de esperanza.