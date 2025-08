«El Misteri no se entiende sin el calor del público: forma parte de la música»

Francisco Javier Gonzálvez Valero se ha convertido en una figura clave en la evolución musical del Misteri. En 2023, expresó su visión de crear «una capilla del siglo XXI que aproveche las nuevas tecnologías y mantenga la tradición». Con la conmemoración de los 75 años del Dogma de la Asunción y la celebración de representaciones dobles durante tres años consecutivos como eje central, el mestre de Capella destaca el buen momento que vive la la Capella y la Escolanía, destacando los 45 niños que forman parte de La Festa. El mayor número que él ha conocido.

¿Cómo has preparado y organizado el trabajo para este 2025 donde el calendario está siendo especialmente intenso?

Es cierto que está siendo intenso. Ahora, por ejemplo, tenemos una Escolanía con 45 niños, algo inédito desde que estoy aquí. En cuanto a la participación en diferentes conciertos y la celebración de las dobles representaciones, la verdad es que nos han venido muy bien. Son muchos los niños que se van a estrenar y estos conciertos son la oportunidad perfecta para ir probando nuevas voces. Y como hay doble representación, algunos niños saldrán en agosto y otros en octubre, lo que nos permite rotar sin problemas.

¿Qué balance haces de los conciertos fuera de Elche, como el de París?

Muy positivo. Es verdad que el Misteri no puede sacarse fuera de la Basílica de Santa María, pero sí su música. Con el ánimo de intentar llevar fuera la música, hemos creado tres formatos de conciertos para facilitar la gestión de los mismos debido a la demanda que está teniendo. Hemos establecido unos límites. Nos ofrecen muchas actuaciones y tenemos que decir que no.

¿En qué consisten estas modalidades?

En concreto, tenemos tres tipos de conciertos con tarifas diferenciadas. Por ejemplo, están los conciertos breves de unos 30 minutos, así como otros con formato musical que incluyen imágenes . Estos duran alrededor de 1 hora y permiten seguir todo el hilo del drama. Así hemos podido participar en eventos relevantes, como el de París. Además, tenemos el más exigente: el concierto escenificado. Este último requiere trajes, luces, sastres, peluqueros… y es el más costoso. Para estos, solo aceptamos casos muy especiales, como el de Cantillana por el dogma de la Asunción que celebramos en enero.

La importancia de la Basílica es vital en el Misteri…

Toda. El Misteri no se entiende fuera de Santa María. No solo por la acústica, sino por el ambiente. El calor del público, sus vítores, sus aplausos, forman parte de la música. Eso es irremplazable. Además, el sonido cambia mucho según si hay gente o no, si las puertas están abiertas… Todo eso se tiene en cuenta al seleccionar a los cantores.

¿Tenéis previstas novedades para las representaciones de este año?

De momento, no. Estamos afianzando algunos cambios que ya hemos incorporado, como que San Juan cante de rodillas, al que se hacía antiguamente. No en vano, estamos estudiando nuevas ideas, pero no vamos a añadir nada nuevo por ahora.

Desde el punto de vista de la infraestructura y necesidades de los cantores, ¿estáis cubiertos?

Estamos contentos, aunque la sala de ensayos se nos queda pequeña para tanta gente. La Casa de la Festa necesitaría una reforma para sacarle más partido, pero eso ya no depende tanto del Patronato como del Ayuntamiento. Por suerte, todas nuestras necesidades son atendidas. No nos podemos quejar en absoluto.

¿Cómo está siendo la colaboración con Pablo Mas desde su nombramiento como mestre de Cerimònies?

Muy buena. Además, la película sobre el Misteri que realizó le ha servido para conocer mejor a los cantores. Ahora sabe de todos ellos, incluso los detalles personales y vocales de cada uno, lo que le ha permitido sacar más partido escénico a cada figura. De cara al futuro, me gustaría trabajar más la escena a lo largo del año y no solo durante los días más cercanos a las representaciones.

Ante la inminente celebración, ¿cuáles son las principales preocupaciones a las que te enfrentas?

El calor, sin duda. Sobre todo por los niños. Musicalmente están preparados, pero me preocupa cómo se enfrentan al calor, al público y a las alturas. Los adultos suelen avisar si no están en condiciones, pero un niño puede guardárselo. Ahí estamos más pendientes para poder prevenir.

A nivel artístico y vocal, ¿cómo valoras la situación actual?

Estoy muy contento con el momento que vivimos. El nivel vocal ha subido muchísimo gracias al esfuerzo personal de cada cantor. Ellos son los que vienen voluntariamente los sábados por la mañana, ensayan por su cuenta… Este trabajo se nota. Ahora, tenemos la suerte de que muchos pueden interpretar a San Juan o el Ternari, y entre los niños, nos hemos encontrado con auténticas sorpresas: uno que no destacaba el año pasado ahora va a cantar el Ángel. Eso es fruto del trabajo individual.