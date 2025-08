«Tener una relación cercana y de respeto con las entidades festeras facilita el trabajo»

Inma Mora, edil de Fiestas del Ayuntamiento de Elche, goza de una profunda conexión personal y una gran experiencia en el mundo festero ilicitano. Habiendo sido Dama Mayor de las Fiestas de Elche en 2007, vicepresidenta de la Federación Gestora de Festejos Populares, y participante en desfiles de Moros y Cristianos, Inma Mora se enfrenta a su tercer año al frente de la organización de las fiestas de agosto.

Después de dos años al frente de la concejalía de Fiestas , ¿cuáles han sido los mayores desafíos a los que se ha enfrentado en esta ocasión?

Intentar, siempre en la medida de lo posible, poder mejorar en la gestión, tanto de los diferentes espacios de los que disponemos, como en la gestión de todos los actos, ya sean propios u organizados por los entes festeros. La normativa, conforme pasan los años, es más exigente y la tramitación administrativa muy compleja, por lo que intentamos, día tras día, poder adecuarnos a todo ello y facilitar a los entes festeros el trabajo para que puedan tramitar cualquier tipo de expediente. No debemos olvidar, que trabajan de manera altruista para ensalzar nuestro municipio en estas fechas tan señaladas y es nuestra obligación facilitarles el trabajo para que continúen con su labor de organización, a los que, aprovecho estas líneas, para agradecerles el trabajo que realizan, no solo durante estas fechas, sino durante todo el año por el trabajo, esfuerzo y dedicación en la realización de todos los eventos.

Su relación previa con el mundo de las fiestas de Elche, ¿de qué modo le ha ayudado a organizar y coordinar los eventos?

Mi vinculación con el mundo de las fiestas de Elche no es reciente ni se limita a mi cargo actual. He participado activamente en distintas entidades festeras durante años y me siento afortunada por ello. Todo ello me ha permitido conocer de primera mano cómo se trabaja desde dentro, cuáles son sus necesidades reales y cómo se vive cada celebración desde el corazón del tejido festero. Esa experiencia es, sin duda, una herramienta clave a la hora de coordinar y organizar los actos. Además, contar con una relación cercana y de respeto mutuo con los representantes de las diferentes entidades festeras facilita enormemente el trabajo. Existe una comunicación fluida y una voluntad compartida de que nuestras fiestas patronales estén a la altura de lo que Elche merece. El diálogo constante, la colaboración y la escucha activa son pilares fundamentales en esta labor conjunta.

Las Nits de Festa en la Universidad Miguel Hernández y los conciertos en el Hort de Baix son citas clave en la programación musical de agosto. ¿Qué estrategia han seguido para atraer a los ilicitanos, un público diverso, tanto por edades como por gustos?

Hemos diseñado una programación musical pensada para todos los públicos, apostando por la variedad de estilos y combinando artistas consolidados con nuevas propuestas que conectan con los más jóvenes. La estrategia ha sido muy clara: ofrecer una oferta musical de calidad, que refleje la diversidad cultural y generacional de nuestra ciudad. Buscamos que cada ilicitano pueda encontrar un concierto que le entusiasme, y al mismo tiempo que quienes nos visitan se lleven una imagen vibrante y acogedora de nuestras fiestas. La cultura y la música son una forma de identidad, y en agosto queremos que Elche suene con fuerza.

¿Qué impacto espera que tenga la noche dedicada a los artistas emergentes ilicitanos en el desarrollo del talento local?

La noche dedicada a los artistas emergentes ilicitanos es una apuesta clara por el talento de nuestra ciudad. Desde la concejalía de Festejos creemos firmemente en la importancia de dar visibilidad a los músicos y creadores locales, ofreciéndoles un escenario profesional dentro de un marco tan especial como son nuestras Fiestas Patronales. Este tipo de iniciativas no solo suponen una oportunidad de crecimiento para los artistas, sino que también refuerzan el tejido cultural local, generan referentes entre los más jóvenes y crean un sentimiento de pertenencia muy valioso.

Desde el punto de vista de la seguridad y la salud pública, ¿habrá novedades este año?

Este año reforzamos los dispositivos de coordinación entre cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, Protección Civil y otros equipos implicados para garantizar que todos los actos se desarrollen con total normalidad y tranquilidad. Además, se han incorporado medidas preventivas específicas en los eventos de mayor afluencia, tanto en materia de seguridad ciudadana como de asistencia sanitaria in situ. Queremos que la gente disfrute, pero con la confianza de saber que hay un gran trabajo detrás para que todo funcione bien.

¿Qué mensaje daría a los ilicitanos y visitantes con motivo de las fiestas que tienen lugar estos días?

Invito a todos los ilicitanos a vivir las fiestas con orgullo, con alegría y con responsabilidad. Son días para reencontrarnos, para convivir, para celebrar lo que somos y para compartir nuestra tradición con quienes nos visitan. También animo a los visitantes a descubrir una ciudad que vibra con pasión por sus raíces, que se vuelca en cada acto y que abre sus puertas con hospitalidad. Las fiestas de Elche son un reflejo de nuestra identidad, de nuestro esfuerzo y de la unidad entre entidades festeras y ciudadanía. Disfrutémoslas con intensidad y con respeto, porque juntos hacemos que cada año sean inolvidables.