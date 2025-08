Hasta 200.000 tagetes para la Batalla de Flores de Elche, y más alfalfa, cereales y girasoles en los huertos históricos

Hasta 200.000 tagetes que saldrán de los huertos históricos del Palmeral ilicitano, entre ellos, el Hort de Pontos, y que se utilizarán en la Batalla de Flores que organiza la Gestora de Festejos Populares el próximo sábado 12 de agosto, en el marco de las fiestas en honor a la Maredéu. Un acto en el que el número de tagetes se multiplica por cuatro respecto al año pasado, aunque ésta no será la única novedad. Por un lado, se cambia de emplazamiento, de manera que se pasará de Maestro Albéniz a Diagonal del Palau, justo enfrente de Santa María y el Palacio de Altamira. Además, según anunció el presidente de la Gestora, Fernando Jaén, se repartirán entre los asistentes cerca de 20.000 flores que “podrán lanzar para darle más posibilidad a la gente de que pueda participar activamente en este desfile que queremos que vuelva a ser un referente de nuestras fiestas”, según señaló.

El alcalde y las Reinas y Damas de las Fiestas cortando las tagetes. / ÁXEL ÁLVAREZ

Corte

Jaén hacía estas declaraciones precisamente el día en el que se escenificaba el corte de las tagetes en el Hort de Pontos, una cita que estaba prevista para el martes, aunque la lluvia acabó aguando la fiesta, y se trasladó finalmente a este viernes. En ese marco, se pudo ver lanzando las flores que se habían recogido, disfrutando, como si de niños se tratara, al alcalde, Pablo Ruz; los ediles de Servicios Públicos y Festejos, Claudio Guilabert e Inma Mora, respectivamente; y a las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, junto a Fernando Jaén, así como junto al presidente y vicepresidente de Riegos de Levante, Roque Bru y José Esquembre, una presencia en absoluto casual, si se tiene en cuenta que el agua que llega a huertos como el de Pontos o el de Malena, donde también hay tagetes, es de la comunidad de regantes. Un aporte hídrico que tanto Ruz como Guilabert pusieron en valor por lo que implica de recuperación ambiental para esos huertos y para las palmeras.

El alcalde, los concejales y las Reinas y Damas de las Fiestas tras el corte de tagetes en el Hort de Pontos. / ÁXEL ÁLVAREZ

Un modelo que se quiere ampliar

Una iniciativa que se quiere ir ampliando a más huertos, tanto por lo que respecta al riego en sí como a los cultivos. De hecho, en el Hort de Pontos, además de tagetes, se ha cultivado alfalfa que estaba previsto que se recogiera con carácter inminente. En otros, como en el del Bon Lladre, un poco antes del verano se plantaron más de 100.000 girasoles en una superficie de una hectárea, en concreto, entre la antigua fábrica de Paredes hasta el acueducto de Riegos de Levante, junto al Puente de la Generalitat, en una zona que recibe caudales de la depuradora de Algorós. En este sentido, los girasoles también comparten espacio con las tagetes en el de Malena. En otros casos, como en el Huerto de la Virgen, se ha optado por alfalfa y cereales.

Áxel Álvarez

Desde El Raval

Así las cosas, se quiere llevar el riego y los cultivos de tagetes, cereales, alfalfa y girasoles a otros como el de la Tía Casimira o el de Mareta, por ejemplo, de manera que prácticamente quede cubierta toda la zona que va desde el centro de salud de El Raval hasta Pontos. “Es una forma de potenciar la economía circular y la biodiversidad”, subrayó Guilabert, que aseguró que incluso en algunos casos las propias plantas luego se utilizan como abono. En esta línea, Ruz afirmó que “este es el modelo de huertos que nunca debió de dejar de ser en nuestro municipio, un modelo agrícola y patrimonial que desde que llegamos al Gobierno se ha convertido en un espacio turístico y patrimonial y a la vez vinculado de manera directa con la fiesta y con una tradición que tiene más de 60 años, independientemente de que durante un periodo de tiempo se dejara de celebrar”.

Con la ofrenda en el foco

En cuanto a los festejos propiamente dichos, la Reina Mayor de las Fiestas de Elche, Nuria Tejero, se mostró “ilusionada por la recogida de tagetes en este 1 de agosto, día en el que empieza el mes de todos los ilicitanos”. Además, al hilo de la polémica con la Unió de Festers del Camp d’Elx por la ofrenda de flores, el alcalde incidió en que “hacemos un llamamiento a toda la ciudad de Elche para que a través de la Federación Gestora, que es quien organiza la ofrenda, como ha ocurrido siempre, se involucren y participen”, dejando clara cuál es su postura en estos momentos. Jaén, por su parte, que no pudo ocultar la incomodidad que le genera este tema, señaló que “me gustaría que con esto ya zanjáramos el tema, porque darle vueltas ya no tiene más sentido: nosotros hemos invitado a todas las organizaciones festeras y culturales”, y añadió que “nuestra ofrenda de flores tiene que ser una única, como así lo ha dicho el alcalde de Elche y como así creo que se entiende”.