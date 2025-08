La Virgen rebautizada como “V” en la camiseta del Elche hace saltar las chispas: de las cartas de presión a los memes

Un remake el que ha hecho el Elche del “Aromas Ilicitanos” que parece que ha empezado a tener consecuencias. El club ha optado en la temporada de su regreso a Primera División por reproducir la letra de la popular habanera en la franja de la camiseta, en una iniciativa que recibió inicialmente todo tipo de parabienes en redes sociales. Y aquí lo de inicialmente cobra más sentido si cabe, porque cuando se empezó a leer la letra pequeña de la inscripción en la nueva equipación comenzaron a saltar las primeras chispas entre ciertos sectores. Todo a cuenta de que en lugar de “Virgen” aparecía “V”, de manera que de “tiene su Virgen por patrona” se había pasado a “tiene su V por patrona”. Desde el club, sin embargo, explicaron que la normativa de competición de la Liga no permite alusiones a religión alguna. Por eso, y para poder llevar a cabo esta propuesta, optaron por cambiar “Virgen” por “V”, muy a su pesar, porque por ellos habrían puesto la letra íntegra. Lo que buscan, sostenían, es que nadie pudiera poner pegas a las presencia del “Aromas Ilicitanos” en la equipación de los franjiverdes. Unos argumentos que, lejos de convencer, han encendido más los ánimos y han hecho que una parte de la afición haya comenzado a movilizarse a través de las redes sociales replicando posts e incluso enviando un modelo de carta pidiendo al club que recule. Hasta el alcalde, Pablo Ruz, que, precisamente, no se caracteriza por ser futbolero pero sí muy devoto de la patrona de Elche, la Virgen de la Asunción, acabó entrando en el debate.

Sara Micó, Febas y Josan con la nueva camiseta. / ECF

Creyentes y no creyentes

El regidor ilicitano, en este sentido, y a preguntas de los periodistas durante el corte de tagetes en el Hort de Pontos para la Batalla de las Flores de las fiestas, sostuvo que “me parece una iniciativa preciosa que el Elche Club de Fútbol incorpore el ‘Aromas’ a la franja verde la camiseta, pero es complicado el encaje de bolillos y que una letra que todos los ilicitanos, creyentes y no creyentes, cantamos y que tiene a la Virgen como protagonista prescinda de la protagonista”. Dicho esto, Pablo Ruz apostilló que “creo que, al final, el sentido común se impondrá como siempre”, dejando claro, eso sí, que “aquí el Ayuntamiento poco tiene que hacer, poco tiene que decir y, por tanto, respeto absoluto a todos, aunque este alcalde si por algo se ha caracterizado es por fomentar y por profundizar en el protagonismo de la Maredéu en todo lo que hacemos y sobre todo en todo lo que tiene carácter festero”.

Affengruber posa con la camiseta en el Gran Teatre. / ECF

El post

En cuanto a la afición, en redes sociales se podían leer posts que apuntaban a que “el Elche CF ha omitido intencionadamente la palabra ‘Virgen’ en su himno”, y subrayaban que “no es inclusión, es censura”, bajo el argumento de que “la Virgen de la Asunción no es solo religión: es historia, tradición y parte del alma ilicitana”, a lo que agregaban que “borrar su nombre es borrar parte de lo que somos”, por lo que hablaban de “discriminación cultural”.

Josan y Sara Micó con la nueva camiseta. / ECF

La carta abierta

En cuanto al modelo de carta abierta al Elche CF “en defensa de nuestras raíces”, los promotores de estas misivas hablan de “preocupación” y “decepción”, y señalan que “esta modificación, lejos de ser un gesto de neutralidad o modernización, supone un acto de censura cultural que atenta contra la historia, la identidad y el sentimiento de una ciudad entera”. Para los impulsores de esta iniciativa, “la Virgen de la Asunción, patrona de Elche, no es una simple mención religiosa dentro del himno: es una figura que forma parte inseparable de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, y del corazón de miles de ilicitanos que sienten un vínculo genuino con ella, independientemente de sus creencias personales. Excluir su nombre del himno no construye inclusión, sino divide y borra parte de nuestro legado común”. Incluso mantienen que “este tipo de decisiones, tomadas desde despachos y sin consultar a la afición, son percibidas no como respeto a la diversidad, sino como una forma de discriminación ideológica encubierta, que margina a una mayoría silenciosa que no entiende por qué se reniega de lo que nos une”.

Rectificación

Con estos puntos de partida, y “por respeto a nuestra historia, a nuestras tradiciones y a nuestra gente”, instan a la entidad franjiverde a que rectifique. “Un club que olvida sus raíces, corre el riesgo de perder también el alma que lo sostiene”, concluye el modelo de carta, que, junto al nombre de la persona en cuestión, añade “aficionado ilicitano y defensor de nuestras tradiciones” a modo de firma. También se ha abierto una campaña en Change.org, con el mismo modelo.

Memes

En cualquier caso, más allá de la indignación, también hubo espacio para los memes y la retranca a cuenta de esta iniciativa del Elche. “¿Se prohibirá al cantar el Aromas?”, cuestionaba alguien en Twitter. Otros hacían circular una imagen de la procesión del entierro de la Patrona en la que, en lugar de la imagen de la Meredéu, aparece una “V”.