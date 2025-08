Visca els assumpcionistes!

Feia quinze anys que no tenia lloc un concert d’aquestes característiques. Realment, des del Misteri d’Elx, i a pesar del que puguen pensar algunes persones, es té molt compte en quins contextos pot la Capella i l’Escolania fer un concert, o almenys ha sigut així en aquests últims anys en què he sigut testimoni, i encara es té més cura quan arriba una sol·licitud de concert «escenificat». Però la proposta de Cantillana no passà desapercebuda.

Cada poble té una idiosincràsia, una manera d’entendre el món, d’enaltir la divinitat i celebrar el que és extraordinari. Però, quan entre l’heterogeneïtat i la distància, trobes una harmonia, es produeix un lliurament exultant, una comunió de desitjos i esperances carregada d’emoció i proximitat. I, d’aquesta manera, fou com l’11 de gener Cantillana i Elx es trobaren cara a cara davant de dues imatges sagrades d’una mateixa devoció i redescobriren que eren un mateix cor bategant en l’alegria de saber-se partícips en una creença que, com a dogma, compleix setanta-cinc anys, però que fa molt més que nosaltres festegem amb audàcia i passió. El poble de Cantillana, reunit a l’Església Parroquial de Nostra Senyora de l’Assumpció, entengué a la perfecció el caràcter del Misteri d’Elx. Mai saps, quan es trasllada tan parcialment un drama religiós de l’últim quart del segle XV, si s’aconseguirà captar alguna cosa de l’essència teatral i festiva que es vol transmetre, cada celebració necessita el seu context per a entendre-la i viure-la. Tanmateix, quan la delegació il·licitana veié com responien els fidels de Cantillana, s’entrellaçà el nuc que ens unia molt més del que haguérem imaginat en un principi.

La majoria de vegades que es fa un concert amb la música del Misteri d’Elx només hi ha la intervenció dels cantors vestits amb la túnica blanca i imatges de suport per a entendre en quin moment exacte de la representació té lloc el cant. L’Hermandad de la Asunción de Cantillana volia una major implicació: coneixen perfectament la Festa, molts dels confrares han vingut a Elx, i consideren el drama il·licità un referent de la religiositat popular vinculada a aquesta festivitat i devoció. Sabien que demanaven un esforç més gran per la nostra part: no volien una escenificació del Misteri, això és impossible, però tampoc un simple concert. En definitiva, la intenció era iniciar conjuntament els actes de celebració de l’aniversari del dogma assumpcionista.

La patrona de Elche en el arca en el santuario de La Soledad. / INFORMACIÓN

Evidentment, una sol·licitud d’aquest tipus mereix una reflexió, ja que suposa mobilitzar, per exemple, vestuari o perruqueria, però també simbolitzar mínimament la disposició escènica d’origen medieval i els moviments dels cantors (sense la gestualitat de la representació, com ara les genuflexions o el lliurament de la palma, entre d’altres). El juliol de 2024 la comissió encarregada del concert feu una visita a Cantillana per a copsar la disposició de l’Hermandad i veure les possibilitats per a aquest concert. Des del primer moment, fórem conscients del respecte amb què volien tractar l’acte, de la disponibilitat a col·laborar en tot el que demanàrem i de les ganes que la seua església acollira una part –encara que mínima– de la nostra tradició. Al cap i a la fi, l’objectiu era transcendir la fredor asèptica d’un concert i buscar aquells elements emocionals o devocionals que pogueren relacionar les dues poblacions.

Fins a quin punt la Festa pot fer concerts fora d’Elx? Respectem la tradició acceptant aquestes invitacions? Estem desvirtuant la nostra celebració identitària i col·lectiva? Són preguntes que aquelles persones que estimem el Misteri d’Elx ens fem en algun moment. Potser hi ha gent que té una resposta clara, tant d’un costat com de l’altre, tant si és sí com si és no. A parer meu, la qüestió té més matisos. Fer concerts en altres llocs, més enllà de difondre la música o certs aspectes escènics que ajuden a entendre el caràcter medieval, no s’ha de veure com un atac a la festivitat. Cal saber bé quina és la finalitat i l’interés per a fer el concert i ser i fer conscients en tot moment que la Festa només té lloc el 14 i 15 d’agost, tota la resta és sobrevingut. ¿Volem que es done a conéixer una representació que hauria de ser reconeguda com una obra mestra de la cultura valenciana i europea? Sí, per a no a qualsevol preu, és clar. Ningú vol un efecte crida i un procés de turistificació massiva que ja algunes festivitats populars estan assolint (com les Falles de València o la Setmana Santa de Sevilla) fins al punt de perdre la seua idiosincràsia, però la invisibilització també és un perill.

M’agradaria que el Misteri d’Elx es coneguera més, primerament, per la població que l’ha vist nàixer i que ara en un percentatge gens menyspreable li dona l’esquena. Ací hi ha un procés de degradació de la consciència festiva popular sobre la qual s’està actuant molt parcialment des de les institucions públiques (sort que els docents estan fent molt bona faena per a suplir l’estroncament de la transmissió familiar). Però també vull que persones de fora puguen sentir-se emocionalment, afectivament i intel·lectualment vinculades a la representació, com m’agrada a mi quan m’acoste a altres festivitats populars d’altres poblacions. Per això fou important el concert de Cantillana, perquè ens trobàrem un públic conscient del que tenia al davant: una mostra d’una tradició centenària que reconeixen com un referent cultural, devocional i festiu.

Sense anar més lluny, i perquè servisca d’exemple, acabat el concert, el poble assistent de Cantillana –per a sorpresa nostra i de manera espontània– pujà a l’altar en filera per venerar la imatge jacent de l’Assumpció d’Elx. Les persones que hi érem ens feu la sensació estranya d’estar en una nit de la Roà a Santa Maria i ens emocionàrem perquè comprenguérem com de profund els havia arribat els cants de la Festa. Més tard, al sopar, mentre uns entonaven havaneres, els altres cantaven sevillanes dedicades a la Mare de Déu d’Elx.

En definitiva, fent meu el crit del germà major de l’Hermandad acabat el concert: “¡Viva los asuncionistas!”.