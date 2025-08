Voces que crecen entre amigos, notas y tradición

Cada verano, las voces más jóvenes de Elche tienen una cita con la historia. Y este 2025, la Escolanía del Misteri d’Elx no solo ha batido récord de participación, con 45 niños, sino que ha vuelto a demostrar una vez más que la cantera del drama sacro ilicitano está más viva que nunca. Son niños que crecen entre ensayos, risas, retos vocales y una complicidad que supera los papeles que interpretan. Porque en la Escolanía no solo se canta: se aprende a formar parte de algo más grande.

En los ensayos previos a la representación, hay una clara sensación de entusiasmo colectivo. Tanto el compromiso como la calidad artística están en su cima más alta. Algo que ocurre mientras algunos niños se enfrentan a su primera representación y otros la viven ya como veteranos con seis o siete años de experiencia.

Entre estos últimos se encuentra Carlos Soler García, que tiene 12 años y es uno de los “puretas” de la Escolanía. Lleva cinco años en la Escolanía y ha representado al Misteri en seis ocasiones. “Entré porque mi madre me lo propuso. Me gustaba el Misteri y me lancé. No me arrepiento”, cuenta.

Su papel favorito es la Coronación, que interpretó con 11 años. “Me gusta porque salgo con amigos, es un momento muy especial. Además, se sube el tono al cantar y eso lo hace más emocionante”, aclara. Sin embargo, sus preferencias no se quedan ahí. También se divierte con el Araceli y asegura que los papeles aéreos son sus favoritos. “Son los que más se disfrutan”, explica.

La Escolanía del Misteri d’Elx 2025 / Áxel Álvarez

Por su lado, Lucas Leal Serrano (10 años) también empezó joven, con 8. Entró en la Escolanía gracias a su entonces profesor de música, que es el actual Mestre de Capella. “Me animó a probar y me gustó”, recuerda. A lo largo de los años, ha interpretado diferentes papeles en el Cortejo, el Araceli y la Coronación, pero tiene claro cuál es su favorito: “El Araceli. Es un acto largo y muy importante”, sentencia.

En cuanto a los nervios y riesgos de la representación, Lucas es consciente del esfuerzo físico que requiere y del impacto de las altas temperaturas. “Este año, hemos actuado en iglesias en Tarragona con mucho calor, y eso nos ha ayudado a prepararnos y ser conscientes de la fuerza del calor. Algunos compañeros se marearon, así que que debemos estar atentos”.

José Antonio Miralles, que tiene 13 años y también acumula seis representaciones a sus espaldas, recuerda con emoción su primera vez. “Fue justo después del COVID. Estaba nervioso, pero con muchas ganas”. En este tiempo, ha hecho papeles en el Cortejo y la Coronación, y es esta última el momento que más le emociona del Misteri d’Elx «Coronar a la Virgen es una experiencia excepcional».

Gabriel y Enrique: primera actuación y paso al Coro Juvenil

La Escolanía también protagoniza historias opuestas. Es el caso de Gabriel Núñez y de Enrique Vilella. El primero, que tiene 9 años, debuta este año después de entrar en la Escolanía casi por casualidad.

“Un amigo de mi madre se lo comentó, y ella me lo preguntó, diciendo que yo que sí haberla entendí muy bien porque no quería entrar. Sin embargo, luego me encantó”, confiesa entre risas. Asegura que antes no cantaba nunca, pero que ahora no puede parar.

Del Misteri lo que más le gusta es la gente, que es “muy amable y divertida”. En este primer año Interpretará el octavo del Cortejo y ya se ha aprendido dos canciones. Como es lógico, está nervioso, pero sus compañeros mayores le están ayudando mucho.

Entre estos compañeros mayores está Enrique Vilella, que con 14 años vive su última etapa como escolano para entrar en el Coro Juvenil. Ha pasado por casi todos los papeles: Cortejo, Araceli, Coronación y Ángel de la Magrana. De todos ellos, su favorito es este último. “Es muy bonito y especial para la Virgen, y se canta solo”, explica.

El mestre de Cerimónies y el de Capella en un ensayo el pasado mes de julio. / Áxel Álvarez

Tiene una conexión muy cercana con el Misteri: su padre es cantor y delegado de la Capella. “Es muy especial compartir esto con él. Cantar y verle en La Festa es muy emotivo”. De su próxima etapa en el Coro Juvenil se siente animado a pesar de no poder participar en las representaciones. “Seguiré vinculado a la Festa, aunque sea desde otro lugar”, afirma.

Todos estos miembros de la Escolanía son un ejemplo del trabajo artístico, vocal y emocional que desarrollan los niños en el Misteri, donde no solo se preparan técnicamente. También aprenden a trabajar en equipo, a manejar los nervios y a formar parte de una tradición que exige rigor y pasión.

Pero, sobre todo, la Escolanía es también un espacio de convivencia y amistad. Todos los niños, desde los más pequeños hasta los veteranos, destacan lo bien que se llevan entre ellos. Se ayudan en los ensayos, comparten risas y viven juntos experiencias que quedarán para siempre en su memoria.

A pocos días del inicio de las representaciones, estos niños sienten los nervios, pero también la enorme emoción de formar parte de esta tradición ilicitana. Han ensayado durante todo el año. Han crecido, han reído, han aprendido. Y ahora están listos para ponerle voz, corazón y alma al Misteri d’Elx.

Porque cuando ellos cantan, Elche entera escucha.

